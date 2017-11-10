Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng'

Vợ chồng Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe món quà cưới đầy giá trị.
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Mặc dù "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Song - Song đã qua nhưng những thông tin về cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.
Mới đây, dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau bức ảnh cặp đôi hạnh phúc trong một gian phòng sau đám cưới. Đáng chú ý, trên tay đôi vợ chồng trẻ là hai chiếc vòng vàng cực lớn. Nhiều người đoán món quà này có giá trị không hề nhỏ.
Chưa rõ đây là món quà cưới của ai nhưng hai chiếc vòng có kích cỡ khá lớn được khắc hình long phượng tinh xảo. Đặc biệt, chiếc vòng long phượng có ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu, hôn nhân hạnh phúc cả đời.
Vòng vàng in hình long phượng đại diện cho hỷ sự của người Trung Quốc. Phượng đại diện cho phụ nữ, rồng đại diện cho người đàn ông, sự cân bằng âm dương.