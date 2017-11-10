Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng'

Mặc dù "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Song - Song đã qua nhưng những thông tin về cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Mới đây, dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau bức ảnh cặp đôi hạnh phúc trong một gian phòng sau đám cưới. Đáng chú ý, trên tay đôi vợ chồng trẻ là hai chiếc vòng vàng cực lớn. Nhiều người đoán món quà này có giá trị không hề nhỏ.