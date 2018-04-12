Vắng bóng một thời gian, nhiều khán giả ngỡ ngàng khi thấy bé Mận của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lớn phổng phao, xinh xắn lạ thường.

Lâm Thanh Mỹ được nhiều khán giả biết đến và yêu mến sau khi tham gia phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bé Mận nổi lên như một hiện tượng nhờ lối diễn xuất hồn nhiên, mộc mạc cùng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của mình. Tuy nhiên, sau thành công của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Thanh Mỹ hầu như không xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí. Việc này khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống cũng như những thay đổi của bé Mận ngày nào.

Lâm Thanh Mỹ trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Internet Tối qua (11/4), nữ diễn viên nhí bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở TP. HCM. Cô bé khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự thay đổi của mình. Không chỉ cao hơn trước khá nhiều, Thanh Mỹ còn tạo ấn tượng vì thân hình lớn phổng phao cùng gương mặt xinh đẹp ở độ tuổi dậy thì.

Lâm Thanh Mỹ bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV Nắng vui của Thiên Khôi - Ảnh: Nhi Nguyễn

Cô bé khá lớn và khác hẳn với hình ảnh bé 'Mận' khiến khán giả khó nhận ra - Ảnh: Nhi Nguyễn Cũng trong sự kiện này, Thanh Mỹ đã có những chia sẻ thú vị với với Phụ nữ & Gia đình. Nữ diễn viên nhí tâm sự, sau thành công của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, em được mọi người biết đến nhiều hơn nên cuộc sống cũng có một số thay đổi. Tuy nhiên, việc này không ảnh nhiều đến sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học tập.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 2005 cũng cho biết: “Sau vai Mận, em nhận được khá nhiều lời mời khác nhưng ba em khá cân nhắc vì em đã lên cấp 2 và lịch học cũng nhiều hơn. Với lại theo kế hoạch thì mỗi năm em chỉ tham gia 1 phim thôi”.

Không chỉ về chiều cao mà vóc dáng của Thanh Mỹ cũng có nhiều thay đổi - Ảnh: Nhi Nguyễn

Thanh Mỹ tạo dáng điệu đà trước ống kính - Ảnh: Nhi Nguyễn

Dù có nhiều thay đổi về thân hình nhưng nữ diễn viên nhí vẫn không làm mất đi vẻ trong sáng và đáng yêu vốn có của mình - Ảnh: Nhi Nguyễn

Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn Nhiều người vô cùng hoang mang khi thấy loạt ảnh "lầy lội" của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà trong khách sạn tại Nhật Bản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-di-mot-thoi-gian-be-man-cua-toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-lot-xac-xinh-dep-nhu-thien-than-278602.html