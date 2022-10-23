Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo

Giảm cân 23/10/2022 08:46

Để có được vóc dáng mảnh mai cũng như thân hình hoàn hảo, ngoại trừ chế độ tập luyện thể luyện nghiêm khắc. Các thần tượng Hàn Quốc cũng thường xuyên tiết lộ những loại thực phẩm mà họ thường xuyên sử dụng.

Wendy (Red Velvet) - BẮP CẢI VÀ TÁO 

Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo - Ảnh 1

Được biết vào bữa sáng, Wendy chỉ nghiền bắp cải với táo còn vào bữa trưa cô ấy chỉ uống nước ép bí đỏ và đặc biệt là không ăn bữa tối.  

Wendy là một trong số idol thường xuyên bị cư dân mạng xoi mói về cân nặng cũng như thân hình của mình. Chính vì thế, cô nàng đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cùng với luyện tập thể dục thể thao để có thể giảm cân nhanh chóng. Được biết vào bữa sáng, Wendy chỉ nghiền bắp cải với táo còn vào bữa trưa cô ấy chỉ uống nước ép bí đỏ và đặc biệt là không ăn bữa tối.  

Dasom (SISTAR) - DƯA CHUỘT

Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo - Ảnh 2

Cựu thành viên SISTAR chia sẻ rằng cô đã giảm được hơn 9kg với chế độ ăn kiêng 'chỉ ăn 1 món' trong thời gian 3 tuần.

Cựu thành viên SISTAR chia sẻ rằng cô đã giảm được hơn 9kg với chế độ ăn kiêng 'chỉ ăn 1 món' trong thời gian 3 tuần. Và thực phẩm chính cô nàng đã sử dụng trong quãng thời gian giảm cân này đó chính là dưa chuột. Trong một quả dưa chuột chứa cực kì ít calo đồng thời lại chứa nhiều nước cũng như canxi giúp đào thải những chất độc ra ngoài cơ thể. Chính vì thế tuy phải ăn dưa chuột cả ngày nhưng Dasom vẫn cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh.

IU - TÁO

Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo - Ảnh 3

Tuy sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn sẵn nhưng cô nàng IU vẫn quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng với loại trái cây quen thuộc là táo để giữ dáng và có vóc dáng thon thả hơn.

Tuy sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn sẵn nhưng cô nàng IU vẫn quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng với loại trái cây quen thuộc là táo để giữ dáng và có vóc dáng thon thả hơn. Cũng như các thực phẩm ăn kiêng khác thì táo cũng chứa ít calo và chứa nhiều chất xơ nên là mỗi ngày IU đều ăn loại trái cây này để bổ sung chất dinh dưỡng cũng như giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Seolhyun (AOA) - ỨC GÀ

Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo - Ảnh 4

Để có được body hoàn hảo và quyến rũ hiện tại, nàng mỹ nhân của Kpop, Seolhyun đã thực hiện chế độ ăn 1 tới 2 miếng ức gà mỗi bữa ăn kèm với rau và trái cây

Để có được body hoàn hảo và quyến rũ hiện tại, nàng mỹ nhân của Kpop, Seolhyun đã thực hiện chế độ ăn 1 tới 2 miếng ức gà mỗi bữa ăn kèm với rau và trái cây, vì trong ức gà chứa nhiều protein và ít calo, cũng như trong rau củ và trái cây sẽ cung cấp chất xơ và vitamin giúp cô nàng luôn giữ được body 'chuẩn đét' cũng như luôn tràn đầy sức khỏe.

Suzy - KHOAI LANG

Học lỏm chế độ ăn kiêng giảm cân của các mỹ nhân đình đám Hàn Quốc: Suzy kết thân với khoai lang, Wendy (Red Velvet) chỉ mê táo - Ảnh 5

Chế độ ăn kiêng của Suzy rất đơn giản: cô dùng bữa sáng với 1 củ khoai lang, thịt ức gà xé nhỏ và 1 cốc sữa. Buổi trưa sẽ dùng bữa với gạo nâu và sa lát còn bữa tối ăn càng ít càng tốt tiêu chuẩn vào khoảng hai củ khoai lang

Thường bị chê là thừa cân khi có khuôn mặt và đùi khá là to tuy nhiên, sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng, Suzy đã lột xác hoàn toàn và trở thành một trong những nữ thần của Kpop. Chế độ ăn kiêng của Suzy rất đơn giản: cô dùng bữa sáng với 1 củ khoai lang, thịt ức gà xé nhỏ và 1 cốc sữa. Buổi trưa sẽ dùng bữa với gạo nâu và sa lát còn bữa tối ăn càng ít càng tốt tiêu chuẩn vào khoảng hai củ khoai lang. Bên cạnh, Suzy còn thường tập luyện thể dục và tập thể hình để cơ thể được săn chắc hơn.

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