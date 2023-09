Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 36: Đêm tân hôn cực kỳ "nóng bỏng" của Jagdish và Ganga

An quay trở lại nhà Shekhar. Mọi người đang trog phòng khách và vẫn đang cảm thấy có lỗi về những chuyện đã xảy ra. Meenu tói chỗ An và hỏi mọi người đã về rồi à?. An gật đầu và và nói: vâng. Sau đó Meenu ôm lấy cô. Alok đứng dậy và đi tới chỗ An, Ông nói, tình yêu của chúng ta dành cho Sa đã làm cho chúng ta bị mờ mắt, con giữ nguyên lời nói rằng không có trận đấu nào giữa Ja và Sa và cuộc hôn nhân này sẽ không tốt đẹp cho bất kì ai, nhưng chúng ta đã bỏ qua lời con nói, nếu như chúng ta lắng nghe con một lần, thì hôm nay chúng ta đã tránh được tất cả sự lúng túng này. Chúng ta phải hịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra.

Quỳnh Anh - cô dâu 8 tuổi

Ông ban phước cho cô.

Ira nhớ lại bà đã hành xử với An và gia đình của Ja tồi tệ như thế nào, cách bà ép An phải bênh vực cho Sa tại tòa. An đi tới chỗ bà và đặt tay cô lên tay bà. Ira nói, mẹ không bao giờ tưởng tượng được Sa đã làm tất cả những chuyện này. Nỗi đau mà nó đã gây ra cho mẹ, mẹ không thể vượt qua được. Nó đã lấy được rất nhiều sự tin tưởng của mẹ, tình yêu, và làm trò hề đói với tình yêu của một người mẹ, mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện này. Bà nhìn An và nói: Nhưng An à, cách mẹ đã đối xử với con trong những ngày vừa qua, chỉ có mình mẹ là người phải chịu trách nhiệm, Sa vẫn rất trẻ con, nhưng còn chuyện gì đã xảy ra với mẹ chứ? Mẹ đã lắng nghe nó và không tin con. Mẹ rất lúng túng vì xin lỗi con quá muộn. Mẹ không thể nhìn mặt con. An nói, mẹ chỉ cần cho con một nụ cười, ít nhất con có thể đòi hỏi mẹ điều đó nhiều hơn. Ira cười và ôm lấy An. Sa đang chứng kiến cảnh đó từ tầng trên và dường như đang rất tực giận. An hỏi Ira về Sh. Ira nói: nó đnag ở trong phòng của mình, nó đã đau lòng hơn cả mẹ, nó đang rất rối loạn. An đi tới phòng của cô.

An đi vào phòng và tìm Sh. Cô tìm thấy một con gấu bông với dòng chữ “Sorry” được viết ở trên, và ở dưới là “I love you”. An mỉm cười.

Sh đi ra bên ngoài nhà, trông rất buồn bã, An đi tới đó và hỏi anh đang làm gì ở đó. Sh nói, anh đang cố để hiểu chính mình. An nói, không có gì cần phải hiểu cả. Sh nói: đó là … lấy hết can đảm để xin lỗi em. An nói: bây giờ mọi thứ đều đã ổn, vậy sao anh cứ phải tự làm mình buồn phiền chứ? Sh nói: Không, kể từ khi anh quen em, anh đã tin tưởng em và mọi thứ em làm, bởi vì em chưa bao giờ có một sự thay đổi nào để anh phải ngừng tin em, nhưng lần này, anh đã tức giận một cách mù quáng, anh đã hiểu lầm mọi thứ em nói và có hành động tồi tệ với em, anh thực sự rất xấu hổ vì chuyện này. Mọi người đều đã xin lỗi em, nhưng anh không thể gom đủ sức mạnh để đối mặt với em. An nói, vì vậy anh đã ra đây bằng cách đổ trách nhiệm cho con gấu này sao? Sh nói: Không, tự bản thân anh muốn xin lỗi em, nhưng anh thông qua con gấu này thì sẽ làm nó dễ dàng hơn, anh thật sự rất xin lỗi vì những chuyện anh đã làm. An nói: Nhưng con gấu này đã sẵn sàng kéo tai của nó cùng với lời xin lỗi chưa. Sh tiến lên phía trước giữ tai của anh và hỏi như thế này đã được chưa. An nói vẫn chưa được. Sh hỏi lại: vẫn chưa được sao? An lật dòng chữ “sorry” lại làm hiện ra dòng chữ “I love you” cho Sh. Cô nói, giờ thì được rồi, Họ ôm chặt lấy nhau.

Ge nói với Ma: giờ con hạnh phúc chứ? Mẹ và bà của con đang đến đây, bây giờ con sẽ ở lại đây cùng với bác Nandu. Ba đã buồn vì ông không biết rằng Ja và Ga sẽ tới đây. Ông tự hỏi mình cái gì đã làm cho Su không đồng ý? Su, Bhai và bà nội đi vào. Đằng sau họ, Ja và Ga cũng đi vào. Ge và Ba vui mừng, Ma gọi mẹ và chạy tới chỗ Ga và Ja. Ga bế và ôm lấy Ma, sau đó Ma cũng gọi ba với Ja. Mọi người đều ngạc nhiên và hạnh phúc. Ge chúc mừng Su. Cô nói: em đang rất vui vì nhìn thấy nụ cười trên gương mặt chị như trước đây. Su nói: nhưng tâm trí tôi sẽ thoải mái sẽ cô bỏ qua cho tôi, tôi đã nói cô rất nhiều trong những ngày vừa qua. Ge bảo bà hãy quên đi mọi thứ và đón chào niềm hạnh phúc đang đứng ở cửa. Ba nói: Hai đứa cứ đứng ở đó hay là sẽ cùng vào đây? Bà nội nói: chúng nó không thể vào đây giống như vậy được. Bà nói Ge và Su hãy chào đón nàng dâu mới đã đến với gia đình họ. Nandu đi tới cùng với một bức tranh chào đón cả nhà và chào đón Ja và Ga.

Su để một chậu gạo ở cửa và buộc một sợi dây cho Ja và Ga, bà nói họ hãy làm grah pravesh cùng với sợi dây đó. Bà nội bảo Ga đá vào chậu gạo rồi sau đó đi vào. Ga đá chậu gạo và bước vào cũng với Ja, sau đó cô bước tới thaal đỏ rồi đi vào. Ba đưa một cái gươm cho Ja và Ga, Ja và Ga làm những nghi lễ khác để vào nhà. Ga bê tất cả 7 cái thaal rất đúng cách và đưa chúng cho Su, dau đó cô nhận phước lành từ Su. Su tặng cho cô một chuỗi hạt đeo cổ. Ga nhìn sang Ja, Su nói rằng: hãy cầm lấy nó đi. Ga nhận lấy. Ga đặt tay cô vào thaal đỏ và in dấu lòng bàn tay của cô tên trên tường. Họ nhận phước lành từ thần linh.

Họ nhận phước lành từ bà nội và bà nội cũng tặng cho họ một món quà. Ja và Ga sau đó nhận phước lành từ Ba-Ge và Bhai. Họ đều tặng quà cho hai người. Nandu nói: có ai hãy nhận phước lành từ cháu đi. Bà nội nói: cháu nhỏ hơn, vì vậy cháu phải nhận phước lành từ họ. Nandu nhận phước lành từ Ja và Ga, và sau đó đưa con lợn tiết kiệm của mình như là món quà tặng cho Ga. Ga nói: chúng ta phải tặng quà cho những người nhỏ hơn mình chứ không phải nhận quà từ họ. Nandu yêu cầu cô hãy cầm lấy giống như một người nào đó đã cho cô một thứ gì. Ge nói: nó đang tặng cho cháu cùng với rất nhiều tình yêu, cháu không được từ chối. Ga nhìn sang Ja. Anh ra hiệu cho cô hãy nhận lấy nó. Cuối cùng Ga cũng nhận món quà của Nandu. Màn hình dừng lại trên gương mặt hạnh phúc của Ja.

Tập 36-b

Buổi tối tại dinh thự nhà Singh

Gehna đưa Ganga vào trong phòng của Jagdish, phòng ngủ đã được trang trí với nến và một trái tim lớn được xếp bằng hoa hồng ở trên giường. Ganga mỉm cười khi nhìn căn phòng đã được trang hoàng lộng lẫy. Gehna đưa Ganga đến ngồi ở giường, cô xoa đầu Ganga và hai người cùng mỉm cười hạnh phúc. Sau đó, Gehna rời đi và đóng cửa phòng lại.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Dưới phòng khách

Jagdish hỏi Basant: Bác có chuyện gì quan trọng muốn nói với con vậy? Bà nội, Bhairon và Basant trêu chọc Jagdish, Basant nói về việc xây dựng một cánh mới trong bệnh viện. Jagdish nói đây là một ý tưởng hay nhưng chưa đủ. Basant trông thấy Gehna đang ra hiệu cho ông rằng mọi việc đã xong, ông liền nói với Bhairon rằng họ sẽ thảo luận về chuyện này vào ngày mai vì bây giờ Jagdish đã mệt rồi. Jagdish nói rằng anh chưa mệt, nhưng sau đó cũng rời đi. Bà nội, Basant và Bhairon thích thú cười toe toét đến tận mang tai .

Phòng ngủ của Jagdish

Jagdish bị mê hoặc ngay từ lúc bước chân vào phòng, anh nhìn thấy Ganga mặc quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy và đang ngồi trên giường, trông cô có vể khá lo lắng và nhút nhát. Bài hát “Maati rangao” vang lên. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Ganga, nâng cằm cô trên tay, cô mỉm cười nhìn anh và anh cũng cười đáp lại. Anh nói rằng trên một dòng sông đang chảy, em thấy một một con thuyền nhỏ đang sắp bị chìm, và tình trạng của anh cũng vậy. Anh không biết bất cứ điều gì, nhưng em đã hướng dẫn cho anh, khiến anh nhận ra rằng em chính là một phần không thể thiếu của đời anh, anh muốn dành cả đời này để sống cùng em. Anh chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng bây giờ mọi người đã chấp nhận chúng ta và chúng ta đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu như còn bất cứ điều gì làm phiền đến tâm trí của em thì anh vẫn sẵn sàng chờ đợi.

Anh đặt tay lên má Ganga, cô nhắm mắt lại. Jagdish tiếp tục: Anh chỉ muốn em được hạnh phúc và sẽ không có điều gì làm em phải phân tâm nữa. Jagdish buông tay ra, nhưng Ganga liền nắm lấy tay anh và nói: Tên của em đã được gắn liền với anh, sẽ là vinh dự cho em khi được biết tới là vợ của anh. Trước đây em đã từng sợ rằng gia đình anh không chấp nhận mối quan hệ này, và liệu chúng ta có thể có một cuộc sống hay không. Nhưng bây giờ em không còn lo sợ điều gì nữa. Mọi người đã chấp nhận chúng ta, em đã là vợ của anh, sẽ cùng anh đồng hành trong cuộc sống, vui buồn có nhau. Em cầu nguyện với thần linh rằng em sẽ mãi được ủng hộ anh, bây giờ, em là của anh, em đã mãi mãi thuộc về anh. Jagdish giữ lấy tay Ganga, anh đưa cô ngồi xuống giường. Cả hai có một màn khóa mắt đầy lãng mạn. Ganga ngượng ngùng cúi xuống, Jagdish mỉm cười. Anh lấy hộp khuyên tai ra và đeo nó cho cô. Ganga đột nhiên gục đầu vào ngực Jagdish, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô. Sau đó, hai người cùng nằm xuống giường. Cảnh phim mờ dần...

Buổi sáng tại nhà Shiv

Sanchi đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông, cô nhấc máy. Là Ankita, một trong những người bạn của cô gọi tới. Ankita hỏi: Mình nghe nói là cậu đã rút đơn kiện và bí mật của cậu đã bị Payal phanh phui đúng không? Sanchi nói: Cậu ta là bạn thân nhất của mình, ngay cả nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ làm vậy với mình. Bây giờ mình không còn tin tưởng vào tình bạn nữa, mình không muốn có bất cứ người bạn nào cả. Ankita đầu độc tâm trí của cô một lần nữa: Chỉ vì một người bạn mà cậu định tẩy chay tất cả bạn bè hay sao? Điều đó là không đúng đâu Sanchi. Ngày mai mình sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn tốt, những người sẽ hiểu cậu. Cậu hãy đến nhà mình vào ngày mai, chúng mình cũng sẽ tổ chức lễ Diwali nữa. Sanchi từ chối: Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mình không thể đến đó, mình cũng không có hứng thú với Pooja patra và những thứ khác, nhưng mình buộc phải làm cho gia đình của mình. Nói xong cô cúp máy. Cô nhớ lại lúc Payal nói ra sự thật và mọi người đã hết lời chỉ trích cô. Cô cay đắng nói: Chỉ có hai người cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, chính là Ganga và chị dâu Anandi.

Tại phòng ngủ của Jag-Gan

Ganga đã đi tắm xong, cô mang một tách trà vào cho Jagdish, anh vẫn còn đang ngủ say. Ganga nhớ lại những khoảnh khắc lãng mạn với Jagdish vào đêm qua và mỉm cười. Cô thì thầm: bác sĩ, trà của anh đây.... nhưng Jagdish vẫn không tỉnh dậy. Gọi mãi không được, cô lấy tay chạm nhẹ vào tay anh.

Jagdish đột nhiên vùng dậy và hét lên: Ai đây? Bất ngờ với phản ứng của Jagdish, Ganga ngã nhào xuống giường và Jagdish nằm đè lên người cô. Bài hát Saiyan Re vang lên. Jagdish hỏi Ganga: Là em sao? Anh cứ nghĩ là có ai khác. Hai người lại có một màn khóa mắt, anh nhẹ nhàng vuốt ve cô. Ganga nói: Mọi người đã thức dậy và đợi chúng ta dưới nhà. Jagdish mỉm cười tinh quái: Em quên rồi sao, bây giờ anh là chồng của em, cho nên nhiệm vụ của em là phải nghe lời anh. Ganga xấu hổ tránh né, cô nói: Trà của anh nguội hết rồi kìa. Jagdish nói: Cứ để đấy, anh không muốn uống. Ganga nói: em sẽ đi lấy bữa sáng cho anh, Jagdish bảo: anh cũng không cần. Ganga nói tiếp: Nhưng em còn phải đi làm việc nhà nữa. Jagdish gạt đi: Anh chỉ muốn nhìn em chằm chằm không ngừng, điều đó quan trọng hơn. Anh hôn Ganga và tập phim kết thúc.