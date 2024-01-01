27 năm hôn nhân hạnh phúc của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn

Nguyệt Hằng tên đầy đủ là Cao Nguyệt Hằng. Cô sinh năm 1973 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt của đoàn nghệ thuật tổng cục.

Nghệ thuật cũng là cơ duyên đưa Nguyệt Hằng đến với ông xã - nam diễn viên Anh Tuấn. Cùng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, cặp đôi quen nhau năm 1991, tuy nhiên ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp.

Cô trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và được khán giả biết đến nhiều qua các vai diễn truyền hình trong phim Những Người Sống Quanh Tôi, Bí Mật Eva, Vệt Nắng Cuối Trời, Bộ Tứ 10A8, Bánh Đúc Có Xương...

Sau 5 năm tìm hiểu, cả hai từ ghét thành yêu và quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1996. Trong những năm đầu hôn nhân, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế khi ông xã liên tục thất bại lúc khởi nghiệp kinh doanh. Anh mở cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán lẩu... nhưng tất cả đều thua lỗ.

Sau 5 năm tìm hiểu, cả hai từ ghét thành yêu và quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1996.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế

Giai đoạn khó khăn nhất, nam diễn viên từng đi làm xe ôm. Thời trẻ, vì những bất đồng hôn nhân, cặp đôi từng đưa nhau ra tòa li dị. Tuy nhiên nhờ duyên số, họ vẫn tiếp tục gắn bó, ở bên nhau suốt 27 năm qua.

Hiện tại, sau nhiều năm lăn lộn, Anh Tuấn đã gặt hái được thành công nhất định trong việc kinh doanh cửa hàng bánh canh ghẹ nên đủ sức lo kinh tế chu toàn cho gia đình.

Hiện tại, sau nhiều năm lăn lộn, Anh Tuấn đã gặt hái được thành công nhất định.

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn hiện có 4 con chung, 3 gái và 1 trai. Con gái lớn của họ đã lấy chồng, đang định cư tại Đức và con gái út mới được 4 tuổi. Mới đây, cả hai mới lên chức ông bà ngoại.

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn hiện có 4 con chung, 3 gái và 1 trai.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ấm áp bên các con.