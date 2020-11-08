Bảo Thanh ‘Về nhà đi con’ ôm chồng cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ chú ý đến vòng 2 lùm lùm

Hậu trường 08/11/2020 06:48

Khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên “Về nhà đi con” – Bảo Thanh bên ông xã khiến cư dân mạng thích thú.

Sau thành công của “Về nhà đi con”, nữ diễn viên Bảo Thanh ngày càng được khán giả yêu mến. Thế nhưng khi sự nghiệp đang thăng tiến, cô nàng bất ngờ tuyên bố tạm dừng diễn xuất.

Trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thanh đăng tải khoảnh khắc chồng và con trai hạnh phúc bên que thử thai hai vạch. Đi kèm với bức ảnh này là dòng trạng thái xác nhận “tin vui” lần 2 của nữ diễn viên: “Bin anh và Bin em sung sướng vì sắp có bản sao thứ 3 xuất hiện. Cảm ơn cuộc đời”.

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Khoảnh khắc cực đáng yêu của chồng và con trai Bảo Thanh - Ảnh: FB

Hiện tại, nàng “Xính Lao” dành hầu hết thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ, đi du lịch và dưỡng thai. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đến người hâm mộ.

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Nhan sắc xinh đẹp của mẹ bầu - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Bảo Thanh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đầy rạng rỡ và tình tứ bên ông xã. Trong ảnh, mẹ bầu diện đầm đen dáng suông đơn giản cùng giày bệt, trang điểm nhẹ nhàng. Đặc biệt, vòng bụng của nữ diễn viên cũng bắt đầu nhô cao thấy rõ.

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Vòng 2 của nữ diễn viên nhô cao thấy rõ - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù đang mang thai nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đồng loạt để lại nhiều bình luận khen ngợi nữ diễn viên: “Bầu mà vẫn xinh quá ạ”, “Dễ thương quá”, “Cứ ngày ngày nhìn chị thế kia là vui hết ngày rồi”, “Yêu chị, mãi hạnh phúc thế nhé”, “Bầu mà vẫn cực xinh nhé chị yêu”, “Yêu nàng quá”…

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Từ khóa:   diễn viên Bảo Thanh Bảo Thanh mang thai vợ chồng Bảo Thanh

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