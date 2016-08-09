Tuấn Hưng lên tiếng trước nghi vấn tát nhân viên bán xăng

Anh khẳng định, mình không phải là người trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội.
Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng đưa đường link đoạnt? video một người đàn ông đã tát vào mặt nhân viên bán xăng chỉ vì anh này đổ thiếu xăng. Người đàn ông xăm kín hai cánh tay nên không ít khán giả nhầm lẫn đó là Tuấn Hưng. Bản thân cựu thành viên Quả Dưa Hấu cũng xăm kín hai cánh tay.
Giọng ca Nắm lấy tay anh chia sẻ: "Chắc tên tôi có vẻ hot với những sự việc kiểu này lắm thì phải. Sáng sớm ngủ dậy đọc mà thấy nhảm nhí kinh khủng. Vài kẻ sẵn ghét tôi, chỉ nhằm cơ hội để chọc điên tôi rồi tôi lại tiếp tục rơi vào cái bẫy đã được cài sẵn. Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Hãy hỏi tất cả những người bán xăng từng gặp tôi, một nhân viên phục vụ, một người lái xe ôm... Hay bất cứ một ai tiếp xúc đời thường với tôi xem tôi cư xử với những người xung quanh thế nào? Tôi trân trọng những gì tôi đang có. Tôi tôn trọng những người xung quanh tôi như chính bản thân tôi".
Anh cảm thấy buồn bởi nhiều khán giả chưa biết chính xác nhân vật trong video có phải là anh hay không, nhưng đã có những lời bình luận gay gắt, thậm chí chửi anh. "Tôi buồn cho cái sự cả tin của mấy người đó, các bạn đang ghét tôi sẵn rồi phải không? Nên chỉ chờ một cái tin không rõ thực hư là lao vào như đúng rồi. Nhưng chính những điều đó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống có ý nghĩa với gia đình và những người xung quanh tôi", anh viết. Tuy nhiên, anh cũng được an ủi phần nào bởi cũng có người bênh vực anh trong đoạn video gây tranh cãi.
Trước đây, Tuấn Hưng không ít lần vướng vào nhiều vụ lùm xùm trên mạng xã hội. Vốn thẳng tính, anh sẵn sàng đáp trả những thông tin không đúng về mình, thậm chí dọa nạt người nói xấu con trai Su Hào. Hiện tại, anh đã bớt nóng nảy hơn nhờ những lời khuyên của gia đình, bạn bè. "Tôi thèm được bình yên lắm", anh nói.