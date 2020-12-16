Mới đây, một người bạn thân vừa đăng tải loạt ảnh Quý Bình và Ngọc Tiền trong thời gian hẹn hò. Đây là lần đầu những bức ảnh này được công khai.

Sau lễ cưới, những thông tin về diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư, cặp đôi rất hiếm khi công khai chuyện tình cảm với công chúng. Bởi vậy, những hình ảnh và thông tin về Quý Bình và vợ đại gia rất được quan tâm.

Đặc biệt, người này còn tiết lộ bất ngờ về chuyện tình của Quý Bình và vợ trước khi kết hôn.

"Cô dâu chú rể chưa bao giờ thích ồn ã. Cô dâu chú rể bình lặng đi cùng nhau, sát bên nhau, ở khắp mọi nơi, khi tìm được lịch trống của nhau.

Cô dâu chú rể nép vào nhau, lấm lem dầm mưa bên nhau, ở mọi chương trình phát gạo, phát tiền cho dân nghèo. Cô dâu chú rể có thể từ chối tham gia một sự kiện nào đó, nhưng lại bắt gặp họ đang ca hát thảnh thơi bên loa kẹo kéo cùng gia đình ở bên một bãi biển vắng người", bạn thân tiết lộ.

Người này còn tiết lộ về câu trả lời của doanh nhân Ngọc Tiền khi được hỏi về áp lực khi kết hôn với Quý Bình: "Tại sao phải gọi là áp lực. Người mình thương mà. Đã thương nhau từ những điều nhỏ xíu dễ thương, thì sẽ trọn từng ngày bên nhau yên ả. Lấy nhau rồi, càng trân trọng anh hơn".

Cặp đôi tay trong tay không rời khi đi chơi - Ảnh: FB

Đây là những hình ảnh chưa từng được công bố suốt 3 năm hẹn hò của cặp đôi - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, người mẫu Trang Trần cũng nhận xét bất ngờ về Quý Bình và vợ: "Dành tặng cho mấy kẻ thích đơm đặt dưới gầm giường người khác. Em chúc hai anh chị hạnh phúc. Cô dâu nhìn mặt biết bình an cho bất kỳ anh nào có phước bên cạnh. Anh Bình em chỉ gặp gỡ làm việc không quá 10 lần nhưng thật sự cảm nhận: ấm áp và chân thành, hiền hậu. Chúc anh chị hạnh phúc".