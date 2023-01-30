Trao ước hẹn cho vợ mới, Song Joong Ki bị đào lại lời thề nguyền 6 năm trước với Song Hye Kyo

"Vì đối phương là Song Hye Kyo nên tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời", câu nói đậm chất ngôn tình của Song Joong Ki từng dành cho vợ cũ.

Ngày 30/1, Song Joong Ki tuyên bố kết hôn với cựu diễn viên người Anh - Katy Louise Saunders. Được biết, cặp đôi quen nhau từ khi nam diễn viên tham gia bộ phim Vincenzo, Katy là giáo viên dạy tiếng Ý cho anh. Nam tài tử công bố chuyện hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, Katy Louise Saunders đang mang thai con đầu lòng của hai người. Cặp đôi cũng đã chuyển về căn biệt thự sang trọng trị giá 16,3 triệu USD của Song Joong Ki ở khu Itaewon để chuẩn bị cho việc sinh nở.

Song Joong Ki thông báo tái hôn cùng bạn gái ngoại quốc. Trong bức tâm thư chia sẻ với người hâm mộ, Song Joong Ki viết: "Tôi đã hứa với Katy Louise Saunders, người luôn ủng hộ tôi sẽ cùng tôi trả qua quãng đời còn lại. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và một cuộc sống đầy đam mê. Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời, người mà tôi ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành một người tốt hơn". Nhiều cư dân mạng nhận xét những lời bày tỏ của nam diễn viên giống với lời hứa năm xưa từng nói với Song Hye Kyo.

Trong thông báo từ 6 năm trước, Song Joong Ki viết: "Vì đối phương là Song Hye Kyo nên tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời". Anh cũng từng nổi tiếng với nhiều câu nói đậm chất ngôn tình gửi đến vợ cũ như: "Cô ấy là một người trầm tính và sâu sắc. Là một tiền bối, cô ấy còn dạy tôi rất nhiều điều và luôn lan tỏa năng lượng tích cực"; "Tôi vô cùng hạnh phúc khi quyết định được một việc quan trọng nhất cuộc đời mình, bởi vì có cô ấy chính là một niềm hạnh phúc"... Song Joong Ki từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với "ngọc nữ" Song Hye Kyo. Đào lại lời hứa năm năm xưa của Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo, nhiều người dành lời mỉa mai cho nam tài tử Cậu út nhà tài phiệt. Họ cho rằng, anh dễ dàng quên đi lời ước hẹn, mãi mãi cũng chỉ là 2 năm ngắn ngủi... Tuy nhiên, đa số lên tiếng bảo vệ nam diễn viên 8X, kêu gọi netizen hãy để anh bình yên đón nhận hạnh phúc mới sau đổ vỡ cũ. Song Joong Ki và Song Hye Kyo nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Đến ngày 31/10/2017, hai ngôi sao hàng đầu tổ chức hôn lễ long trọng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, Song Joong Ki và Song Hye Kyo thông báo ly hôn vì những khác biệt trong quan điểm sống. Chuyện tình tan vỡ của Song - Song từng khiến nhiều người hâm mộ nuối tiếc.

Song Joong Ki kết hôn lần 2, bạn gái ngoại quốc đã mang thai Tài tử xứ Hàn Song Joong Ki viết thư tay gửi tới người hâm mộ, xác nhận kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders - hiện mang thai ba tháng.

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