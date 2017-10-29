Bỏ qua mọi thị phi, Vy Oanh gửi lời ngọt ngào đến chồng: 'Vẫn một lòng, một trái tim đau đáu hướng về anh'

Sau khi tiết lộ chân dung ông xã, Vy Oanh liên tục hứng chịu nhiều điều không hay. Cô bị tố là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Tuy nhiên, sau nhiều sóng gió thì Vy Oanh vẫn đang rất hạnh phúc bên chồng và các con của mình. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng một bài thơ với thông điệp tình yêu gửi đến "người bạn chung đường" của mình. Giọng ca Đồng xanh nhắn nhủ, dù có bao nhiêu sóng gió, cuộc đời cô vẫn luôn hướng về chồng, về các con và mong được sống cùng nhau đến trọn đời.