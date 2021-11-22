Không chỉ khoe cuộc sống giàu có, Ngọc Trinh vừa thổi bùng tranh cãi vì tung ảnh bán nude trong bồn tắm, để lộ ngực đầy và cô còn cố tình dùng tay để o ép

Đứng trước những biến cố cuộc đời, các sao Việt thường có cách xử lý khác nhau: Người mạnh mẽ đối mặt, người thay đổi cuộc sống để đi tìm bình yên. Gần đây nhất, mỹ nhân Lê Ngọc Trinh gây bất ngờ khi công bố hình ảnh đã cạo trọc đầu và quyết quy y để tịnh tâm sau hàng loạt sóng gió khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cách đây ít tháng, Ngọc Trinh tuyên bố "cạo đầu quy y" vì biến cố thất tình - Ảnh: Internet Cho đến những ngày gần đây, diễn viên Ngọc Trinh đã nối tóc để trở lại showbiz sau khi vượt qua khủng hoảng.

Thế nhưng, không chỉ khoe cuộc sống giàu có đời thường, Ngọc Trinh vừa thổi bùng tranh cãi vì tung ảnh bán nude trong bồn tắm, để lộ ngực đầy và cô còn cố tình dùng tay để o ép. Ngay lặp tức, netizen đã để lại bình luận cho rằng khoảnh khắc này quá phản cảm và sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mà cô chia sẻ trước đó. Ngọc Trinh công khai khoảnh khắc ngâm bồn, khoe vòng 1 ngồn ngộn trên mạng xã hội- Ảnh: FBNV Giữa lúc dân tình đang góp ý và mong Ngọc Trinh tiết chế lại, cô đã xoá đi những bình luận nặng nề, tiêu cực, đồng thời giải thích ngay và luôn. Nữ diễn viên sinh năm 1996 lên tiếng: "Mong các bạn đừng phức tạp hoá vấn đề ạ. Đơn giản đây chỉ là bức ảnh đẹp trong lúc ngâm bồn nước thuốc hồi sức sau những ngày làm việc mệt nhọc của Trinh, Trinh muốn chia sẻ lên Facebook cá nhân của mình để lưu giữ những khoảnh khắc đời sống hằng ngày của mình như bình thường thôi. Mong mọi người đừng khắc khe quá".

Mỹ nhân 9x giải thích sau khi bị cư dân mạng chỉ trich - Ảnh: FBNV Trước đó, khi nói về lý do quyết định xuống tóc, Ngọc Trinh từng chia sẻ với Trí thức trẻ: "Có lẽ là Trinh thuộc người thiếu thốn tình thương từ bé và rồi những năm tháng vừa qua có quá nhiều biến cố xảy ra với Trinh. Chứng kiến từng người thân yêu bên cạnh mất đi và không ít những sự cố đau lòng trong cuộc sống khiến cho tinh thần của Trinh bị chao đảo không còn vững vàng nữa. Tiếp tục nhận lấy thêm tổn thương dồn dập đã làm cho Trinh không đủ dũng sức đối diện được mà sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm dạng nặng. Trinh biết mình có triệu chứng không ổn một thời gian nhưng vẫn chưa nhận thức được mầm bệnh mình đang mắc phải mãi đến khi không còn làm chủ được cảm xúc và bản thân mình. Từ nay nguyện sống cuộc đời tỉnh thức xin chôn vùi hết ân oán khổ đau ai đúng ai sai không còn quan trọng vì sẽ có trời biết và đất biết. Chỉ nhắc chính mình dù thế nào cũng sẽ luôn là người sống đặt đạo đức và nhân nghĩa lên hàng đầu và luôn sống thật tử tế, giữ một nụ cười và một trái tim ấm áp làm vốn để sống tiếp với đời". Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, cô được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên. Cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017, tuy nhiên sự nghiệp không quá nổi bật. Lê Ngọc Trinh cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Không chỉ trùng tên với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mỹ nhân 25 tuổi này cũng có sở thích khoe da thịt và sở hữu body nóng bỏng chẳng kém đàn chị. Trước đây, Lê Ngọc Trinh thường check in du lịch khắp nơi, đi xế xịn, khoe đồ hiệu lia lịa. Ảnh minh họa: Internet

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