Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần

Hậu trường 12/04/2018 17:18

Vắng bóng một thời gian, nhiều khán giả ngỡ ngàng khi thấy bé Mận của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lớn phổng phao, xinh xắn lạ thường.

Lâm Thanh Mỹ được nhiều khán giả biết đến và yêu mến sau khi tham gia phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bé Mận nổi lên như một hiện tượng nhờ lối diễn xuất hồn nhiên, mộc mạc cùng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của mình.

Tuy nhiên, sau thành công của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Thanh Mỹ hầu như không xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí. Việc này khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống cũng như những thay đổi của bé Mận ngày nào.

Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 1
Lâm Thanh Mỹ trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Internet

Tối qua (11/4), nữ diễn viên nhí bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở TP. HCM. Cô bé khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự thay đổi của mình. Không chỉ cao hơn trước khá nhiều, Thanh Mỹ còn tạo ấn tượng vì thân hình lớn phổng phao cùng gương mặt xinh đẹp ở độ tuổi dậy thì.

Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 2
Lâm Thanh Mỹ bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV Nắng vui của Thiên Khôi - Ảnh: Nhi Nguyễn
Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 3
Cô bé khá lớn và khác hẳn với hình ảnh bé 'Mận' khiến khán giả khó nhận ra - Ảnh: Nhi Nguyễn

Cũng trong sự kiện này, Thanh Mỹ đã có những chia sẻ thú vị với với Phụ nữ & Gia đình. Nữ diễn viên nhí tâm sự, sau thành công của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, em được mọi người biết đến nhiều hơn nên cuộc sống cũng có một số thay đổi. Tuy nhiên, việc này không ảnh nhiều đến sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học tập.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 2005 cũng cho biết: “Sau vai Mận, em nhận được khá nhiều lời mời khác nhưng ba em khá cân nhắc vì em đã lên cấp 2 và lịch học cũng nhiều hơn. Với lại theo kế hoạch thì mỗi năm em chỉ tham gia 1 phim thôi”.

Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 4
Không chỉ về chiều cao mà vóc dáng của Thanh Mỹ cũng có nhiều thay đổi - Ảnh: Nhi Nguyễn
Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 5
Thanh Mỹ tạo dáng điệu đà trước ống kính - Ảnh: Nhi Nguyễn
Bẵng đi một thời gian, bé Mận của ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ lột xác xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 6
Dù có nhiều thay đổi về thân hình nhưng nữ diễn viên nhí vẫn không làm mất đi vẻ trong sáng và đáng yêu vốn có của mình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn

Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn

Nhiều người vô cùng hoang mang khi thấy loạt ảnh "lầy lội" của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà trong khách sạn tại Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Thanh Mỹ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Thiên Khôi MV Nắng Vui

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 34 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42