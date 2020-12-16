Hé lộ lễ rước dâu của Quý Bình tại quê nhà, cô dâu đại gia đeo vàng nặng trĩu gây choáng

Những hình ảnh trong lễ cưới của Quý Bình đang dần được hé lộ và thu hút sự chú ý rất lớn từ công chúng khắp nơi.
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Tối 14/12, Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã tổ chức lễ cưới tại TP. Hồ Chí Minh. Vì muốn giữ sự riêng tư, cô dâu và chú rể chỉ mời người thân và bạn bè lâu năm đến chung vui.
Nam diễn viên còn hạn chế truyền thông tác nghiệp trong ngày trọng đại. Bởi vậy, những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi không được đăng tải rầm rộ. Sau lễ cưới, những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày cưới của vợ chồng nghệ sĩ mới dần được hé lộ.
Mới đây, loạt ảnh trong lễ rước dâu tại Hóc Môn được chia sẻ và thu hút sự chú ý của mọi người. Qua hình ảnh có thể thấy, hôn lễ được nam diễn viên chuẩn bị vô cùng long trọng. Cặp đôi diện áo dài truyền thống, cười rạng rỡ khi nhận lời chúc phúc từ gia đình và người thân.
Trước khi quyết định "về chung nhà", Quý Bình và Ngọc Tiền đã có 3 năm yêu nhau. Nam diễn viên thường đưa bạn gái về Hóc Môn thăm ba mẹ và được sự ủng hộ của gia đình.
Vợ Quý Bình đang giữ vị trí tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Những năm gần đây, nam diễn viên không tham gia đóng phim nhiều mà tập trung kinh doanh.