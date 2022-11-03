Sở dĩ chúng phát huy công dụng tốt vì có chứa rất nhiều vitamin, dưỡng chất. Ngoài ra, lợi thế của việc so sánh các đặc tính khác biệt đó chính là việc dễ dàng mua tại các chợ, không quá tốn kém. Bạn có thể nạp các loại thức uống này luân phiên để nhận về những lợi ích tốt nhất. Hương vị thơm ngon và dễ thưởng thức còn hiệu quả hơn cho bạn.

Sức khỏe và sắc đẹp được nâng cao với một số tác dụng của các loại nước uống. Đặc biệt, chúng hoàn toàn có thể so sánh với các loại thực phẩm chức năng ẩn chứa nhiều nguy cơ chưa rõ nguồn gốc hay không phù hợp với thể trạng.

Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các bệnh ung thư phát triển là do thiếu hụt các chất dinh dưỡng nhất định. Các loại quả mọng và cà chua là những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nên sẽ có khả năng chiến đấu chống lại bệnh ung thư hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên rằng việc nạp trái cây đều đặn hàng ngày có thể giúp giảm sự phát triển của bệnh ung thư đi.

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính/ giảm viêm nhiễm

Ăn trái cây mỗi ngày giúp giảm tình trạng viêm toàn thân, từ đó làm giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Ăn trái cây mỗi ngày có tác dụng bảo vệ lượng dinh dưỡng của cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tụt huyết áp, thậm chí ngăn ngừa một số loại ung thư.

Các loại nước uống có lợi. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, hợp chất dinh dưỡng tạo nên màu sắc cho trái cây thường là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp kháng viêm. Hầu hết trái cây đều chứa chất chống oxy hóa giảm viêm, tốt cho sức khỏe hiệu quả.

Giảm cân

Ăn trái cây vào bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính sẽ giúp bạn no hơn, lại tránh được nguy cơ ăn nhiều, do vậy cũng làm giảm nguy cơ tăng cân.

Làm đẹp da

Hầu hết các loại trái cây, đặc biệt là bơ, có một số lượng lớn các vitamin E có khả năng làm chậm tốc độ lão hóa và giúp da sáng đẹp. Nó đồng thời cũng giảm tình trạng mụn viêm. Các loại trái cây như: cam, bưởi, táo, nho… mang lại lợi ích này.

Nạp đủ nước

Nhiều loại trái cây chứa đến 90% lượng nước, cung cấp nước nhiều nhất, với khẩu phần 1 cốc chứa khoảng 1/2 cốc nước, ngoài ra còn có chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Giúp đường ruột khỏe mạnh

"Hoa quả là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp chúng ta duy trì hệ đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Quá trình chuyển hóa hiệu quả, góp phần tạo lợi khuẩn đường ruột".

3 loại nước trái cây cung cấp vitamin hoàn hảo cho cơ thể

Táo

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong thành phần của quả táo có hàm lượng vitamin C sẽ đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể. Ngoài ra, trong táo còn chứa 1 lượng polyphenol đáng kể rất tốt cho sức khỏe. Táo có các tác dụng rất lợi. Trong vỏ, thịt táo đều chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin và triterpenoids giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một quả táo kích cỡ trung bình 182g sẽ cung cấp khoảng 13 -20% nhu cầu lượng chất xơ, 9 -11% nhu cầu vitamin C và 4% nhu cầu kali, giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ.

Nước ép táo tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Các chất chống oxy hóa như quercetin và triterpenoids trong vỏ và thịt táo góp phần làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư, phòng ngừa bệnh Alzheimer, duy trì cholesterol ở mức độ tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày bạn chỉ cần sử dụng từ một đến 2 ly nước ép táo nguyên chất là bạn đã có phương pháp giảm cân hiệu quả mà lại đơn giản tại nhà.

Bạn có thể làm nướ detox từ táo hoặc cùng với các nguyên liệu khác: một quả táo, 3 cây cần tây, 3 lá bạc hà, 1 lát gừng cộng thêm 1 trái dưa leo bạn đã có một ly nước ép giảm cân ngon tuyệt vời.

Dứa

Được coi là loại quả có hàm lượng calo thấp, dứa có chất dinh dưỡng cao. Một chén dứa thái lát có thể cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng bao gồm protein, carb, chất xơ, mangan, folate, magie, niacin, kali, chất béo, vitamin C, đồng, thiamin, riboflavin và sắt…

Chứa các chất chống ô xy hóa lành mạnh, dứa có khả năng chống lại stress ô xy hóa. Dứa chứa chất chống ô xy hóa được gọi là flavonoid và a xít phenolic. Với tác dụng lâu dài, chất chống ô xy hóa có trong dứa làm giảm nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Nước ép dứa có nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Dứa giảm thiểu stress ô xy hóa và cũng có thể làm giảm viêm. Bromelain, hiện diện trong dứa, cũng có khả năng chống ung thư, bao gồm ung thư vú và ung thư da, hệ thống dạ dày, ruột kết và ống mật. Dứa có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa cơ mắt, giúp phục hồi nhanh sau phẫu thuật và giảm các triệu chứng của viêm khớp.

Nếu bạn muốn giữ gìn vóc dáng thon gọn thì hãy lựa chọn nước ép dứa. Uống một ly nước ép dứa mỗi ngày giúp cho bạn giảm căng thẳng và tăng hiệu quả làm việc của bạn.

Cà chua

Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho, là những vi chấtcần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo.

Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống ôxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua hốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu.

Nước ép cà chua rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Cà chua chứa rất ít carbohydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống ôxy hóa trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận- những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa crom và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Nhờ các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid, cà chua có thể làm giảm cơn đau mãn tính. Cà chua rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch và Alzheimer. Nếu bạn dùng thường xuyên 1- 2 ly nước ép cà chua mỗi buổi sáng hay trong bữa phụ. Bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân mà cà chua mang lại rất tuyệt vời. Do đó, hãy chọn những quả cà chua căng mọng để chế biến một trong các loại nước ép trái cây giảm cân.