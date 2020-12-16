Vợ cố NS Chí Tài đã được vào nhìn mặt chồng, hình ảnh đầu tiên nơi tổ chức lễ tang tại Mỹ được hé lộ

Hậu trường 16/12/2020 14:36

Sau nhiều ngày chờ đợi, ca sĩ Phương Loan và anh trai nghệ sĩ Chí Tài đã đến nhà quàn nhận linh cữu người thân.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Trước khi thi hài được đưa về Mỹ an táng vào khuya 12/12, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được tổ chức long trọng tại Việt Nam. Rất nhiều khán giả và đồng nghiệp đã đến tiễn biệt anh lần cuối.

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Nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột khiến mọi người vô cùng thương tiếc - Ảnh: Internet

Hiện tại, thi hài nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa về Mỹ. Mới đây, ông Chí Thiện - anh trai cố danh hài đã có chia sẻ mới nhất về tang lễ.

Theo đó, trưa 15/12 (giờ địa phương), ông và em dâu là ca sĩ Phương Loan đã đến nhà quàn nhận thi hài người thân. Được biết, thi hài được bảo quản trong phòng lạnh, kiểm tra dịch tễ. Vì một số lý do, chỉ cho chị "bé Heo" - vợ nghệ sĩ Chí Tài và ông vào nhận diện trong vài phút.

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Hình ảnh xe chở thi thể nghệ sĩ Chí Tài về nhà quàn vào chiều 13/12 - Ảnh: Internet

Vì tình hình dịch bệnh nên phải mất 2 ngày sau khi linh cữu được đưa sang Mỹ thì gia đình mới có thể đến nhận. Ông Chí Thiện chia sẻ trên Zing: "Nhà quàn phải mất 8 tiếng mới hoàn thành các thủ tục đưa thi hài về. Gia đình cũng mong gặp Chí Tài sớm nhưng theo quy định, nhà quàn sẽ nhận linh cữu ở sân bay, đưa về bảo quản. Sau đó, gia đình mới có thể đến nhận".

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Nơi diễn ra lễ tang cố danh hài tại Mỹ vào ngày 18/12 tới - Ảnh: Zing

Hiện gia đình vẫn đang sắp xếp cho lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 18/12. Thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng sau đó 1 ngày. Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ viếng sẽ diễn ra gọn gàng, thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Từ khóa:   Chí Tài qua đời Chí Tài và Phương Loan vợ Chí Tài

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