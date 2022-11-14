Bảo Thy vô tình để lộ diện mạo của con trai đầu lòng trong tiệc thôi nôi

Từ khi hạ sinh quý tử đến nay, Bảo Thy chưa từng chính thức công khai diện mạo của con trai. Cô thường đăng ảnh góc nghiêng hoặc dùng hiệu ứng để che chắn cho dung mạo của con trai đầu lòng nhà mình.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok của nữ ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip trong tiệc sinh nhật một tuổi của quý tử của mình. Đáng chú ý là Bảo Thy đã quên che mặt con trai. Qua những khoảnh khắc được hé lộ từ bạn bè thân thiết giọng ca sinh năm 1988, con trai của nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh và cực kỳ đáng yêu. Cậu bé sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn thông minh, điểm thu hút chính là đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười.