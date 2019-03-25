17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục đau 'thắt tim gan’ khi phải sống xa con gái

Hậu trường 25/03/2019 11:44

Hiền Thục nhớ con gái da diết khi cô bé đi du học nước ngoài. Đi đến đâu, nữ ca sĩ đều liên tưởng đến hình ảnh của Gia Bảo.

Trên trang cá nhân, Hiền Thục nghẹn ngào viết tâm thư gửi con gái Gia Bảo đang ở nước Mỹ xa xôi. Bà mẹ đơn thân khiến nhiều bậc phụ huynh phải rơi nước mắt vì nỗi nhớ con đến “thắt ruột, thắt gan”. Dù Gia Bảo đã lớn và tự lo cho cuộc sống khi đi du học xa, nhưng với một người mẹ, con gái lúc nào cũng bé bỏng. Hiện tại, từng sự vật đều làm Hiền Thục nhớ con gái da diết.

17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục đau 'thắt tim gan’ khi phải sống xa con gái - Ảnh 1
Hiền Thục sinh con đầu lòng vào năm 2002. Từ đó đến nay cô vẫn đi về lẻ bóng, dành hết tình yêu cho con gái - Ảnh: FBNV

“Thư cho Bảo

Mẹ đi bộ 31 phút hôm qua. Từ nhà đến HEB gần nhất khoảng 2,1 km. Cả ngày dường như chỉ cắn hạt dưa dài cho đến tối. Tự dưng không muốn ăn gì, hoặc có khi đã vừa qua ngày mặt trăng nên mẹ bớt ăn hẳn lại. Nhưng khoảng 7:00 đói, mẹ ăn 1 chén canh khoai mỡ và 3 cục sườn non nhỏ.

Xong thì bụng ọc ạch thở không nổi, ngồi tí mệt quá nên dùng ý chí lết bộ ra siêu thị. Ở đó mẹ đi dạo gần hết cái chợ. Lần đầu tiên mua cho mình thực phẩm để nấu bữa sáng kiểu Mỹ. Chưa thử nhưng cố làm xem có ra gì không. Nếu thành công thì chuẩn bị cho con mấy bữa.

17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục đau 'thắt tim gan’ khi phải sống xa con gái - Ảnh 2
Ở tuổi 17, con gái Hiền Thục cao lớn và ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Dạo quanh gian đồ lạnh, nhìn vào trong, mẹ thò tay định lấy cây kem sô cô la, tự dưng thấy tim mình thắt lại. Mẹ nhớ con gái chiều nào đó với ánh mắt thiết tha: mẹ ơi! Con ăn 1 cây kem được không? Mẹ khóc... mẹ thương nó luôn thích ăn kem mà phải sợ mẹ không dám ăn trước mặt. Cái buổi chiều mới đây thôi... mẹ thương quá.

Nên mẹ nghĩ, con gái không được ăn. Mình cũng sẽ không ăn. Không cớ gì mình làm mẹ quyền gì cũng có thì cái gì cũng làm được. Thương con gái thèm thuồng mà mẹ cũng nhất quyết không ăn mẹ lướt qua đó với cái cảm giác lòng dạ nặng nề nỗi nhớ con. Mẹ, thương yêu con!... Giờ ngồi đây ngắm đôi dép xanh xanh con mang mà nhớ con thắt gan thắt ruột... Mẹ”. 

Có thể thấy, Hiền Thục cũng rất nghiêm khắc trong cách dạy con. Vì lo cho sức khỏe của Gia Bảo đang tuổi trưởng thành, cô thường cấm con ăn những món ngọt và lạnh dù bé rất thích.

17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục đau 'thắt tim gan’ khi phải sống xa con gái - Ảnh 3
Nhiều người xúc động, bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi niềm của bà mẹ đơn thân gửi con gái đi học xa nhà - Ảnh: FBNV

Sinh năm 1981, Hiền Thục được yêu mến khi thể hiện nhiều ca khúc xúc động đi vào lòng người như: Nhật ký của mẹ, Điều em lo sợ, Năm tháng vội vã... Cô từng có mối tình đẹp kéo dài nhiều năm với tay trống Tuấn Thăng. Cả hai đã làm lễ đính hôn và ấn định ngày cưới, tuy nhiên sau đó bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi". Suốt 17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục không kết hôn mà dành trọn tình yêu và sự chăm sóc chu đáo nhất cho con gái.

Phương Mỹ Chi lần đầu nói thật về tin đồn vô ơn với ca sĩ Hiền Thục

Phương Mỹ Chi lần đầu nói thật về tin đồn vô ơn với ca sĩ Hiền Thục

"Chị Bảy" khẳng định, dù ít gặp nhau nhưng hai cô trò vẫn nhắn tin qua lại vào những dịp đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Thục con gái Hiền Thục Sao Việt làm mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 36 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026