Muốn giảm cân nhanh, đừng bỏ qua 9 loại đồ uống này

Theo PGS.TS. Bùi Thị Nhung, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đồ uống hỗ trợ giảm cân là những đồ uống làm từ trái cây, rau củ. Có thể phối hợp nhiều loại trái cây hoặc rau củ, có năng lượng thấp, nhiều vitamin và khoáng chất, giúp tiêu hóa thức ăn, giảm cảm giác đói và tăng chuyển hóa chất béo. Một số nước uống ít năng lượng có thể dùng trong bữa phụ để giảm cảm giác đói giúp giảm cân tốt hơn.

Theo The Epoch Times, trà gừng cũng hoạt động như một chất làm sạch ruột bằng cách loại bỏ chất thải tắc nghẽn trong ruột, giúp giảm cân hiệu quả. (Nguồn báo Thanh Niên)

Trà gừng có tác dụng giúp mở rộng mạch máu bằng cách phá vỡ lượng cholesterol, giúp lưu lượng máu tốt hơn, làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, tạo điều kiện đốt cháy nhiều chất béo trong cơ thể bạn.

Uống trà gừng trước khi đi ngủ cũng tạo cảm thấy no hơn, có thể ngăn chặn khỏi những cơn thèm ăn nửa đêm. Thế nên, trà gừng được cho là thức uống giảm cân hiệu quả nhất, một ly trà mỗi ngày sẽ giúp bạn đốt cháy lượng mỡ thừa ở cơ bụng một cách nhanh nhất.

Giảm cân nhờ uống nước lọc

Nước là một trong những lựa chọn tốt nhất giúp bạn giảm cân. Nước lọc không chứa calo mà còn giúp bạn tránh nạp thêm thức ăn vào dạ dày. Nếu bạn thấy mình thường xuyên ăn vặt, hãy thử uống một cốc nước lớn thay vì đồ ăn. Bạn có thể giảm cân bằng nước uống vì nó sẽ giúp bạn no lâu và tránh được cảm giác thèm ăn vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, lượng nước tăng lên có liên quan đến việc giảm trung bình 5,15% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, hãy đặt mục tiêu uống ít nhất 1,5-2,2 lít nước mỗi ngày.

Nước ép cần tây

Cần tây là nguyên liệu làm ra loại nước uống giảm cân được nhiều người đánh giá là mang lại hiệu quả cao. Cần tây cũng chứa nhiều chất xơ và tinh dầu, hỗ trợ cải tiến hệ thống miễn phí, đồng thời loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp da láng bóng hơn sau một thời gian sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 cây cần tây, 1 cây cắt, 1 quả dưa chuột, ½ quả chanh.

Rửa sạch nguyên liệu trên, cắt nhỏ và cho vào tiền tố máy tính.

Sau khi xay nhuyễn các nguyên liệu, hãy sử dụng tách nước ép phần.

Có thể cho thêm vài giọt mật ong vào phần nước ép trên để dễ dàng thưởng thức hơn.

Trà hoa cúc thanh khiết, ngọt dịu

Trà hoa cúc rất giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, độc tố và lượng nước dư thừa trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trà hoa cúc còn có tác dụng kích thích các tuyến dạ dày tiết ra nhiều dịch dạ dày hơn, giúp những thức ăn được phá vỡ nhanh chóng và hoàn toàn hơn, thúc đẩy cả quá trình trao đổi chất và năng lượng, nhờ vậy mà chị em nhà ta giảm cân giữ dáng hiệu quả, nhất là đối với phụ nữ sau khi sinh.

Giấm táo

Axit axetic - thành phần hoạt tính trong giấm táo giúp tăng cường trao đổi chất và ngăn chặn sự thèm ăn. Ngoài ra, nó có thể làm chậm tốc độ thức ăn thoát ra khỏi dạ dày do đó giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn muốn giảm cân, hãy thử pha 1 - 2 thìa giấm táo vào 1 cốc nước và uống hàng ngày. Lưu ý tránh lạm dụng đồ uống này vì có thể ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và ăn mòn men răng của bạn.

Nếu bạn mắc bệnh đái tháo đường, tuyệt đối không nên thử phương pháp này. Vì việc làm rỗng dạ dày chậm trễ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng, ví dụ chứng liệt dạ dày - một biến chứng khá phổ biến và nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường.

Nước dừa tươi

Dừa nước thường xuyên có thể giảm cân nhanh chóng, bởi dừa có chứa hàm lượng calo thấp và yếu tố chủ yếu là nước. Chính vì thế, uống nước luôn tạo cho bạn cảm giác nhanh không, không lâu, hạn chế những cơn thèm đồ ngọt và ngăn chặn việc sử dụng calo dư thừa vào cơ thể tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày bạn có thể uống từ 1-2 trái dừa, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ thấy cân nặng cải thiện đáng giá sau một lần áp dụng.

Nước ép dưa leo

Dưa leo là loại thực phẩm chứa rất nhiều nước, rất giàu hàm lượng chất xơ và khoáng chất, cùng lượng vitamin phong phú, do đó khi uống nước ép dưa leo sẽ giúp bạn hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất, làm bạn không thấy đói bụng và giảm cảm giác thèm ăn. Từ đó tạo cho bạn thói quen ăn ít nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng để quá trình giảm cân được diễn ra hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa leo không chỉ giúp giữ nước tốt hơn mà còn cắt giảm lượng calo. Một cốc nước ép dưa leo chỉ chứa 16 calo, ít hơn 1% nhu cầu hằng ngày. Và đây chính là một “chìa khóa” khác để giảm cân hiệu quả trong Tết này.

Nước gạo lứt

Gạo lứt có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, phục vụ giảm cân hiệu quả, trong đó có cơm gạo lứt, bún gạo lứt, bánh gạo lứt, … và đặc biệt nước gạo lứt cũng có khả năng “đánh bay” mỡ thừa vùng bụng nhanh chóng

Ảnh minh họa: Internet

Nước gạo lứt chứa hàm lượng chất xơ cao giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể, từ đó có thể hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và đốt cháy nhiều calo hơn.

Nước ép bí đao

Nước ép bí đao vốn được các bạn nữ ưa chuộng vì có tác dụng làm đẹp da, bên cạnh đó còn giúp giảm cân – giữ dáng một cách hiệu quả. Trong bí đao có hàm lượng natri thấp và axit malonic có tác dụng giúp tiêu hao lượng mỡ thừa, loại bỏ sự tích trữ mỡ trong cơ thể, và ngăn chặn sự chuyển hóa đường thành mỡ nên giảm được nguy cơ khiến bạn tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bí đao bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt có hàm lượng calo thấp và không có lipid nên bạn có thể sử dụng nhiều mà không lo tăng cân trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.