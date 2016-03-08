Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 35: Gia đình Sanchi xấu hổ, chắp tay, xin lỗi Jagdisk

Bên ngoài tòa án: Gia đình nhà Singhs và nhà Shekhars đang đối mặt nhau, Ira tiến về phía Jagdish, bà nói tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi lần 1 hay lần 2. Nhưng một người mà phạm sai lầm nhiều lần thì có quyền được tha thứ hay không tôi không biết, nhưng làm ơn hãy tha thứ cho tôi và gia đình tôi. Ông nội nói tôi biết thật không dễ dàng để tha thứ và chúng tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, chúng tôi tin tưởng Sanchi một cách mù quáng, tôi biết sẽ rất khó để tha thứ cho chúng tôi, nhưng xin vui lòng tha thứ cho chúng ta, ông chắp hai tay của mình lại. Bà nội nói rằng ông đang nói tất cả điều này để người sai, chúng ta đang bị tổn thương, nhưng người bị tổn thương lớn nhất là Jagdish. Shiv bước đến chỗ Jagdish, chắp tay của mình và nói tôi xin lỗi. Jagdish nắm tay anh và nói không Shiv anh không cần phải xin lỗi tôi, thậm chí đó còn là lỗi của tôi, mặc dù tôi có thể đúng, nhưng tôi đã làm theo cách sai. Đáng lẽ ra bằng trái tim của mình tôi nên nói với gia đình của tôi trước thì tất cả những điều tồi tệ này đã có thể được ngăn chặn. Ông nội nói với Jagdish, sau khi nghe những điều này chúng tôi lại cảm thấy có lỗi hơn, ông chúc phúc cho Jagdish. Shiv nói rằng thậm chí sau khi phá vỡ các mối quan hệ, Jagdish đã giữ được Bhairon an ủi anh ấy, vì ông cũng có con gái nen ông hiểu được nôi đau của họ. Ira nói nhưng tôi là người day nhất chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Rồi bà cầm tay bà nội và Anandi và nói với Anandi là cô đã nói rằng mối quan hệ không đơn giản mà bị phá hủy bằng lời nói và cô đã đúng. Bà đã trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người.

Bà không thể chia cắt đứa con ra khỏi mẹ của nó được. Mắt của bà nội ngấn lệ. Anandi nói với bà nội là cô biết là bà đang đau đớn nhưng làm ơn hãy bỏ qua tất cả và hướng đến cuộc sống phía trước. Bà nội nói bà có thể làm tất cả mọi thứ trên thế giới này cho cháu gái yêu quy của bà. Cả hai trao nhau cái ôm tình cảm. Anandi lại chỗ Sumitra và nói bây giờ gia đình ta đã đoàn tụ lại và hạnh phúc như chưa từng có điều gì xảy ra. Cô cầu xin thần linh làm ơn hãy giữ cho mọi người trong gia dình luôn an toàn và hạnh phúc. Jagdish ngắt lời cô và nói anh phải nói cho tất cả mọi người biết rằng chắc mọi người nghĩ là anh ghét Sanchi nhưng điều đó là không đúng. Anh nói với Sanchi rằng cô là người không bao giờ có the trở thành người có tội bằng cách phạm pháp nhưng cô có thể trở thành tội pham nếu cô không học được từ những sai lầm trong quá khứ. Cô là một cô gái xuất thân từ một gia đình tốt, cô có thể bước tiếp trên đường đời phía trước với sự nâng đỡ của mọi người trong gia đình giống như Anandi đã từng làm. Khi cô ấy bước vào làm dâu ở gia đình tôi, cô ấy hoàn toàn thay đổi lối sống của chúng tôi và chúng tôi nhanh chóng quên đi rằng cô ấy không phải là một con dâu mà là con gái. Mọi người thậm chí còn vì cô ấy mà quay lưng lại với tôi. Tôi hi vọng một ngày nào đó cô ấy cũng có thể có đc sự tôn trọng đó từ gia đình cô. Vì lúc này gia đình cô đang cảm thấy xấu hổ. (???)

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Bên ngoài tòa án: Jagdish nói trải qua điều này càng làm cho mối quan hệ của mọi người trong gia đình càng trỏ nên chặt chẽ hơn. Anh chắp tay xin lỗi mọi người và nói bây giờ chúng ta đi về Jaitsar. Ở một chỗ khác: Anandi nói với Ganga cô rất hạnh phúc, cuối cùng Ganga đã làm được điều đó và bây giờ cô không có lo lắng cho Jagdish vì cô biết Ganga đang ở đây để chăm sóc cho anh. Ganga nói cô phải cảm ơn Anandi vô tận vì tất cả là nhờ có Anandi. Nhờ có Anandi mà cô mói có được cuộc sống mới. Anandi an ủi Ganga.

Bên ngoài tòa án: Bà nội nói với nhà Shekhars là họ phải đi, bà cũng nói bây giờ họ phải đi đến phòng khách để lấy hành lý. Ira nói với Anandi rằng cô ấy có thể đi cùng mọi người và đưa người lái xe đi cùng với họ. Nhà Singhs rời đi. Mọi người ở nhà Shekhars đứng nhìn theo.

Dinh thự nhà Singh

,Basant người đang nói chuyện với Bhairon trên điện thoại. Ông nói không sao và tắt điện thoại, ông vẫn giữ vẻ nghiêm trọng và tức giận. Gehna lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra? Thẩm phán đã đưa ra phán xét như thế nào? Basant giận dữ, cô có thể nhìn thấy gì từ khuôn mặt giận dữ của ông! Sau đó, ông cười lớn, ông nói Jagdish đã thắng kiện và đã được chứng minh vô tội. Gehna vui vẻ hỏi nhưng làm thế nào và Sanchi có đồng ý không? Có phải bà nội đã đánh cô ta, vì cô ta đã hết tức giận hay vì Anandi sử dụng phép thuật của mình? Basant nói rằng tất cả các bằng chứng đã chống lại cô ấy vì vậy chúng ta đã thắng kiện. Bây giờ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa mà thay vào đó nên bắt đầu việc chuẩn bị cho chào đón mọi người vì họ có thể về bất cứ lúc nào.

Gehna nói hy vọng Jag-Gan sẽ về, Basant cũng đồng ý với cô. Bà nội, Bhairon và Anandi đang đứng cùng nhau để thảo luận về việc có nên đưa Jag-Gan về nhà hay không. Bhairon hỏi Sumitra, bà nói sau khi bị một cú sốc lớn như vậy, bây giờ bà vẫn không thể tin được. Bhairon giải thích thậm chí ngay cả khi đó là sự thật cay đắng hơn nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống nhưng nhờ có phước lành của thần linh mà Jagdish đã phá vỡ mối quan hệ với Sanchi nếu không chúng ta sẽ phải sống trong địa ngục, nó không chỉ là vì hạnh phúc của Jagdish mà còn là tương lai của cả gia đình. Sumitra nói bây giờ bà không tin ai cả, bà biết là Sanchi sai, nhưng sau tất cả chuyện này mọi người vẫn nghĩ Ganga là cô gái phù hợp với Jagdish sao? Bhairon nói rằng ngay cả lúc này bà vẫn còn nói như thế sao? Chỉ có Jagdish mới tự quyết định chọn cô dâu của mình và anh đã làm được điều đó. Sumitra nói bà không bao giờ hy vọng nhưng Jagdish đã mắc phải một rắc rối lớn với Ganga vì giờ đây Ratan Singh đang ở trong tù nhưng hắn ta có thể ra tù bất cứ khi nào và hắn ta sẽ đến bất cứ lúc nào để đưa con của hắn đi, và hắn sẽ làm gì khi hắn biết rằng Ganga kết hôn với Jagdish? Bà nội và Bhairon cố gắng thuyết phục một lần nữa. Tập phim kết thúc với khuôn mặt bối rối của Sumitra.

Tập 35b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_TtP8hbJUnM

Bhairo vẫn đang tiếp tục thuyết phục Sumitra về việc của Ganga và Jagdish, bà nội cho rằng có phải vấn đề ly hôn của Ganga khiến cho Sumitra lo lắng? Sumitra cho rằng sự việc của Ganga vẫn còn đang trong tâm trí bà rất nhiều, bà không thể quên được những việc đã xảy ra. Bhairo nhắc nhở bà về chuyện Jagdish đã từng ly hôn cũng như chuyện của Sugna và Shyam. Anandi nói rằng lỗi không phải do Ganga và Mannu mà chính là do Ratan, nhưng oong ta sẽ không bao giờ trở ra và làm hại bất kỳ ai nữa. Nếu như chuyện của Sanchi không diễn biến tồi tệ thì Anandi đã đến và nói với mọi người về chuyện của Ganga và Jagdish để mọi người đồng ý cho đám cưới của hai người.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Anandi tiếp tục, cô đã biết được tình cảm của Ganga từ lúc Jagdish bị tai nạn cô ấy đã bất chấp mọi thứ cầu xin để Jagdish được sống, Jagdish cũng vậy anh ta không hề biểu lộ tình cảm của mình. Anandi nói rằng Sanchi đã hối lộ thầy để coi ngày đính hôn gần nhất với mục đích tách rời Ganga và Jagdish nhưng tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả, cô khuyên Sumitra hãy nhìn nhận Ganga qua ánh nhìn của Jagdish, bà sẽ thấy rõ tình cảm của cô ấy dành cho Jagdish nhiều như thế nào. Anandi nói rằng tất cả mọi vấn đề của Jagdish chính là do Sanchi gây ra không phải là Ganga, lúc đó Sumitra nhớ lại Gehna cũng từng nói với bà rằng Ganga không phải là nguyên nhân. Anandi tiếp, cô nói rằng Ganga làm tất cả mọi việc là vì trách nhiệm, cô từng nhờ Ganga hãy chăm sóc cho tất cả mọi người ở Jaisar và Ganga đã hoàn thành việc đó, thậm chí Anandi cũng nói rằng nếu Ganga cần sự giúp đỡ thì hãy gọi cho cô nhưng Ganga không làm điều đó, cô ấy đang rất cố gắng để trở thành 1 phần của gia đình Singh và chính Anandi là người đẩy Ganga về phía họ. Anandi cầu xin Sumitra hãy chấp nhận Ganga.

Lúc đó trong căn phòng, Jagdish đang ngồi trên giường cùng Ganga, anh đang có tâm trạng rối bời, Jagdish nói rằng tất cả mojit hứ diễn ra quá nhanh và đột ngột đến nỗi anh không thể kiểm soát được. Mọi thứ đã rất tốt đẹp nhưng rồi sự việc rắc rối xảy ra phá hoại tất cả mọi thứ, Jagdish cảm thấy rất mệt mỏi anh cảm thấy cuộc sống của anh có quá nhiều rắc rối dù anh đã rất cố gắng để săp xếp mọi thứ nhưng chúng lại không tuân theo ý muốn của anh. Ganga lắng nghe và hiểu tất cả, Jagdish nói rằng gia đình anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh được, mọi tổn thương đối với họ quá lớn không gì có thể hàn gắn được. Ganga nắm lấy tay Jagdish và nói rằng cô sẽ cùng anh vượt qua tất cả, dù có mất khá nhiều thời gian nhưng cô nghĩ cả hai sẽ vượt qua được, Ganga cho rằng Jagdish có rất nhiều sức mạnh, mọi thứ sẽ ổn và cô sẽ vẫn luôn bên cạnh anh, nếu anh gục ngã và bỏ cuộc thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Jagdish đồng cảm anh nắm chặt lấy tay Ganga âu yếm.

Bên ngoài Bhairo đang tức giận và cho rằng Sumitra đã trở nên vô cảm như tảng đá không bao giờ mở lòng mình ra để tha thứ, bà không chịu nghe mọi thứ. Jagdish và Ganga đến, cả hai nhìn mọi người đầy lo lắng, anh nhìn bà nội, ba Bhairo, mẹ Sumitra và Anandi và nói rằng họ cần phải đi cả hai sẽ rời khỏi Jaisar, khi cả hai quay đi Sumitra nói rằng cả hai có thể ở lại đây vì bà không? Sumitra tiến đến và hỏi rằng Jagdish và Ganga có thể tha thứ cho những sai lầm của bà hay không, bà đã làm tổn thương Ganga cũng như làm cho hai người khóc rất nhiều. Sumitra nói tiếp, là một người mẹ nhưng bà lại không thấy được sự hạnh phúc từ con của mình, bà đã mù quáng dẫn đến gây ra rất nhiều vấn đề với cả 2. Sumitra xin sự tha thứ từ Bhairo vì những sai lầm của bà, trong đầu bà bị lấp đầy bởi Sanchi khiến bà luôn hạn thù Ganga dù cô không làm gì cả. Jagdish ôm lấy bà, Ganga chạm chân bà nhưng bà ngăn cô lại, bà hỏi Ganga có tha thứ cho bà không? Ganga xúc động và nói làm sao bà lại hỏi cô như vậy, bà lớn tuổi hơn cô, cô biết ơn Sumitra vì bây giờ bà đã tin tưởng vào cô. Sumitra nói Ganga hãy gọi bà bằng mẹ như Jagdish, Ganga hạnh phúc khi nghe thấy, cả 2 ôm nhau xúc động. Jagdish tiến đến ôm cả hai vào lòng, Ganga cười hành phúc, Sumitra nói rằng Jagdish và Ganga đã tha thứ cho bà nhưng bà lại không thể nào tha thứ cho chính mình được. Bà nội với Sumitra đừng tự trách bản thân mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Anandi hạnh phúc nói với mọi người, ngày hôm nay cô rất sợ hãi nhưng thần linh đã đã đem mọi điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người, Jagdish đồng ý, anh cảm ơn Anandi vì tất cả. Mọi người ai cũng xúc động, Sumitra nói rằng đay không phải lúc để khóc, bà phải đưa con trai và con dâu của bà về nhà. Bhairo mỉm cười hạnh phúc.

Bên ngoài mọi người đang tạm biệt Anandi và về Jaisar, Ganga cảm ơn Anandi, mọi người lần lượt chào tạm biệt Anandi. Sumitra ôm Anandi và nói rằng cô sẽ luôn được hạnh phúc. Jagdish nói với Anandi, anh đã mang quá nhiều rắc rối cho cô nhưng cô luôn ủng hộ và tin tưởng anh tuyệt đối. Ananđi cười và nói rằng cô rất vui khi Jagdish hạnh phúc bên Ganga, đừng cảm ơn cũng đừng lo lắng, cô chúc mừng cuộc sống mới của anh. Mọi người rời đi…Xem tập tiếp theo tại đây