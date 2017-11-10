Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng'

Giải trí 10/11/2017 14:41

Vợ chồng Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe món quà cưới đầy giá trị.

Mặc dù "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Song - Song đã qua nhưng những thông tin về cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Mới đây, dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau bức ảnh cặp đôi hạnh phúc trong một gian phòng sau đám cưới. Đáng chú ý, trên tay đôi vợ chồng trẻ là hai chiếc vòng vàng cực lớn. Nhiều người đoán món quà này có giá trị không hề nhỏ.

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 1
Song Joong Ki và Song Hye Kyo khoe quà cưới là vòng vàng in hình long phượng giá trị cao - Ảnh: Internet

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 2
Vòng long phượng là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Chưa rõ đây là món quà cưới của ai nhưng hai chiếc vòng có kích cỡ khá lớn được khắc hình long phượng tinh xảo. Đặc biệt, chiếc vòng long phượng có ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu, hôn nhân hạnh phúc cả đời. 

Vòng vàng in hình long phượng đại diện cho hỷ sự của người Trung Quốc. Phượng đại diện cho phụ nữ, rồng đại diện cho người đàn ông, sự cân bằng âm dương.

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 3
Vì yêu cầu hạn chế truyền thông nên hình ảnh về hôn lễ của cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" mới được công bố gần đây - Ảnh: Internet

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 4
Song Hye Kyo chụp ảnh nhí nhố với bạn thân trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 5
Với sự mong ngóng của khán giả châu Á...

Sau đám cưới 10 ngày, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo mới dám tiết lộ món quà siêu 'khủng' - Ảnh 6
... cuối cùng cặp đôi quyền lực nhất nhì Hàn Quốc cũng về chung nhà trong sự chúc phúc nhiều khán giả - Ảnh: Internet

Người Việt Nam bị bắt vì sử dụng Flycam quay trộm đám cưới của Song Joong Ki?

Người Việt Nam bị bắt vì sử dụng Flycam quay trộm đám cưới của Song Joong Ki?

Theo thông tin được báo chí Hàn Quốc đăng tải thì người sử dụng flycam quay trộm đám cưới Song Joong Ki là người Việt Nam.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Ji Hyo Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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