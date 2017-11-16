'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành

Giải trí 16/11/2017 10:17

Trước phát ngôn “bạo miệng” về Nguyễn Thị Thành, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh liên tục nhận "gạch đá" của cư dân mạng. Ngược lại, Nguyễn Thị Thành được cộng đồng ủng hộ và động viên.

Thời gian gần đây, cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh đã hứng không ít “gạch đá” của cộng đồng mạng vì bị cho rằng nhan sắc không xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Chưa hết, người đẹp sinh năm 1995 còn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ bơm môi, cắt mí, nâng mũi.

Trong buổi họp báo hôm qua (15/11), Hoa hậu Ngân Anh lại tiếp tục tạo nên làn sóng dư luận khi phát ngôn: “Tôi can đảm tháo sụn mũi còn Nguyễn Thị Thành không tháo răng nên không thể so sánh được”.

'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành - Ảnh 1
Ngân Anh bị chỉ trích nặng nề vì nhắc đến Nguyễn Thị Thành trong họp báo mới đây - Ảnh: Internet

Đây là câu trả lời của tân Hoa hậu Đại dương khi được hỏi về việc nhiều người so sánh chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của cô và Nguyễn Thị Thành, tuy nhiên chỉ có người đẹp họ Nguyễn bị tước vương miện.

Phát ngôn này đã nhanh chóng tạo nên làn sóng phản đối của cộng đồng mạng. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thành cũng bức xúc đăng dòng trạng thái chỉ trích Lê Âu Ngân Anh.

'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành - Ảnh 2
Bỗng dưng bị vạ lây, Nguyễn Thị Thành bức xúc đáp trả - Ảnh: Internet

Học trò Phạm Hương bức xúc viết: “Em phát ngôn quá thiếu suy nghĩ… Em vẫn chỉ là một đứa con nít”.

Không chỉ Nguyễn Thị Thành mà dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích tân Hoa hậu Đại dương một cách nặng nề, đồng thời an ủi người đẹp bị tước vương miện vì trồng răng sứ.

Một Facebooker động viên người đẹp: “Ủng hộ chị. Đã là Hoa hậu mà còn sân si thì chẳng ra thể thống gì”.

“Nghe Thành nói biết lòng Thành buồn lắm. Tiểu nhân trách làm chi em ơi” - một người khác bày tỏ.

'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành - Ảnh 3
Nhiều dân mạng lên tiếng chỉ trích, "ném đá" phát ngôn của Ngân Anh - Ảnh: Internet

'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành - Ảnh 4
Đồng thời, dân mạng cũng vào động viên và ủng hộ người đẹp bị tước vương miện - Ảnh: Internet

Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy'

Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy'

Sau buổi họp báo hôm qua, tân Hoa hậu Đại dương đã chủ động gọi điện cho Nguyễn Thị Thành để xin lỗi nhưng không được đàn chị hồi đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh lê âu ngân anh - nguyễn thị thành nguyễn thị thành hoa hậu đại dương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp