Song Joong Ki kết hôn lần 2, bạn gái ngoại quốc đã mang thai

Giải trí 30/01/2023 15:36

Tài tử xứ Hàn Song Joong Ki viết thư tay gửi tới người hâm mộ, xác nhận kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders - hiện mang thai ba tháng.

Trong lá thư đăng trên fancafe - nền tảng blog cá nhân nổi tiếng ở Hàn, Song Joong Ki viết: "Xin chào, đây là Song Joong Ki. Tôi muốn chia sẻ lời đính ước hạnh phúc và quan trọng nhất trong cuộc đời mình với tất cả các bạn. Tôi đã hứa với Katy Louise Saunders, người đã luôn ủng hộ và đồng hành với tôi, rằng cả hai sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại".

Nam diễn viên dành cho hôn thê những lời có cánh: "Cô ấy có một trái tim nhân hậu, một cuộc sống đầy đam mê. Đó là một phụ nữ khôn ngoan và tuyệt vời, người tôi ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi dần trở thành một người tốt hơn".

Song Joong Ki kết hôn lần 2, bạn gái ngoại quốc đã mang thai - Ảnh 1
Song Joong Ki xác nhận đã đăng ký kết hôn. Ảnh: Viu

Song Joong Ki nói, anh và vợ tương lai đều có mục tiêu chung là khởi tạo một tổ ấm hạnh phúc. Tài tử viết: "Cả hai đã rất cố gắng để giữ lời hứa với nhau và thật biết ơn, chúng tôi đang chuẩn bị chào đón một sự sống quý giá của hai người. Hôm nay, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng sâu sắc nhất giữa hai người".

Katy Louise Saunders đang mang thai ở tháng thứ ba, dự kiến sinh con vào tháng 8.

Trước đó, diễn viên công khai mối quan hệ hồi cuối tháng 12/2022, sau khi Sports Chosun tung loạt ảnh hẹn hò. Katy Louise Saunders sinh năm 1984, mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ.

Song Joong Ki kết hôn lần 2, bạn gái ngoại quốc đã mang thai - Ảnh 2

Joong Ki đã giới thiệu Katy với bạn bè, cộng sự. Cô thường cùng anh ra nước ngoài công tác. Hồi đầu tháng, Katy đi cùng Song Joong Ki khi anh tới Singapore quảng bá phim. Lúc về Hàn Quốc, Katy Louise Saunders được trông thấy mặc đồ rộng, thi thoảng đưa tay che bụng, dấy tin đồn cô mang thai. Khi đó công ty quản lý từ chối phản hồi về việc tài tử làm bố, sắp kết hôn.

Sau ly hôn Song Hye Kyo năm 2019, Song Joong Ki lần đầu công khai chuyện tình cảm. Trước đó, diễn viên bị đồn hẹn hò Kim Tae Ri và một luật sư giấu tên nhưng phủ nhận.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là mỹ nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice guy, Đảo địa ngục (Battleship island), Asadal Chronicles, Vincenzo... Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt. 

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