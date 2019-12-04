Đã 14 ngày trôi qua kể từ ngày sinh nở, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của chị Võ Thị Yên (33 tuổi, ngụ xóm 5, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ) vẫn đang rất yếu. Chị bị liệt nửa người, chưa thể nói, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Ngay sau đó, chị được đội ngũ y bác sĩ kịp thời cứu chữa, may mắn giữ được mạng sống nhưng hiện vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

Chị Võ Thị Tĩnh (em gái chị Yên) kể lại, ngày 21/11, chị Yên chuyển dạ sinh con. Tuy nhiên sau sinh chưa đầy 48 tiếng, chị Yên bị tắc động mạch vành, tụ máu trên não dẫn đến tai biến, liệt nửa người.

Bé sơ sinh nặng 3kg sau đó được bà ngoại đưa về nhà chăm sóc. Chị Yên vẫn đang tích cực điều trị tại phòng 104, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Chị Yên bị đột quỵ, liệt nửa người sau sinh - Ảnh: NNCC

“Đã 14 ngày trôi qua, chị gái tôi vẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Một nửa người của chị đã bị liệt. Mới sinh mà hai mẹ con đã phải tách ra hai nơi. Đứa trẻ khát sữa và thiếu hơi ấm của mẹ nên cứ khóc suốt, xót xa lắm. Chỉ mong chị nhanh khỏe mạnh để trở về để làm chỗ cho con”, chị Tĩnh thở dài chia sẻ.

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ bất hạnh

Chị Yên vốn sinh ra đã phải gánh chịu thiệt thòi khi mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật, thay van tim sinh học nhưng sức khỏe chị vẫn yếu, không thể làm được việc nặng.

Không thể phụ giúp cha mẹ làm ruộng, nhiều năm trước, chị Yên quyết định vào miền Nam làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng chính trong thời gian này, chị gặp rồi nên duyên vợ chồng với người đàn ông quê ở Quảng Trị.

Khó khăn chồng chất, bà ngoại hàng ngày bế cháu đi bú nhờ - Ảnh: NNCC

4 năm trước, chị Yên mang thai rồi sinh con gái đầu lòng khiến sức khỏe của chị ngày càng yếu, thường xuyên mệt mỏi và ngất xỉu.

“Mang thai đứa thứ 2 vừa được 2 tháng thì sức khỏe của chị gái tôi ngày càng sa sút, ngất xỉu liên tục, phải xin nghỉ việc vì không thể gắng gượng được nữa. Cũng vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn vợ chồng. Buồn đau, dù bụng mang dạ chửa nhưng chị cũng quyết định ôm con về nhà ngoại nương nhờ”, chị Tĩnh kể lại.

Sau khi sinh, chị Yên lâm vào nguy kịch. Thương con gái và hai đứa cháu ngoại, đứa mới 4 tuổi, đứa còn đỏ hỏn, người thân quyết định liên lạc với chồng chị Yên, những mong người đàn ông này trở về làm chỗ dựa cho hai đứa con.

“Anh rể tôi sau đó cũng về được 2 ngày rồi đi luôn đến bây giờ. Hai đứa con cũng bỏ lại cho mẹ tôi chăm sóc. Gia đình tôi khó khăn, cha mẹ già yếu nhưng cũng phải chạy vạy ngược xuôi để vay mượn tiền cứu chị, chăm sóc cháu", chị Tĩnh chia sẻ.

Không có tiền mua sữa, hàng ngày, đứa trẻ sơ sinh được bà ngoại bế khắp làng trên xóm dưới xin bú nhờ, chắt nước cơm cho cháu uống. Nhiều người thấy hoàn cảnh mẹ con chị Yên đáng thương nên đã đăng tin lên mạng xã hội xin sữa cho đứa trẻ bất hạnh.

Tai họa giáng xuống khiến hoàn cảnh của mẹ con chị Yên rơi vào bế tắc, không tiền chữa trị. Đứa trẻ khát sữa, khóc ngặt ngẽo, tương lai mịt mù. Hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Yên đang rất cần sự chung tay cứu giúp của mọi người.