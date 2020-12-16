Hé lộ lễ rước dâu của Quý Bình tại quê nhà, cô dâu đại gia đeo vàng nặng trĩu gây choáng

Tối 14/12, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã tổ chức lễ cưới tại TP. Hồ Chí Minh. Vì muốn giữ sự riêng tư, cô dâu và chú rể chỉ mời người thân và bạn bè lâu năm đến chung vui.

Nam diễn viên còn hạn chế truyền thông tác nghiệp trong ngày trọng đại. Bởi vậy, những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi không được đăng tải rầm rộ. Sau lễ cưới, những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày cưới của vợ chồng nghệ sĩ mới dần được hé lộ.