Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng "gầy" không phải ai cũng biết!

Giảm cân 29/03/2022 09:00

Để duy trì một hình thể khỏe mạnh, cần phải tập thể dục cũng như thiết lập một chế độ ăn uống cân bằng. Vậy nên ăn gì để có được một cơ thể săn chắc?

loại trái cây này là phương thuốc tốt nhất giúp bạn giảm cân, không chỉ vì hàm lượng calo thấp mà còn vì chúng có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ và chất dinh dưỡng cao; điều đó sẽ giúp bạn giảm cảm giác đói để không phải dùng đến các loại thức ăn khác cho đến khi tới giờ ăn.

5 loại trái cây giúp bạn giảm cân

Bưởi hồng

Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng 'gầy' không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn giảm cân, bưởi là một sự lựa chọn tốt nhất vì loại quả này 90% là nước, chứa vitamin A, B, C và giàu chất xơ. Các chất dinh dưỡng này giúp cơ thể hoạt động tốt hơn, đặc biệt là hệ tiêu hóa, nó giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Bưởi còn bổ sung các flavonoid có chứa đặc tính chống oxy hóa kích thích quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Dâu tây

Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng 'gầy' không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngoài việc là một loại trái cây có vị chua ngọt, kích thích sự thèm ăn của nhiều người, dâu tây còn giúp ích rất nhiều trong việc giảm cân, nhờ vào việc chúng thúc đẩy sản xuất các hormone adiponectin và leptin, giúp đốt cháy chất béo và cải thiện trao đổi chất. Các hormone này được tiết ra một cách tự nhiên bởi các mô mỡ, ăn dâu tây sẽ giúp tổng hợp các hormone chống lại bệnh béo phì.

Quả kiwi

Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng 'gầy' không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trái cây này được coi là một trong những loại trái cây hoàn chỉnh nhất, vì nó chứa nhiều loại vitamin như C, E và A cũng như kali, canxi, đồng và magiê. Mặt khác, nhờ chứa ít calo, kiwi cung cấp một lượng đáng kể chất xơ giúp bình thường hóa mức cholesterol và quá trình vận chuyển đường ruột, trị táo bón. Trong khi đó, chất xơ có tác dụng làm no và giúp giảm cân .

Đu đủ

Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng 'gầy' không phải ai cũng biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Là một loại trái cây tuyệt vời để loại bỏ độc tố, đu đủ có chứa một loại enzyme giúp cải thiện tiêu hóa, duy trì sự trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy chất béo, nó cũng chứa một lượng lớn chất xơ giúp làm sạch dạ dày. Ngoài ra, đu đủ giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy muốn ăn vặt.

Dưa hấu

Mách bạn top 5 loại trái cây ăn càng nhiều càng 'gầy' không phải ai cũng biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Dưa hấu ngoài được yêu thích bởi vị ngon ngọt nó còn là chất chống oxy hóa hoàn hảo, có đặc tính thanh lọc giúp loại bỏ các độc tố khác nhau ra khỏi cơ thể. Dưa hấu có mật độ năng lượng thấp, vì chứa nhiều nước cho phép chúng ta ăn nhiều mà không tạo ra quá nhiều calo, giúp no lâu và giảm cân.

Theo Terra

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