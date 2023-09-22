Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Hậu trường 22/09/2023 10:02

Tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày: “Đến nay những gì bị cáo Hằng gây ra, tạo ra cho tôi là tổn thương sâu sắc về tinh thần.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 21/9, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày: “Đến nay những gì bị cáo Hằng gây ra, tạo ra cho tôi là tổn thương sâu sắc về tinh thần, danh dự tôi bị chà đạp khốc liệt, hợp đồng kinh tế biểu diễn bị ảnh hưởng. Nhưng tổn thất vật chất tôi có thể kiếm lại, nhưng tôi cần danh dự, cần trả lại cho tôi sự trong sạch mà 20 năm nay tôi tạo dựng với công chúng, truyền thống. Tôi cần lời xin lỗi của bà Nguyễn Phương Hằng dành cho tôi trước tòa, truyền thông. Tôi không cần gì hơn, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp của bà Hằng”.

Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 1
Tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày: “Đến nay những gì bị cáo Hằng gây ra, tạo ra cho tôi là tổn thương sâu sắc về tinh thần..." - Ảnh: Dân Trí

Kết quả cuối cùng của phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Ngay sau phiên tòa khép lại, tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ đầu tiên: "Khép lại những điều phiền lòng... Lướt cho nhanh! Vì còn nhiều thứ phải làm, các dự án, show diễn và các fan đang chờ mình phía trước… Ai không thích mình không nên vô đây, đã thế còn nói lời khiếm nhã thì mình và ê-kíp đành phải chặn thôi!". Bên dưới bình luận, khán giả gửi lời động viên và đồng cảm cho hoàn cảnh mà Đàm Vĩnh Hưng gặp phải suốt thời gian qua.

Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 2
Ngay sau phiên tòa khép lại, tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ đầu tiên: "Khép lại những điều phiền lòng... Lướt cho nhanh!

Về phía bà Phương Hằng tại phiên tòa sau các yêu cầu xin lỗi của nghệ sĩ, chủ tọa hỏi bị cáo Hằng có chấp nhận, bà trình bày: "Bị cáo năm nay 53 tuổi. Chẳng lẽ bị cáo đưa tin nhắn xúc phạm bị cáo thì sẽ biết bị cáo bị xúc phạm tới mức nào".

"Với những yêu cầu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo có xin lỗi không?", chủ tọa hỏi.

Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 3
Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam

"Một lời xin lỗi không thành vấn đề nhưng bị cáo bị tấn công trước chứ bị cáo không biết ai trước đó…".

Chủ tọa tiếp tục ngắt lời và bà Hằng "xin" suy nghĩ rồi trả lời. Sau khi suy nghĩ, bà Hằng cho biết bản thân đã ở tù 18 tháng. Lời xin lỗi không vấn đề nhưng bị cáo thấy bản thân đã trả giá quá đắt. Do đó, bị cáo không đồng ý xin lỗi.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu đòi bồi thường, chỉ muốn nhận lời xin lỗi, phản ứng của bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Minh Hưng và vợ chồng Trần Thị Thuỷ Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại.

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