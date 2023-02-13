Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì?

Hậu trường 13/02/2023 20:02

Xuất hiện với vẻ ngoài đặc biệt giống Phi Nhung, nữ ca sĩ này đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo từng là giọng ca đình đám một thời của làng nhạc Việt. Song sau nhiều năm không ra sản phẩm âm nhạc mới tại quê nhà, Phạm Thanh Thảo đã về nước và bắt tay thực hiện những dự án mới của mình.

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1

Mới đây, nữ ca sĩ đã có bài đăng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội về tạo hình mới mà cô sẽ thể hiện trong MV sắp 'trình làng". Trong ảnh, cô diện áo bà ba, tóc thắt bím hai bên. Dù đã ở hàng tứ tuần nhưng ngoại hình của cô vẫn toát lên vẻ trẻ trung, dịu dàng và nữ tính.

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 2

Thế nhưng, điều khiến mọi người phải đặc biệt chú ý là với tạo hình lần này của Phạm Thanh Thảo trông rất có nét giống với cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều khán giả thản thốt rằng: "Nhìn chị thoáng qua tưởng cố ca sĩ Phi Nhung không à", "Trời ơi, tấm này mới nhìn vô giống hệt chị Phi Nhung"....

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 3

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 4

Đáp lại 1 vài bình luận của khán giả, ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng thừa nhận nhiều người nói cô giống với ca sĩ Phi Nhung: "Ừ, nhiều người nói vậy". Cô còn để lại icon trái tim dưới những lời nhận xét giống đàn chị Phi Nhung.

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 5

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 6

Phạm Thanh Thảo vốn được công chúng yêu âm nhạc Việt nhớ đến qua hàng loạt ca khúc đình đám một thời như Bên hiếu bên tình, Không bao giờ quên anh, Những lời dối gian, Mừng tuổi mẹ,...Ngoài ca hát, người đẹp sinh năm 1979 còn ghi dấu hình ảnh với vai trò người mẫu và MC của các chương trình như: Vườn âm nhạc, giai điệu tình yêu, quà tặng trái tim…

Bất ngờ một sao nữ có vẻ ngoài bị nhầm lẫn là Phi Nhung, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 7

Năm 2015, sau khi kết hôn, Phạm Thanh Thảo đi Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều. Cô đã có hai cậu con trai, bé lớn tên Trường An, bé nhỏ tên Gia Khang. Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại cuộc sống của cô tại xứ cờ hoa ổn định, yên ấm. Thỉnh thoảng Phạm Thanh Thảo vẫn đi hát nhưng chủ yếu cô dành thời gian quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng con.

 

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Từ khóa:   Phi Nhung ca sĩ Phi Nhung Phạm Thanh Thảo

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