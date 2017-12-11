Vy Oanh hé lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại sau ồn ào bị tố là người thứ 3

Sau scandal bị tố là người thứ 3, Vy Oanh thường xuyên hé lộ những khoảnh khắc tình tứ bên chồng như để khoe khéo cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc.

Sau khi kết hôn cùng một doanh nhân giàu có, Vy Oanh rời khỏi showbiz 2 năm để sang Mỹ định cư và sinh con. Mới đây, cô cùng gia đình trở về nước để chăm sóc mẹ bệnh nặng. Tuy nhiên, vừa quay lại nữ ca sĩ đã bị một bà mẹ đơn thân tố là người thứ 3, có con trai với người đàn ông khác ngoài chồng.

Trước thông tin trên, Vy Oanh khẳng định bản thân mình trong sạch, đồng thời liên tục đưa ra những bằng chứng để phản bác lại lời tố từ người yêu cũ của doanh nhân Lê Thiện. Nhờ sự bản lĩnh của mình, giọng ca Đồng Xanh đã lật ngược tình thế, khiến cư dân mạng từ chỗ chỉ trích chuyển qua an ủi, động viên cô.

Trước đây, Vy Oanh hạn chế để lộ mặt chồng và cũng rất ít khi chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây nữ ca sĩ đã thoải mái đăng tải nhiều khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau. Vy Oanh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe cách bài trí nhà cửa gọn gàng và tự tay chăm sóc một khu vườn đầy hoa dâm bụt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-he-lo-cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-sau-on-ao-bi-to-la-nguoi-thu-3-260933.html