Tuấn Hưng lên tiếng trước nghi vấn tát nhân viên bán xăng

Giọng ca Nắm lấy tay anh chia sẻ: "Chắc tên tôi có vẻ hot với những sự việc kiểu này lắm thì phải. Sáng sớm ngủ dậy đọc mà thấy nhảm nhí kinh khủng. Vài kẻ sẵn ghét tôi, chỉ nhằm cơ hội để chọc điên tôi rồi tôi lại tiếp tục rơi vào cái bẫy đã được cài sẵn. Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Hãy hỏi tất cả những người bán xăng từng gặp tôi, một nhân viên phục vụ, một người lái xe ôm... Hay bất cứ một ai tiếp xúc đời thường với tôi xem tôi cư xử với những người xung quanh thế nào? Tôi trân trọng những gì tôi đang có. Tôi tôn trọng những người xung quanh tôi như chính bản thân tôi".

Anh cảm thấy buồn bởi nhiều khán giả chưa biết chính xác nhân vật trong video có phải là anh hay không, nhưng đã có những lời bình luận gay gắt, thậm chí chửi anh. "Tôi buồn cho cái sự cả tin của mấy người đó, các bạn đang ghét tôi sẵn rồi phải không? Nên chỉ chờ một cái tin không rõ thực hư là lao vào như đúng rồi. Nhưng chính những điều đó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống có ý nghĩa với gia đình và những người xung quanh tôi", anh viết. Tuy nhiên, anh cũng được an ủi phần nào bởi cũng có người bênh vực anh trong đoạn video gây tranh cãi.