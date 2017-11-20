Trước đó, đại diện nhà trường đã lên tiếng phản hồi về vụ việc này: “Về việc can thiệp, chèn ép, nhà trường khẳng định không được yêu cầu từ cá nhân NSND Anh Tú với lãnh đạo trường”.

Vụ lùm xùm vợ danh hài Xuân Bắc tố bạn của chồng - NSND Anh Tú chèn ép khi giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi mới đây giảng viên Nguyễn Hồng Nhung lại tiếp tục lên tiếng thể hiện sự bức xúc.

Đặc biệt, đại diện Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng cho biết thêm, thông tin vợ nghệ sĩ Xuân Bắc trình bày tại cuộc họp chỉ mang yếu tố cá nhân và không đưa ra minh chứng cụ thể để có thể trực tiếp đối chất. Do đó, nhà trường không có ý kiến, theo Gia Đình Và Xã Hội.

Trước lời giải thích trên, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không chấp nhận và bức xúc lên tiếng: “Một người đứng đầu nhà trường đùn đẩy trách nhiệm, che giấu sự thật, loanh quanh giải thích. Không xứng đáng”.

Đặc biệt, vì quá bức xúc, Nguyễn Hồng Nhung còn viết tâm thư dài gửi đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Sau khi thuật lại sự việc, vợ Xuân Bắc còn khiến dư luận chú ý khi cho biết bản thân vì ức chế mà từng phải dọa tự tử trước ban giám hiệu nhà trường: “Trong cuộc họp tôi đã bức xúc mà nói rằng: Nếu bây giờ vì danh dự các vị không trả lại danh dự cho tôi, thì ngày mai, tôi thắt cổ tự tử, và nguyên nhân chính là các vị thì các vị nghĩ sao?”.

Cuối bài viết, Hồng Nhung cầu cứu dân mạng hãy chia sẻ bài viết này để cô nhanh chóng lấy lại danh dự và có thêm niềm tin vào cuộc sống.