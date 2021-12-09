Thắm Bebe 'cay cú' khiêu chiến vợ cũ Hoàng Anh, thẳng thừng mỉa mai: 'Định đổi chồng hả?'

Trưa ngày 9/10, Thắm Bebe đã livestream để nói rõ sự tình. Cô phủ nhận chuyện chu cấp cho Hoàng Anh: "Tôi làm phim, đứng đầu tàu, mỗi ngày phải chi bao nhiêu tiền. Ai nấy làm phim sẽ biết số tiền nhiều mức nào. Tôi đâu có chu cấp cho anh Hoàng Anh. Hơn nữa, anh Hoàng Anh là người rất tự trọng. Nếu anh ấy không tự trọng, anh ấy đã rất giàu và lấy người phụ nữ xinh đẹp giàu có, chứ không phải lấy người nghèo khổ xấu xí để bản thân sang Mỹ phải sống quá mệt mỏi như vậy".

Suốt thời gian qua, ồn ào đời tư của Thắm Bebe và Hoàng Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Cả hai bị đồn có mối quan hệ tình cảm khi cả hai đã có vợ có chồng. Thậm chí, Thắm Bebe còn bị cho là người chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình của Hoàng Anh và Quỳnh Như. Sự việc càng căng thẳng hơn khi chiều ngày 8/12, chồng của Thắm Bebe là doanh nhân Kevin Nguyễn đã tung thông tin tố Hoàng Anh ngoại tình với vợ mình. Thậm chí, anh còn tố nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ "đào mỏ" bạn diễn.

Bên cạnh đó, bạn diễn của Hoàng Anh cũng nói rõ chuyện chồng mình ghi âm lén những cuộc nói chuyện của mình và Hoàng Anh là sai: "Tiền bán nhà dư ra được gần 400 ngàn đô, anh đã tẩu tán như thế nào? Tôi đã đưa luật sư để làm việc. Tôi không lấy tiền như anh đang làm. Anh là người đàn ông rất tồi khi anh làm những việc táng tận lương tâm. Những clip trên kênh YouTube của tôi, anh gỡ sạch hết, có phải anh đang phá tôi không? Tôi thừa sức phá công việc của anh. Tôi thừa sức phá nhưng tôi không làm. Thứ nhất vì lương tâm con người không cho phép. Thứ hai vì sau này hậu quả khó lường. Thứ ba vì chúng ta có ba đứa con. Tôi không ngu si người đàn bà khác đã từng làm chuyện như anh để sau này con mình không có một buổi đi chơi có cha lẫn mẹ. Anh đang làm hại con mình đó".

Thắm Bebe khẳng định sẽ không buông tay Hoàng Anh - Ảnh: Internet

Cô khẳng định có cảm tình với Hoàng Anh và ngược lại nhưng không làm gì có lỗi: "Tôi có nhiều phốt của anh nhưng tôi không nói ra vì tôi không bao giờ phương hại đến anh. Ban đầu, tôi với Hoàng Anh chỉ có một sự quan tâm với nhau, có thể trên mức tình bạn. Vì một khi làm việc chung, hai anh em thấy hoàn cảnh của nhau và thông cảm về cuộc sống của nhau. Nhưng với lương tâm một người mẹ và lương tâm của một người đàn ông như anh Hoàng Anh, cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ làm trái đạo lí. Chính anh đã đẩy tôi đi xa. Anh hành hạ, đòi hỏi chuyện đó mỗi ngày, kể cả trong ngày đèn đỏ. Ở với nhau 10 năm, của chồng công vợ, tiền nào của anh? Anh lấy tiền cho con riêng được thì tôi cũng lấy tiền xài được. Tôi là vợ anh thì tôi có quyền".

Ngoài ra, Thắm Bebe cũng nhắn nhủ đến chồng mình rằng: "Nếu hỏi em còn thương anh không? Em sẽ trả lời là: "Em còn thương anh". Nhưng nếu anh hỏi, em có trở về để sống với anh với 3 đứa con không? Em sẽ trả lời là: "Không". Dù trong lòng em rất đau khi con còn quá nhỏ: 1 đứa mới 8 tuổi, 1 đứa mới 3 tuổi và 1 đứa mới 2 tuổi thôi".

Vợ cũ của Hoàng Anh cũng từng tố chồng qua lại với người khác thời điểm cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cũng không quên đáp trả lại chửi vợ cũ Hoàng Anh: "Tôi muốn nói với mọi người rằng, chồng của tôi viết status sai sự thật. Có những cái có một nhưng anh ra nói tới mười. Có những băng ghi âm có giọng của tôi và anh Hoàng Anh. Nếu cô phát tán những đoạn ghi âm của tôi, tôi sẽ mời cô ra tòa. Tôi khiêu chiến với cô. Cô Quỳnh Như chat, nói chuyện với chồng tôi là có ý gì? Thấy anh Hoàng Anh qua đây thì định đổi chồng hả? Xin lỗi, chồng tôi chỉ thích gái đẹp thôi chứ không thích gái vừa xấu, vừa mập, vừa lùn đâu. Tôi cũng sẽ không buông tay anh Hoàng Anh vào lúc này vì như thế là nhẫn tâm. Chồng tôi là người khôn nhưng cái tâm không tốt nên tôi rất sợ".

Hiện những ồn ào xoay quanh câu chuyện của Hoàng Anh và những mối quan hệ riêng tư vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.