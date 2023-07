Tình cũ của Jack tiết lộ từng vừa chạy xe vừa khóc vì không dám để ai thấy

Chiều 21/1, tình cũ của Jack là Thiên An đã chiếm trọn spotlight với màn tái xuất "đỉnh của chóp". Xuất hiện trên thảm đỏ của bộ phim do mình đóng chính, Thiên An có nền nã và bí ẩn hơn với đầm đen giả vest, boots cùng tông trông cực cá tính. Điểm thu hút hơn cả là nhan sắc và visual cực phẩm không thể chê vào đâu được của Thiên An. Mẹ bỉm chỉ mới sinh con vài tháng nhưng dung mạo rạng rỡ và thăng hạng bội phần.

Nói về cuộc sống của mình sau những ngày sóng gió, Thiên An tâm sự: "Có những người không thích tôi. Khoảng thời gian đầu là 2 năm trước, tôi đã rất sợ sệt và cảm thấy tiêu cực. 2 năm sau tôi đã khác, tôi quá quen với những điều đó và tôi thấy biết ơn. Khi mình trưởng thành, mình biết được nhờ những lời tiêu cực đó khiến mình phấn đấu và trưởng thành hơn. Khoảng thời gian đi làm di chuyển của tôi tuy xa và mệt mỏi nên tôi nghĩ mình càng phải cố gắng vượt qua. Một phần đó cũng là tính cách của tôi, phần khác tôi nghĩ mình phải tập trung và cố gắng nhiều hơn chứ không suy nghĩ gì thêm nữa".