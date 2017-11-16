'Toát mồ hôi' với phản ứng của dân mạng khi Hoa hậu Đại dương Ngân Anh phát ngôn 'bạo miệng' về Nguyễn Thị Thành

Trước phát ngôn “bạo miệng” về Nguyễn Thị Thành, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh liên tục nhận "gạch đá" của cư dân mạng. Ngược lại, Nguyễn Thị Thành được cộng đồng ủng hộ và động viên.

Thời gian gần đây, cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh đã hứng không ít “gạch đá” của cộng đồng mạng vì bị cho rằng nhan sắc không xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Chưa hết, người đẹp sinh năm 1995 còn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ bơm môi, cắt mí, nâng mũi. Trong buổi họp báo hôm qua (15/11), Hoa hậu Ngân Anh lại tiếp tục tạo nên làn sóng dư luận khi phát ngôn: “Tôi can đảm tháo sụn mũi còn Nguyễn Thị Thành không tháo răng nên không thể so sánh được”.

Đây là câu trả lời của tân Hoa hậu Đại dương khi được hỏi về việc nhiều người so sánh chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của cô và Nguyễn Thị Thành, tuy nhiên chỉ có người đẹp họ Nguyễn bị tước vương miện.

Phát ngôn này đã nhanh chóng tạo nên làn sóng phản đối của cộng đồng mạng. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thành cũng bức xúc đăng dòng trạng thái chỉ trích Lê Âu Ngân Anh. Học trò Phạm Hương bức xúc viết: “Em phát ngôn quá thiếu suy nghĩ… Em vẫn chỉ là một đứa con nít”. Không chỉ Nguyễn Thị Thành mà dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích tân Hoa hậu Đại dương một cách nặng nề, đồng thời an ủi người đẹp bị tước vương miện vì trồng răng sứ. Một Facebooker động viên người đẹp: “Ủng hộ chị. Đã là Hoa hậu mà còn sân si thì chẳng ra thể thống gì”. “Nghe Thành nói biết lòng Thành buồn lắm. Tiểu nhân trách làm chi em ơi” - một người khác bày tỏ.

Lê Âu Ngân Anh: 'Tôi gọi điện cho Thành để giải thích nhưng Thành không bắt máy' Sau buổi họp báo hôm qua, tân Hoa hậu Đại dương đã chủ động gọi điện cho Nguyễn Thị Thành để xin lỗi nhưng không được đàn chị hồi đáp.

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