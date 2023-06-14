Bảo Anh cho biết cô bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ không hay trên mạng xã hội.

Trở lại với âm nhạc sau nhiều tháng "ở ẩn", Bảo Anh xuất hiện trở lại gây nhiều chú ý với công chúng, nhất là ngoại hình của cô. Bởi lẽ, trong suốt thời gian ở ẩn, Bảo Anh liên tục bị đồn đoán sinh con cho đại gia thế nhưng cô nàng lại luôn một mực giữ im lặng. Bảo Anh trở lại với âm nhạc sau nhiều tháng "ở ẩn" . Nữ ca sĩ chia sẻ với truyền thông về những miệt thị ngoại hình trong thời gian trở lại: "Không chỉ riêng tôi mà nhiều nghệ sĩ nữ nói riêng, phái nữ nói chung đều bị những lời phán xét về vóc dáng, sắc đẹp. Là người của công chúng, một phần nào đó tôi đã quen, nhưng không có nghĩa là tôi thoải mái về vấn đề này".

Bảo Anh liên tục bị đồn đoán sinh con cho đại gia. Bảo Anh cho biết vốn dĩ trước đây cô nặng 42kg, thường bị chê gầy gò. Hiện cân nặng cô ở mức 45kg thì lại có những người nhận xét "sao béo vậy, lộ mỡ bắp tay, lộ mỡ eo". Một số bình luận cho rằng vì Bảo Anh "mất phom dáng" ở vùng eo nên suy đoán cô đã sinh con. Bảo Anh sợ cách mọi người nhìn nhận về phụ nữ sau sinh. "Việc bình luận khiếm nhã về cân nặng, hình thể của phụ nữ là sai. Cách mọi người bình phẩm về điều đó với phụ nữ mới sinh hay đã sinh con còn đáng sợ hơn, gây tổn thương họ rất nhiều. Họ đã trải qua quá trình rất vất vả, thiêng liêng. Phái nữ không xứng đáng nhận những ý kiến soi mói như thế", nữ ca sĩ bộc bạch.

Bảo Anh ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí vì lo việc kinh doanh. Mới đây trong xuất hiện trong show Gala nhạc Việt live số đầu tiên tại Nhà hát Thanh Niên (TPHCM), Bảo Anh bất ngờ nhận được câu hỏi "Chị có sinh em bé không?". Nữ ca sĩ khéo léo trả lời: "Bây giờ nếu sinh em bé mọi người có yêu Bảo Anh không? Không sinh có yêu không?". Khán giả có mặt đồng loạt hô to “Có”. Nữ ca sĩ nói: "Vậy cứ tập trung yêu tôi đi". Một năm qua, Bảo Anh ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí vì lo việc kinh doanh. Mặt khác, cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân để cân bằng mọi thứ. Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TPHCM. Bảo Anh tên thật là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992 ở TPHCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012. Bảo Anh chinh phục khán giả qua những bản ballad như: Anh muốn em sống sao, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau, Ai khóc nỗi đau này...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-anh-cam-thay-so-hai-nhung-loi-miet-thi-ngoai-hinh-ve-phu-nu-sau-sinh-592255.html