Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ đau yếu, chỉ biết nhặt phế liệu nuôi con qua ngày

Chiều đông se lạnh kèm theo mưa phùn ướt đẫm cả vạt áo, lạnh run người nhưng chị Nguyễn Thị Thuyết (39 tuổi, ngụ thôn 10, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) vẫn cố gắng dong chiếc xe đạp cũ đi các ngõ hẻm trong làng tìm nhặt phế liệu. Thỉnh thoảng chị lại dùng tay chống lưng để làm điểm tựa đứng dậy vì căn bệnh đau lưng tái phát, liên tiếp hành hạ. Nhiều người xung quanh khuyên chị vào nhà trú mưa, chị chỉ lắc đầu thở dài.

4 năm trước, khi chị Thuyết đang mang thai đứa con thứ 3 được 6 tháng thì người chồng là Lê Tiến Tân đột ngột qua đời vì tai nạn lao động. Để có tiền cho vợ sinh nở sắp tới, anh Tân lên rừng chặt cây thuê nhưng không may bị cây đè trúng. Anh ra đi để lại cho vợ gánh nặng 3 đứa con thơ, đứa lớn nhất vừa 5 tuổi, đứa nhỏ chưa kịp chào đời.

“Bữa cơm tối cho 3 đứa con chưa có gì ăn. Sắp tới còn phải đưa thằng út ra Hà Nội tái khám mà chưa có đồng nào. Tôi ráng thêm chút nữa, hi vọng nhặt thêm được một số vỏ lon, chai nhựa, kiếm thêm vài đồng để tối nay đàn con có cá ăn, góp nhặt để đưa thằng út đi viện nữa”, chị Thuyết chia sẻ.

Chị Thuyết ngậm ngùi nhắc đến thảm cảnh của gia đình sau ngày chồng mất - Ảnh: Mai Mai

Mới 35 tuổi, chị Thuyết đã thành góa bụa, một nách 2 đứa con thơ, bụng bầu vượt mặt. Cố nén nỗi đau, chị gắng gượng để làm chỗ dựa cho đàn con nheo nhóc trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Đưa bàn tay sần sùi, chai sạm vuốt mái tóc con trai út Lê Tiến Khoa (4 tuổi) đang ngồi bên cạnh, đôi mắt chị Thuyết nhòe lệ.

Khoa mồ côi cha từ trong bụng mẹ lại còi cọc, 4 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg - Ảnh: Mai Mai

“Thương thằng bé lắm, chưa kịp chào đời đã mồ côi bố. Sinh ra con lại thường xuyên ốm đau, đi viện nhiều hơn ở nhà. Đã 4 tuổi nhưng còi cọc, chỉ nặng 9kg. Vì quá khó khăn nên tôi cũng không có điều kiện để chăm sóc con đến nơi đến chốn”, chị Thuyết thở dài.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 1 sào ruộng. Dù bản thân bị đau xương khớp nặng nặng nhưng chị Thuyết cũng gắng gượng ngày 2 buổi đi nhặt phế liệu để bán, kiếm tiền trang trải bữa cơm qua ngày, học hành cho con cái.

“Nhìn hoàn cảnh 4 mẹ con chị Thuyết mà xót xa lắm. Chồng mất, ngoài 3 đứa con thơ, chị ấy còn chăm sóc một người mẹ chồng gần 60 tuổi, ốm yếu cùng một người em trai của chồng khù khờ. Năm trước, được chính quyền địa phương hỗ trợ, chị Thuyết vay mượn thêm, xây được căn nhà cấp 4 ở nhưng không sơn, không gạch, không cửa sổ. Đến bây giờ nợ nần chưa trả được, con cái thì ốm đau, còi cọc. Chị ấy cũng bệnh nặng, không tiền chữa trị.

Anh em họ hàng, bà con lối xóm thương cảm nhưng ai cũng khó khăn, người cho mớ cá, cân gạo, người bộ quần áo cũ, sách cũ cho đám trẻ học hành, người cho phế liệu chứ không giúp đỡ được gì nhiều”, chị Lương (hàng xóm chị Thuyết) chia sẻ.

Tương lai của gia đình rất mịt mù - Ảnh: Mai Mai

Nhắc đến tương lai của 3 đứa con, chị Thuyết ngước khuôn mặt nhòe lệ nhìn lên di ảnh người chồng. Chị cho biết, con gái lớn mới lên lớp 3, con gái thứ 2 vừa học lớp 1. Căn bệnh đau khớp, đau lưng liên tiếp hành hạ, chị không biết mình sẽ cầm cự được đến bao giờ.

“Cơ thể cứ đau nhức triền miên như thế này tôi không biết mình sẽ cầm cự được đến bao lâu. Điều tôi lo sợ nhất là đàn con phải thất học giữa chừng khi chưa biết hết mặt chữ cái, mịt mù tương lai”, ôm 3 đứa con vào lòng, chị Thuyết nghẹn ngào.