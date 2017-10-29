Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh'

Giải trí 29/10/2017 12:25

Gạt bỏ những ồn ào tình cảm gần đây, Vy Oanh vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con. Mới đây, nữ ca sĩ vừa viết bài thơ ngọt ngào, tình cảm gửi đến ông xã - doanh nhân Lê Thiện.

Sau khi tiết lộ chân dung ông xã, Vy Oanh liên tục hứng chịu nhiều điều không hay. Cô bị tố là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Tuy nhiên, sau nhiều sóng gió thì Vy Oanh vẫn đang rất hạnh phúc bên chồng và các con của mình. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng một bài thơ với thông điệp tình yêu gửi đến "người  bạn chung đường" của mình. Giọng ca Đồng xanh nhắn nhủ, dù có bao nhiêu sóng gió, cuộc đời cô vẫn luôn hướng về chồng, về các con và mong được sống cùng nhau đến trọn đời.

Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh' - Ảnh 1
Khi vừa công khai danh tính ông xã, Vy Oanh ngay lập tức bị tố là người thứ 3. Trước ồn ào, Lê Thiện đã đứng ra bênh vực vợ mình - Ảnh: Internet

Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh' - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, Vy Oanh viết những dòng tình cảm nhất gửi đến ông xã - Ảnh: Facebook

Bài viết đã khiến không ít người cảm động. Nhiều bạn bè và fan cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình Vy Oanh.

Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh' - Ảnh 3
Nhiều bạn bè và khán giả cũng gửi lời chúc đến gia đình Vy Oanh - Ảnh: Facebook

Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh' - Ảnh 4
Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết mình chính là vợ hợp pháp của doanh nhân Lê Thiện - Ảnh: Internet

Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh' - Ảnh 5
Cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên nhau - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Nhìn thân hình bốc lửa, vòng 1 căng tròn, cuốn hút như thế này của Vy Oanh, ít ai nghĩ rằng nữ ca sĩ đã trải qua đến 2 lần sinh nở.

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