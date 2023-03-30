Angela Baby tiết lộ thói quen giữ da sáng, dáng thon

Xuất thân là một người mẫu, diễn viên Trung Quốc Angela Baby luôn tuân thủ một chế độ ăn và luyện tập nghiêm ngặt. Chế độ đó được người đẹp "bật mí" sau đây.

Angelababy (tên thật Dương Dĩnh, sinh năm 1989) xuất thân là người mẫu, sau lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp mời làm gương mặt đại diện, sở hữu phong cách ấn tượng. Duy trì chế độ ăn thanh đạm Angela có chiều cao 1m68. Nhiều năm qua, cô duy trì mức cân khoảng 44-46kg. Ngay cả sau khi sinh, vóc dáng của cô cũng không thay đổi nhiều. Theo cô, việc giữ dáng là cần thiết nhưng không vì thế mà cô nhịn ăn bởi sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.

Bí quyết của Angelababy là tránh ăn những thực phẩm giàu calo như bánh kẹo, đồ ăn nhanh để không làm ảnh hưởng đến sự săn gọn của vòng eo. Thay vào đó, cô thường xuyên ăn những món thanh đạm, không cay, ít muối, dầu mỡ và bổ sung đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Nữ diễn viên thường chia nhỏ bữa ăn để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất. Angelababy cũng rất chăm chỉ ăn các loại trái cây như cam, dưa hấu, dứa… và các loại rau, củ, quả cung cấp vitamin, giúp làn da tươi sáng, căng mọng, đầy sức sống. Cô nói "không" hoàn toàn với những thực phẩm dễ gây nổi mụn, mẩn ngứa…

Sắc vóc hiện của Angelababy. Xuất thân là một người mẫu, diễn viên Trung Quốc Angela Baby luôn tuân thủ một chế độ ăn và luyện tập nghiêm ngặt. Đứng sau khi ăn Ăn xong rồi nằm hoặc ngồi thường mang lại cảm giác thoải mái nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Thức ăn bị tiêu hóa chậm lại, dễ chuyển đổi thành chất béo dư thừa gây béo bụng. Đứng dậy hoặc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn sẽ rất tốt cho việc tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn không nên vận động nhiều ngay sau khi ăn vì dễ gây đầy hơi, đau dạ dày. Hãy đứng dựa vào tường để thức ăn được tiêu hóa tốt, không bị tích tụ thành mỡ thừa. Angelababy nổi tiếng với thân hình thon gọn cùng nhan sắc thu hút Angelababy còn chuộng nhiều môn thể thao ngoài trời như trượt tuyết, lướt sóng. Chống nắng Angelababy nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, tia UV. Dù đi làm, đi du lịch hay đi dạo, nữ diễn viên cũng mang theo bên mình một tuýp kem chống nắng và dặm lại nhiều lần trong ngày để "bảo toàn" làn da khỏi tác hại của tia UV. Angela còn có thói quen cứ 30 phút lại xịt khoáng một lần để duy trì độ ẩm cho da. Massage da Angelababy từng tiết lộ dù một ngày bận rộn đến đâu cũng vẫn sẽ dành thời gian để massage da, nhất là trong mùa đông. Thói quen này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, nhờ đó da dễ hấp thụ sản phẩm dưỡng, ngăn ngừa lão hóa. Làn da không tỳ vết của Angelababy. Rửa mặt với sữa tươi Thỉnh thoảng, bà mẹ một con sẽ dùng sữa tươi không đường rửa mặt. Sữa chứa axit lactic nên có khả năng làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn gây mụn, cung cấp vitamin D cho da, làm chậm quá trình lão hóa và góp phần tăng sinh collagen. Duy trì cách này giúp thư giãn làn da, góp phần dưỡng da trắng sáng, làm mờ vết thâm nám.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ Dù đã cận kề tuổi 50 nhưng vẻ bề ngoài của nữ diễn viên Thư Kỳ vẫn luôn được nhận xét là ngày càng nhuận sắc. Thậm chí, cô còn giữ được phong độ đỉnh cao, không có nhiều khác biệt so với thuở mới vào nghề.

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