Đang nằm yên trên giường bệnh, em Nguyễn Thị Thúy Hồng (19 tuổi, ngụ thôn Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ) lại đột ngột lên cơn co giật. Tay chân của Hồng cứ đập mạnh xuống giường, mắt trợn ngược. Biết bệnh tình con lại tái phát, anh Nguyễn Văn Chiến (41 tuổi) cùng 2 người thân ra sức giữ chặt lấy cơ thể con gái.

“Cứ hết thuốc được một lúc thì con tôi lại lên cơn co giật như thế này. Bình quân mỗi ngày con lên cơn 3 đến 4 lần, lúc nào cũng phải có 2 đến 3 người bên cạnh túc trực mới giữ được con. Nếu không chân tay con sẽ sưng phù, đau đớn”, anh Chiến thở dài nhìn con chia sẻ.

Sau khi được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, cơn co giật giảm dần, Hồng dần chìm vào giấc ngủ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h tối 13/11. Trên đường cùng người chú đi làm thêm về thì Hồng bất ngờ bị choáng khiến chiếc xe máy mất lái, tự ngã trên đường. Hồng nằm bất động trên vũng máu. Người chú may mắn chỉ bị thương phần mềm.

Hình ảnh xinh xắn của Hồng trước khi gặp nạn - Ảnh: NNCC

Người dân phát hiện, đưa Hồng đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương vùng đầu. Vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến tính mạng nên em được phẫu thuật ngay trong đêm. Sau nhiều ngày điều trị, Hồng may mắn trải qua cơn nguy kịch.

“Con gái tôi hiện đã mở mắt, mới có chút phản ứng. Điều gia đình lo lắng nhất là cháu vẫn thường xuyên lên cơn co giật do ảnh hưởng não”, người cha cho biết thêm.

Hiện Hồng đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 405, tầng 5, khoa Thần kinh, Bệnh viện Thủ Đức.

“Xin mọi người nắm lấy tay con tôi”

Hồng là con gái đầu lòng, xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Sau Hồng còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học.

Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào 3 sào ruộng trồng hoa màu. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, anh Chiến phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Ai thuê phụ hồ, chặt cây, trồng hoa màu… anh đều nhận làm để kiếm thu nhập.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên Hồng phải nghỉ học sớm, vào Sài Gòn kiếm việc làm, những mong chắt góp được chút tiền gửi về quê phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học, trang trải nợ nần. Vì chưa xin được việc làm ổn định nên em tạm thời vào phụ việc trong một quán cơm. Đau đớn thay, đi làm chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

Người nhà lo sợ Hồng phải xuất viện giữa chừng vì không tiền cứu chữa - Ảnh: NNCC

“Vì điều kiện khó khăn nên con gái tôi chưa mua bảo hiểm y tế, giờ nằm viện không được hưởng bất kỳ loại bảo hiểm nào, chi phí rất tốn kém. Để có tiền trang trải viện phí trong thời gian qua, vợ chồng tôi đã phải cắm nhà cửa vay mượn ngân hàng, nhờ hai bên nội ngoại ở quê nhà vay mượn khắp nơi.

Đã 10 ngày rồi con vẫn nằm đó, gồng mình chống chọi đau đớn, nhìn mà thắt ruột. Tôi ước gì mình có thể gánh chịu thay con”, chị Đinh Thị Hoa (37 tuổi, mẹ em Hồng) nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện sức khỏe của Hồng có chuyển biến tích cực nhưng gia đình đang lo em phải xuất viện giữa chừng vì không biết nhìn đâu để vay mượn tiền bạc tiếp tục cứu con.

“Nếu buông tay con lúc này tôi sợ con không còn cơ hội trở về sống khỏe mạnh như trước nữa. Nhưng giờ gia đình cũng chẳng biết vay mượn thêm ở đâu để tiếp tục cứu con. Cầu xin mọi người nắm lấy tay con gái tôi, cho con một cơ hội sống”, anh Chiến cầu xin.