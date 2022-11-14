Bảo Thy vô tình để lộ diện mạo của con trai đầu lòng trong tiệc thôi nôi

Qua những khoảnh khắc được hé lộ từ bạn bè thân thiết, con trai Bảo Thy sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh và cực kỳ đáng yêu.
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Từ khi hạ sinh quý tử đến nay, Bảo Thy chưa từng chính thức công khai diện mạo của con trai. Cô thường đăng ảnh góc nghiêng hoặc dùng hiệu ứng để che chắn cho dung mạo của con trai đầu lòng nhà mình.
Mới đây, trên mạng xã hội TikTok của nữ ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip trong tiệc sinh nhật một tuổi của quý tử của mình. Đáng chú ý là Bảo Thy đã quên che mặt con trai. Qua những khoảnh khắc được hé lộ từ bạn bè thân thiết giọng ca sinh năm 1988, con trai của nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh và cực kỳ đáng yêu. Cậu bé sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn thông minh, điểm thu hút chính là đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười.
Trong suốt tiệc, con trai Bảo Thy được mẹ bế bồng. Em bé rất ngoan, không hề quấy khóc để phụ huynh có thể tiếp đãi bạn bè. Bế con nhưng nữ ca sĩ không quên lắc lư theo điệu nhạc trông cực xì tin.
Chưa dừng lại tại đấy, cô vẫn được ông xã quan tâm chu đáo khi đến tận ghế xem tình trạng thế nào trong suốt bữa tiệc. Thậm chí, chồng doanh nhân của cô còn đích thân "hộ tống" vợ ra xe một cách an toàn nhất. Có thể thấy, Bảo Thy đã chọn đúng người khi nam doanh nhân luôn xem trọng gia đình và tâm lý yêu thương người đẹp.
Kể từ ngày theo chàng về dinh, mỹ nhân 8X sống đúng chuẩn "bà hoàng" khi sống trong biệt thự sang trọng, sử dụng những dịch vụ đắt đỏ, phủ toàn đồ hiệu. Ngoài ra, trang cá nhân phủ toàn hình ảnh du lịch cũng đủ chứng minh cho độ sung sướng và được yêu chiều của cô.