Tình cũ của Jack tiết lộ từng vừa chạy xe vừa khóc vì không dám để ai thấy

Giải trí 23/01/2022 22:59

Những chia sẻ của Thiên An khiến mọi người phải chạnh lòng.

Chiều 21/1, tình cũ của Jack là Thiên An đã chiếm trọn spotlight với màn tái xuất "đỉnh của chóp". Xuất hiện trên thảm đỏ của bộ phim do mình đóng chính, Thiên An có nền nã và bí ẩn hơn với đầm đen giả vest, boots cùng tông trông cực cá tính. Điểm thu hút hơn cả là nhan sắc và visual cực phẩm không thể chê vào đâu được của Thiên An. Mẹ bỉm chỉ mới sinh con vài tháng nhưng dung mạo rạng rỡ và thăng hạng bội phần.

Nói về cuộc sống của mình sau những ngày sóng gió, Thiên An tâm sự: "Có những người không thích tôi. Khoảng thời gian đầu là 2 năm trước, tôi đã rất sợ sệt và cảm thấy tiêu cực. 2 năm sau tôi đã khác, tôi quá quen với những điều đó và tôi thấy biết ơn. Khi mình trưởng thành, mình biết được nhờ những lời tiêu cực đó khiến mình phấn đấu và trưởng thành hơn. Khoảng thời gian đi làm di chuyển của tôi tuy xa và mệt mỏi nên tôi nghĩ mình càng phải cố gắng vượt qua. Một phần đó cũng là tính cách của tôi, phần khác tôi nghĩ mình phải tập trung và cố gắng nhiều hơn chứ không suy nghĩ gì thêm nữa".

Tình cũ của Jack tiết lộ từng vừa chạy xe vừa khóc vì không dám để ai thấy - Ảnh 1

Tình cũ của Jack tiết lộ từng vừa chạy xe vừa khóc vì không dám để ai thấy - Ảnh 2

Thiên An tái xuất cực xinh đẹp và rạng rỡ sau thời gian dương tính với Covid-19 

Bên cạnh đó, nữ diên viên cũng nói về khoảng thời gian vô cùng tủi thân của mình: "Nhiều khi tôi vừa chạy, vừa khóc trên xe vì tôi không dám khóc ở nhà, tôi sợ mẹ thấy. Những chuyện tôi trải qua, tôi chưa từng khóc trước mặt mẹ. Tôi nghĩ những chuyện của mình, nếu mình không vững sao có thể vực dậy gia đình mình. Trước tiên tôi phải mạnh mẽ, khóc ở chỗ làm không được, khóc ở gia đình không được, chỉ có khóc một mình. Tôi lại không có khi nào một mình, chỉ có khi đi xe tôi mới một mình và vừa chạy nước mắt vừa rơi.

Đến khi tới chỗ làm, tâm lý của mình cũng xong hết rồi, lúc đó tôi tập trung làm việc thôi. Tôi thật sự không nghĩ mình có thể trải qua khoảng thời gian đó rất bình an. Nhìn lại tôi thấy cảm ơn cuộc đời và cảm ơn mẹ khi sinh ra tôi có tính cách lạc quan như vậy. Tôi nghĩ nếu người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi nhưng không có tính cách lạc quan hoặc không được yêu thương, kết quả thế nào tôi không dám nói vì rất kinh khủng.

Nói có vẻ đơn giản nhưng khi trải qua mới thấy sự kinh khủng đó. Tôi mới là người con gái 23 tuổi, chưa trải nghiệm điều gì trong cuộc sống, điều đó chính là bước ngoặt đầu đời của tôi khiến tôi cảm thấy nếu mình tiêu cực, mình sẽ có những suy nghĩ, định hướng sai và kéo theo hệ lụy không tưởng được. May mắn tôi có mẹ và đặc biệt là thiên thần nhỏ đã cho tôi động lực. Tôi nghĩ nếu không có em bé, tôi cũng không có động lực vực dậy được".'

Tình cũ của Jack tiết lộ từng vừa chạy xe vừa khóc vì không dám để ai thấy - Ảnh 3

Nữ diễn viên trải lòng về thời gian tủi thân của mình

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Thực hư tình cũ Jack – Thiên An lộ ảnh “ẩu đả” với bạn thân là hot girl Quỳnh Lương giữa phố

Thiên An xuất hiện trong clip cùng bạn thân là nữ diễn viên Quỳnh Lương còn vui vẻ vài giây trước thế nhưng cả hai “lật mặt” không ngừng túm tóc, “tác động vật lý” ngay sau đó.

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