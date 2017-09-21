U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn

Giải trí 21/09/2017 14:01

Dưới bài chia sẻ của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bức ảnh que thử thai 2 vạch như ngầm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Minh Tuấn đăng tải bức ảnh người cha đang ôm cô con gái bé bỏng dõi mắt về phía xa xăm. Nhiều fan cho rằng nam diễn viên chắc chắn là đang ao ước có một cô con gái để cưng nựng. Trong khi fan đang bàn tán xôn xao không biết dụng ý của Kiều Minh Tuấn là gì thì bà xã của anh - diễn viên Cát Phượng bất ngờ bình luận gây sốc.

Theo đó, Cát Phượng đăng tải bức ảnh que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót cùng dòng chú thích đầy ẩn ý “Ngày này năm sau”. So sánh với nội dung bức ảnh mà Kiều Minh Tuấn đăng tải thì đích thị là Cát Phượng muốn nhắn chồng trẻ rằng 1 năm nữa sẽ có một cô công chúa xinh xắn như hình.

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
Bình luận về thông báo có thai của Cát Phượng, Tiến Luật gửi lời chúc cặp đôi nhanh chóng có con - Ảnh: FBNV

Mặc dù kết hôn chưa lâu nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 9 năm sát cánh bên nhau. Vì vậy, rất nhiều fan cầu mong đây là sự thật và liên tục gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng

U50 Cát Phượng bất ngờ dính nghi án mang thai với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3
Cát Phượng hơn chồng trẻ Kiều Minh Tuấn 18 tuổi và chưa có con chung - Ảnh: Internet

Mặc dù nam diễn viên Em chưa 18 rất yêu thương bé Bom - con trai riêng của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa nhưng chắc chắn, nếu Cát Phượng sinh cho Kiều Minh Tuấn một em bé kháu khỉnh thì mối quan hệ của họ sẽ bền chặt hơn. 

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết'

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết'

Mới đây, Cát Phượng gây sốc khi treo status "thèm nhảy lầu, thèm được chết". Dòng tâm trạng của bà xã Kiều Minh Tuấn khiến Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ phải vào động viên tinh thần.

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