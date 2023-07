Song Joong Ki kết hôn lần 2, bạn gái ngoại quốc đã mang thai

Trước đó, diễn viên công khai mối quan hệ hồi cuối tháng 12/2022, sau khi Sports Chosun tung loạt ảnh hẹn hò. Katy Louise Saunders sinh năm 1984, mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ.

Joong Ki đã giới thiệu Katy với bạn bè, cộng sự. Cô thường cùng anh ra nước ngoài công tác. Hồi đầu tháng, Katy đi cùng Song Joong Ki khi anh tới Singapore quảng bá phim. Lúc về Hàn Quốc, Katy Louise Saunders được trông thấy mặc đồ rộng, thi thoảng đưa tay che bụng, dấy tin đồn cô mang thai. Khi đó công ty quản lý từ chối phản hồi về việc tài tử làm bố, sắp kết hôn.

Sau ly hôn Song Hye Kyo năm 2019, Song Joong Ki lần đầu công khai chuyện tình cảm. Trước đó, diễn viên bị đồn hẹn hò Kim Tae Ri và một luật sư giấu tên nhưng phủ nhận.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là mỹ nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice guy, Đảo địa ngục (Battleship island), Asadal Chronicles, Vincenzo... Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt.