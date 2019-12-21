Mẹ tật nguyền qua đời trên chuyến xe định mệnh, mịt mù tương lai hai đứa con thơ

Góc nhân ái 21/12/2019 06:04

Chị Thuận đột ngột ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc, để lại cho người chồng khuyết tật hai đứa con thơ dại trong cảnh khó khăn, tương lai mịt mù.

Chuyến lưu diễn định mệnh

8h40 ngày 11/12, chiếc ô tô mang BKS: 29A-1636 chở chị Đinh Thị Thuận (37 tuổi, ngụ xóm 5, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng 7 người khác của Đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ khuyết tật Việt Nam vào trường THCS Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để giao lưu văn nghệ với học sinh của trường này. Khi đi qua bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào vách núi.

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Chị Thuận ra đi để lại hai đứa con thơ dại (lớn 5 tuổi, nhỏ mới 3 tuổi)- Ảnh: Mai Mai

Vụ tai nạn khiến tài xế và chị Thuận tử vong. 6 người khác bị thương nặng, được đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tương lai mịt mù của hai đứa trẻ thơ dại

Trong căn nhà nhỏ chật chội, hình ảnh hai đứa trẻ Nguyễn Thành Công (5 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (3 tuổi) phủ áo tang, khăn tang trắng xóa, đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương của người mẹ xấu số khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Thỉnh thoảng hai đứa trẻ lại vô tư hỏi người cha tật nguyền đứng bên cạnh “Mẹ đi làm chưa về hả bố?”, “Bao giờ mẹ về. Con nhớ mẹ?”...

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Công và Đạt còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau lớn - Ảnh: Mai Mai

Nghe con hỏi, anh Nguyễn Văn Tú (36 tuổi, chồng chị Thuận) chỉ biết ôm con vào lòng, khóc nghẹn. Đã 9 ngày trôi qua nhưng nỗi nhớ mẹ vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng hai đứa trẻ.

Anh Đinh Văn Chung (em trai chị Thuận) cho biết, cha mẹ sinh được 3 người con thì cả 3 đều phải gánh chịu bất hạnh khi bị khuyết tật bẩm sinh, người thấp nhỏ, chân teo tóp, đi lại khó khăn. Chị Thuận là con lớn trong gia đình và cũng là người bất hạnh nhất khi chỉ cao 1,2 mét, đôi chân không đi lại bình thường mà phải hỗ trợ bằng đôi nạng gỗ.

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Cả 3 chị em chị Thuận đều gánh chịu bất hạnh khi bị khuyết tật bẩm sinh - Ảnh: Mai Mai

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, chị quyết định xin vào Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ khuyết tật Việt Nam để tìm kiếm cho mình một việc làm, tạo cơ hội nuôi sống bản thân. Cũng chính nơi đây, chị quen biết anh Tú rồi hai người nên duyên vợ chồng. Anh Tú cũng chung số phận vì bị khuyết tật chân phải. Hạnh phúc càng nhân lên khi chỉ 3 năm sau, 2 con trai bình thường, khoẻ mạnh lần lượt chào đời. Thấu hiểu hoàn cảnh, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay xây một căn nhà nhỏ trong đất của bố mẹ chị Thuận để họ có chỗ ở.

Cuộc sống gia đình trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội 540 nghìn đồng hàng tháng chị Thuận nhận được. Hàng ngày họ gửi con nhờ ông bà ngoại chăm sóc để cùng đoàn nghệ thuật tham gia lưu diễn kiếm tiền nuôi hai đứa con. Đau đớn thay, trong chuyến xe định mệnh, chị Thuận đã mãi mãi ra đi.

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Mồ côi mẹ, tương lai hai đứa trẻ bất hạnh trở nên mịt mù - Ảnh: Mai Mai

“Cô ấy đi rồi, bố con tôi biết xoay xở như thế nào đây? Hai đứa con tôi còn quá nhỏ, chúng đã biết gì đâu mà bắt phải gánh chịu nỗi đau lớn thế này. Thân tôi đau yếu, sợ rằng sẽ không lo nổi cho con, sợ chúng phải dang dở việc học. Chúng sớm mồ côi mẹ, tương lai càng thêm mịt mù”, thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Tú thở dài chia sẻ.

Tai hoạ ập đến khiến Công và Đạt sớm gánh chịu bất hạnh khi mồ côi mẹ. Cha lại khuyết tật, ốm đau thường xuyên. Tương lai của hai đứa trẻ bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Công và Đạt xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Nguyễn Văn Tú, xóm 5, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Đinh Văn Chung (cậu ruột của Công và Đạt): 3609205323533, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Nam Đàn, ĐT: 0399422998.  

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Công và Đạt - Mã số 87

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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