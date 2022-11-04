Mặc dù khó uống vì đắng ngắt nhưng có 3 loại nước ép luôn được hội chị em ưu tiên hàng đầu trong quá trình giảm cân

Giảm cân 04/11/2022 05:26

Nhiều chị em ưu tiên đưa 3 loại nước này vào thực đơn hàng ngày, mặc dù có mùi vị không thể nào chịu nỗi nhưng công dụng mà chúng mang lại không thể nào phủ nhận.

Nước ép cần tây

Trong thành phần của rau cần tây là loại thực phẩm giàu các dưỡng chất có lợi như canxi, vitamin B, C, K, magie, kali, photpho, mangan, axit Pantothenic, Riboflavin, chất xơ,… nên rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, rau cần tây còn hay được dùng để chế biến thành nước ép cần tây, có tác dụng giải nhiệt, tăng cường sức khỏe, giảm cânlàm đẹp da hiệu quả.

Bên cạnh đó, rau cần tây có chứa nhiều vitamin nhóm B và giàu các khoáng chất nên khi được kết hợp với táo để làm thành nước ép sẽ giúp bạn làm giảm được lượng mỡ trong máu rất hiệu quả.

Mặc dù khó uống vì đắng ngắt nhưng có 3 loại nước ép luôn được hội chị em ưu tiên hàng đầu trong quá trình giảm cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép mướp đắng

Trái mướp đắng của miền Bắc hay còn gọi là khổ qua của miền Nam, là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hoạt chất có khả năng chữa trị bệnh rất tốt.

Trong Đông Y mướp đắng có tính hàn, vị đắng. Là loại thực phẩm, rau xanh dân giã rất được ưu chuộng trong việc thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể. Ngoài ra, vị đắng của mướp đắng còn giúp đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân hiệu quả.

Ngải cứu

Ngải cứu cũng được tận dụng rất nhiều lợi ích trong việc giảm cân. Phía bên ngoài cơ thể có thể dùng là: muối gừng rang nóng chườm bụng, xông hoặc đắp mặt, phía trong có thể là pha trà, ép lấy nước để uống tuần 1 - 2 lần. Ngải cứu khá đắng nhưng lại rất tốt. Theo Đông y, ngải cứu còn chữa nhiều bệnh của phụ nữ, cải thiện da dẻ đẹp lên sau 1 thời gian.

Để uống nước này chị em có thể giã lá tươi với một ít muối hột, pha loãng với nước uống trước kì kinh nguyệt 1 tuần. Hoặc có thể lấy lá tươi, xay nhuyễn lọc lấy nước và dùng. Cho vào nồi khoảng 500ml nước cùng với 200gr ngải cứu rồi đun sôi, chắt lấy nước và uống nóng.

Mặc dù khó uống vì đắng ngắt nhưng có 3 loại nước ép luôn được hội chị em ưu tiên hàng đầu trong quá trình giảm cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   giảm cân sức khỏe nước ép có vị đắng

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