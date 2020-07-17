Ảnh hiếm Bằng Kiều đi hát từ năm 9 tuổi, biết mức cát sê gần 40 năm trước mới sốc

Hậu trường 17/07/2020 17:16

Ca sĩ Bằng Kiều có đam mê ca hát từ bé. Mới 9 tuổi, nam ca sĩ đã sớm để lộ năng khiếu âm nhạc và từng đi hát đám cưới.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh hiếm được chụp vào năm 1982. Thời điểm này, ông bố ba con chỉ mới 9 tuổi nhưng rất dạn dĩ đứng trên sân khấu hát đám cưới.

Bằng Kiều còn thích thú tiết lộ mức cát sê ngày ấy. Anh viết: "Đây nhá, không lại bảo tôi nói phét. 1982, lúc đó 9 tuổi - nghĩa là bằng Kenzi của tôi bây giờ là tôi đã đi hát đám cưới tưng bừng.

Cát sê lúc đó thường là được ăn cỗ và một túi bánh kẹo gia chủ gói cho mang về. Thế là sướng tê người. Cảm ơn một bạn nào đó đã sưu tầm được tấm ảnh, quý lắm!".

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Ảnh Bằng Kiều cách đây gần 40 năm - Ảnh: FB
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Thời trẻ, anh từng tham gia một vài ban nhạc như 'Quả dưa hấu', 'Chìa khóa vàng'... - Ảnh: FB

Chia sẻ của Bằng Kiều nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng với gần 3 ngàn lượt like và hàng trăm bình luận. Mọi người khen ngợi tài năng của nam ca sĩ hải ngoại.

Dưới bài viết, ca sĩ Quang Dũng hào hứng chia sẻ: "10 tuổi em đã hát giữa sân trường. Sau buổi chào cờ í". Ca sĩ Hương Tràm bày tỏ: "Bé thế đã toàn biết chọn cô dâu xinh để họa míc". Ca sĩ Hồng Nhung chọc ghẹo: "Ông tranh nghề của tôi à?". Nhạc sĩ Quốc Trung hài hước: "Thế mà anh nói với em chưa bao giờ hát đám cưới, hoá ra là đã từng".

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Hiện anh định cư tại Mỹ và hoạt động chủ yếu ở hải ngoại - Ảnh: FB

Bằng Kiều sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sở hữu chất giọng nam cao và truyền cảm, anh được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến.

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