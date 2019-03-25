17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục đau 'thắt tim gan’ khi phải sống xa con gái

Trên trang cá nhân, Hiền Thục nghẹn ngào viết tâm thư gửi con gái Gia Bảo đang ở nước Mỹ xa xôi. Bà mẹ đơn thân khiến nhiều bậc phụ huynh phải rơi nước mắt vì nỗi nhớ con đến “thắt ruột, thắt gan”. Dù Gia Bảo đã lớn và tự lo cho cuộc sống khi đi du học xa, nhưng với một người mẹ, con gái lúc nào cũng bé bỏng. Hiện tại, từng sự vật đều làm Hiền Thục nhớ con gái da diết.

Xong thì bụng ọc ạch thở không nổi, ngồi tí mệt quá nên dùng ý chí lết bộ ra siêu thị. Ở đó mẹ đi dạo gần hết cái chợ. Lần đầu tiên mua cho mình thực phẩm để nấu bữa sáng kiểu Mỹ. Chưa thử nhưng cố làm xem có ra gì không. Nếu thành công thì chuẩn bị cho con mấy bữa.

Mẹ đi bộ 31 phút hôm qua. Từ nhà đến HEB gần nhất khoảng 2,1 km. Cả ngày dường như chỉ cắn hạt dưa dài cho đến tối. Tự dưng không muốn ăn gì, hoặc có khi đã vừa qua ngày mặt trăng nên mẹ bớt ăn hẳn lại. Nhưng khoảng 7:00 đói, mẹ ăn 1 chén canh khoai mỡ và 3 cục sườn non nhỏ.



Ở tuổi 17, con gái Hiền Thục cao lớn và ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Dạo quanh gian đồ lạnh, nhìn vào trong, mẹ thò tay định lấy cây kem sô cô la, tự dưng thấy tim mình thắt lại. Mẹ nhớ con gái chiều nào đó với ánh mắt thiết tha: mẹ ơi! Con ăn 1 cây kem được không? Mẹ khóc... mẹ thương nó luôn thích ăn kem mà phải sợ mẹ không dám ăn trước mặt. Cái buổi chiều mới đây thôi... mẹ thương quá.

Nên mẹ nghĩ, con gái không được ăn. Mình cũng sẽ không ăn. Không cớ gì mình làm mẹ quyền gì cũng có thì cái gì cũng làm được. Thương con gái thèm thuồng mà mẹ cũng nhất quyết không ăn mẹ lướt qua đó với cái cảm giác lòng dạ nặng nề nỗi nhớ con. Mẹ, thương yêu con!... Giờ ngồi đây ngắm đôi dép xanh xanh con mang mà nhớ con thắt gan thắt ruột... Mẹ”.

Có thể thấy, Hiền Thục cũng rất nghiêm khắc trong cách dạy con. Vì lo cho sức khỏe của Gia Bảo đang tuổi trưởng thành, cô thường cấm con ăn những món ngọt và lạnh dù bé rất thích.

Nhiều người xúc động, bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi niềm của bà mẹ đơn thân gửi con gái đi học xa nhà - Ảnh: FBNV

Sinh năm 1981, Hiền Thục được yêu mến khi thể hiện nhiều ca khúc xúc động đi vào lòng người như: Nhật ký của mẹ, Điều em lo sợ, Năm tháng vội vã... Cô từng có mối tình đẹp kéo dài nhiều năm với tay trống Tuấn Thăng. Cả hai đã làm lễ đính hôn và ấn định ngày cưới, tuy nhiên sau đó bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi". Suốt 17 năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục không kết hôn mà dành trọn tình yêu và sự chăm sóc chu đáo nhất cho con gái.