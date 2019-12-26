Vụ bỏng thương tâm xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 23/12. Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hồng (49 tuổi, ngụ xóm Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An ) đốt rác trước nhà. Vì không để ý nên chị vướng phải can xăng để bên cạnh khiến xăng đổ, bốc cháy dữ dội.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng chạy đến dập lửa rồi đưa vợ chồng chị Hồng đến bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng, họ được gấp rút chuyển ra bệnh Viện bỏng Quốc gia.

Không kịp chạy, chị Hồng bị ngọn lửa bén vào người, bùng cháy như ngọn đuốc sống. Thấy vợ la hét, anh Nguyễn Văn Linh (51 tuổi, chồng chị Hồng) liền chạy ra xem. Thấy vợ quằn quại trong đám lửa, anh Linh vội chạy vào giải cứu khiến cả hai bị bỏng nặng.

Anh Linh bị bỏng trên 70% vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của vợ - Ảnh: Mai Mai

Chị Hồng được chẩn đoán bỏng 90%. Anh Linh được chẩn đoán bỏng trên 70%, nặng nhất vùng lưng, 2 chân, 2 tay. Cả 2 vợ chồng đều đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức cấp cứu, tầng 2, Viện bỏng Quốc gia.

Lời cầu khẩn của người con

Nhìn cơ thể cha mẹ được phủ kín bởi lớp băng trắng xóa, đau đớn vì những vết thương liên tiếp hành hạ, em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (con gái chị Hồng) chỉ biết khóc nghẹn.

“Đã 4 ngày trôi qua rồi mẹ vẫn chưa tỉnh lại. Bỏng nặng như thế này mẹ làm sao đủ sức mà chống chọi được đây. Bố vẫn nằm đó vừa cắn răng chịu đựng đau đớn vừa lo cho sự sống của mẹ. Em biết làm gì để cứu bố mẹ đây?”, Hạnh đau đớn.

Đã 4 ngày trôi qua chị Hồng vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh: Mai Mai

Được biết, vợ chồng chị Hồng có hoàn cảnh khó khăn, vừa thoát khỏi hộ nghèo của xã. Kinh tế gia đình phụ thụ thuộc vào 2 sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai đứa con ăn học, họ vào rừng lập lán trồng thêm sào cam, chăn nuôi thêm vài chục con gà.

“Vợ chồng chị Hồng suốt đời lam lũ, chịu thương chịu khó nhưng vẫn luôn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Dành dụm suốt bao năm xây một căn nhà nhỏ nhưng 2 năm qua nhà vẫn dở dang vì thiếu kinh phí. Cả gia đình họ vẫn đang sống chung cùng ông bà nội trong ngôi nhà nhỏ. Tai hoạ ập đến khiến gia đình chị Hồng lâm vào bước đường cùng. Anh em họ hàng, bà con thôn xóm thương cảm, chung tay xây dựng căn nhà cho hoàn thiện để khi vợ chồng họ về có chỗ mà ở”, chị Diệu Hạnh (hàng xóm chị Hồng) chia sẻ.

Sự sống của vợ chồng anh Linh, chị Hồng cần sự giúp đỡ của mọi người - Ảnh: Mai Mai

Bình quân mỗi ngày chi phí ngoài bảo hiểm của vợ chồng chị Hồng, anh Linh lên đến 4 triệu đồng. Để có số tiền này hai bên nội ngoại phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Hiện tình hình sức khoẻ của vợ chồng chị Hồng đang rất yếu, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.

“Gia đình em đã hết khả năng vay mượn trong khi bố mẹ em thì đang nguy kịch thế này. Em biết làm gì để có tiền tiếp tục lo cho cha mẹ đây. Cầu xin mọi người thương tình giúp đỡ, cho em vay mượn để cứu bố mẹ em. Nếu buông tay lúc này, em sợ không còn cơ hội gặp lại mẹ”, Hạnh cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

Tai hoạ ập đến khiến gia cảnh chị Hồng lâm vào bước đường cùng. Sự sống của vợ chồng chị đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.