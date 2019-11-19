Á hậu Mâu Thủy, siêu mẫu Minh Tú huấn luyện thí sinh trong tập 8 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Với chủ đề “Tôi khỏe đẹp quyến rũ”, tập 8 là bài kiểm tra mà chương trình đặt ra cho thí sinh về sự khỏe khoắn, làm chủ chuyển động cơ thể và thể hiện sự tự tin, quyến rũ của mình. Thử thách lần này không chỉ đòi hỏi thí sinh có một thể lực tốt mà còn phải vận dụng tư duy, sáng tạo để bứt phá giành lấy vị trí dẫn đầu.

Á hậu Mâu Thủy và siêu mẫu Minh Tú

Thông qua thử thách quay clip viral cho thương hiệu thời trang V-SixtyFour, các thí sinh được dancer Nhật Anh hướng dẫn những động tác nhảy theo các phong cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có thể nhảy tốt. Thí sinh Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 247) phải thừa nhận: “Em hơi bị bối rối, tại vì em là một người không hề biết nhảy!”. Hoa hậu H’Hen Niê đã động viên các thí sinh: “Nó không phải nằm trong khả năng của mình, nhưng mà mình cứ diễn!”.