Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 35: Gia đình Sanchi xấu hổ, chắp tay, xin lỗi Jagdisk

Bên ngoài tòa án: Gia đình nhà Singhs và nhà Shekhars đang đối mặt nhau, Ira tiến về phía Jagdish, bà nói tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi lần 1 hay lần 2. Nhưng một người mà phạm sai lầm nhiều lần thì có quyền được tha thứ hay không tôi không biết, nhưng làm ơn hãy tha thứ cho tôi và gia đình tôi. Ông nội nói tôi biết thật không dễ dàng để tha thứ và chúng tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, chúng tôi tin tưởng Sanchi một cách mù quáng, tôi biết sẽ rất khó để tha thứ cho chúng tôi, nhưng xin vui lòng tha thứ cho chúng ta, ông chắp hai tay của mình lại. Bà nội nói rằng ông đang nói tất cả điều này để người sai, chúng ta đang bị tổn thương, nhưng người bị tổn thương lớn nhất là Jagdish. Shiv bước đến chỗ Jagdish, chắp tay của mình và nói tôi xin lỗi. Jagdish nắm tay anh và nói không Shiv anh không cần phải xin lỗi tôi, thậm chí đó còn là lỗi của tôi, mặc dù tôi có thể đúng, nhưng tôi đã làm theo cách sai. Đáng lẽ ra bằng trái tim của mình tôi nên nói với gia đình của tôi trước thì tất cả những điều tồi tệ này đã có thể được ngăn chặn. Ông nội nói với Jagdish, sau khi nghe những điều này chúng tôi lại cảm thấy có lỗi hơn, ông chúc phúc cho Jagdish. Shiv nói rằng thậm chí sau khi phá vỡ các mối quan hệ, Jagdish đã giữ được Bhairon an ủi anh ấy, vì ông cũng có con gái nen ông hiểu được nôi đau của họ. Ira nói nhưng tôi là người day nhất chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Rồi bà cầm tay bà nội và Anandi và nói với Anandi là cô đã nói rằng mối quan hệ không đơn giản mà bị phá hủy bằng lời nói và cô đã đúng. Bà đã trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người.

Bà không thể chia cắt đứa con ra khỏi mẹ của nó được. Mắt của bà nội ngấn lệ. Anandi nói với bà nội là cô biết là bà đang đau đớn nhưng làm ơn hãy bỏ qua tất cả và hướng đến cuộc sống phía trước. Bà nội nói bà có thể làm tất cả mọi thứ trên thế giới này cho cháu gái yêu quy của bà. Cả hai trao nhau cái ôm tình cảm. Anandi lại chỗ Sumitra và nói bây giờ gia đình ta đã đoàn tụ lại và hạnh phúc như chưa từng có điều gì xảy ra. Cô cầu xin thần linh làm ơn hãy giữ cho mọi người trong gia dình luôn an toàn và hạnh phúc. Jagdish ngắt lời cô và nói anh phải nói cho tất cả mọi người biết rằng chắc mọi người nghĩ là anh ghét Sanchi nhưng điều đó là không đúng. Anh nói với Sanchi rằng cô là người không bao giờ có the trở thành người có tội bằng cách phạm pháp nhưng cô có thể trở thành tội pham nếu cô không học được từ những sai lầm trong quá khứ. Cô là một cô gái xuất thân từ một gia đình tốt, cô có thể bước tiếp trên đường đời phía trước với sự nâng đỡ của mọi người trong gia đình giống như Anandi đã từng làm. Khi cô ấy bước vào làm dâu ở gia đình tôi, cô ấy hoàn toàn thay đổi lối sống của chúng tôi và chúng tôi nhanh chóng quên đi rằng cô ấy không phải là một con dâu mà là con gái. Mọi người thậm chí còn vì cô ấy mà quay lưng lại với tôi. Tôi hi vọng một ngày nào đó cô ấy cũng có thể có đc sự tôn trọng đó từ gia đình cô. Vì lúc này gia đình cô đang cảm thấy xấu hổ. (???)