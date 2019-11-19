Á hậu Mâu Thủy, siêu mẫu Minh Tú huấn luyện thí sinh trong tập 8 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

“Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” đã bước sang tập 8 với nhiều thử thách thú vị và hấp dẫn dành cho top 45 thí sinh. Sự trở lại của Hoa hậu H’Hen Niê và sự tham gia của Á hậu Mâu Thủy, Siêu mẫu Minh Tú trong hàng ghế mentor cũng hứa hẹn mang đến nhiều bài học bổ ích.
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Với chủ đề “Tôi khỏe đẹp quyến rũ”, tập 8 là bài kiểm tra mà chương trình đặt ra cho thí sinh về sự khỏe khoắn, làm chủ chuyển động cơ thể và thể hiện sự tự tin, quyến rũ của mình. Thử thách lần này không chỉ đòi hỏi thí sinh có một thể lực tốt mà còn phải vận dụng tư duy, sáng tạo để bứt phá giành lấy vị trí dẫn đầu.
Thông qua thử thách quay clip viral cho thương hiệu thời trang V-SixtyFour, các thí sinh được dancer Nhật Anh hướng dẫn những động tác nhảy theo các phong cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có thể nhảy tốt. Thí sinh Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 247) phải thừa nhận: “Em hơi bị bối rối, tại vì em là một người không hề biết nhảy!”. Hoa hậu H’Hen Niê đã động viên các thí sinh: “Nó không phải nằm trong khả năng của mình, nhưng mà mình cứ diễn!”.
Đoạn teaser còn hé lộ sự tham gia của Á hậu Mâu Thủy và siêu mẫu Minh Tú trong phần thử thách chụp hình quảng cáo cho CITIGYM. Giữ vai trò mentor, cả hai sẽ đưa ra những lời khuyên để các thí sinh hoàn thành tốt phần thi theo đúng tiêu chí, tinh thần của nhãn hàng nhưng không được mất đi thần thái của một hoa hậu.
Trong lúc hướng dẫn thí sinh, Á hậu Mâu Thủy đã không giữ được bình tĩnh và lên tiếng nhắc nhở: “Chị không muốn rằng các em diễn mà mentor khác vô chỉnh các em. OK? Rất là xấu hổ!”. Điều gì đã xảy ra?
Thí sinh nào sẽ vươn lên dẫn đầu, thí sinh nào sẽ rớt phong độ và bị đẩy lùi xuống vị trí thấp của bảng xếp hạng? Tất cả sẽ có trong tập 8 “Tôi quyến rũ khỏe đẹp” lên sóng vào lúc 21h10 ngày 22/11.