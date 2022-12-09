6 cách đơn giản để giảm cân mà bạn không cần mất quá nhiều sức

Việc giảm cân sẽ đòi hỏi tính kiên trì của bạn hơn một chút. Sau đây là một số mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn chia nhỏ mục tiêu của mình thành các bước dễ thực hiện hơn.

Đánh răng đúng cách không chỉ giúp hơi thở thơm tho mà còn có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Đánh răng hai phút ba lần một ngày có thể giúp bạn đốt cháy khoảng 5.500 calo và giảm khoảng 1,5 pound (khoảng 0.093 kg) mỗi năm mà không hề hay biết.

Nếu bạn thích ăn vặt quá nhiều vào buổi tối, đánh răng sau bữa ăn có thể khiến bạn không tìm đến chiếc bánh quy khác vì bạn không muốn phải đánh răng và dùng chỉ nha khoa lần nữa.

2. Không bao giờ rời khỏi nhà mà không có một chai nước

Giữ đủ nước là hoàn toàn quan trọng đối với sắc đẹp, sức khỏe và thể trạng tổng thể của bạn. Ngoài việc giữ cho làn da của bạn không có nếp nhăn lâu hơn, uống đủ nước có thể mang lại cảm giác no và chế ngự cơn đói. Uống nước lạnh và ở nhiệt độ phòng cũng giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn vì cơ thể bạn cần nhiều năng lượng hơn giúp làm nóng nước để tiêu hóa. Để đảm bảo bạn uống đủ nước trong cả ngày, hãy mang theo một chai nước mini du lịch mọi lúc mọi nơi.

3. Mua một chiếc zester (dụng cụ nạo thức ăn)

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, tốt hơn là nên cắt giảm lượng muối và nước tương, nhưng có rất nhiều cách lành mạnh hơn để làm cho bất kỳ công thức nào trở nên ngon hơn. Thêm một ít vỏ chanh vào món salad của bạn sẽ không chỉ mang lại hương vị cam quýt tươi mát mà còn có thể giúp bạn giảm thêm vài cân. Vì vỏ chanh có chứa chất xơ pectin và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, nên nó có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn và làm chậm quá trình tích tụ chất béo.

4. Đầu tư vào mặt nạ ngủ

Giảm cân trong khi ngủ nghe có vẻ quá tốt đúng không? Nhưng ngủ trong môi trường tối thực sự có thể giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu giảm cân của mình. Cố gắng nhắm mắt lại với ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến sự điều hòa của quá trình trao đổi chất, do đó có thể làm tăng nguy cơ tăng cân. Nếu bạn không có rèm cản sáng, hãy cân nhắc mua mặt nạ ngủ chất lượng tốt sẽ giúp bạn cản ảnh sáng và ngủ ngon hơn.

5. Sử dụng khẩu phần ăn nhỏ hơn

Một việc đơn giản như dùng đĩa nhỏ hơn có thể giúp bạn giảm cân, tránh ăn quá nhiều và thậm chí ngăn ngừa chứng ợ nóng khó chịu. Phục vụ thức ăn trên một đĩa nhỏ hơn có thể giúp bạn đánh lừa trí não và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

6. Thực hiện hoán đổi lượng calo thấp hơn

Cố gắng giảm cân không có nghĩa là bạn phải quên đi những món ăn vặt yêu thích của mình ngay lập tức. Thực hiện một số cách hoán đổi đơn giản, ít calo hơn có thể giúp bạn thưởng thức những bữa ăn ngon trong khi vẫn kiểm soát được cân nặng.

Nếu bạn đã quen với việc bắt đầu ngày mới với một bát granola có đường, hãy chọn bột yến mạch để thay thế. Bạn có thể thêm một số loại trái cây và mật ong vào để tạo hương vị thơm ngon.

Theo Brightside