Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, "Em gái bán lê" Hà Giang hiện tại ra sao?

Giải trí 20/12/2021 08:19

Sau ba năm Vàng Thị Sinh bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình thiên thần, hiện tại "em gái bán lê" còn xinh đẹp hơn gấp bội khiến cộng đồng mạng không khỏi "xuýt xoa".

Nhắc tới Hà Giang, không thể không kể đến "em gái bán lê" Vàng Thị Sinh từng nức tiếng một thời trên mạng xã hội vì vẻ ngoài xinh xắn của mình. Hiện tại dù đã ba năm trôi qua nhưng Vàng Sinh vẫn rất xinh đẹp và thậm chí còn khác trước rất nhiều.

 

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 1 

Vàng Thị Sinh sinh năm 2003 ở Mèo Vạc, Hà Giang. Năm 2018, các khách du lịch Hà Giang thấy một cô bé xinh xắn bán lê gần dinh thự Vua Mèo và họ đã ráo riết tìm kiếm thông tin cô bé, từ đó Vàng Thị Sinh trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội.

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 2

Nhờ có vẻ ngoài xinh xắn trong trẻo như thiên thần cùng nụ cười toả nắng, cô bé đã làm cư dân mạng phải chú ý vào năm 2018. Mọi người đã truyền tai nhau đến Hà Giang ủng hộ của cô bé và mong được chụp ảnh với Vàng Thị Sinh. Chính từ đây tên gọi “em giá bán lê” chính thức ra đời.

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 3 

Vàng Thị Sinh đã từng tham gia nhiều cuộc thi như cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu cho "Lễ hội hoa tam giác mạch" tỉnh Hà Giang. Trong cuộc thi, cô bé trở nên ấn tượng với trang phục dân tộc.

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 4
 Cô bé cũng góp mặt trong MV quảng bá tỉnh Hà Giang
Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 5 

“Em gái bán lê” vẫn tiếp tục phụ giúp công việc của mẹ sau khi nổi tiếng

Việc nổi tiếng trên mạng đã thay đổi cuộc sống cô bé rất nhiều. Cô bé từng chia sẻ: “Có nhiều cơ hội mở đến với mình, mình nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng , cũng có một số lời mời đóng thử 1 vài sitcom ngắn. Điều này giúp mình có thể có thêm thu nhập để giúp gia đình hơn.”

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 6

Cô bé thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Vẫn là nụ cười trong trẻo thiên thần nhưng gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 7

Vàng Sinh trở thành hot tiktoker nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 8

Mới đây hot girl 10x này cũng đóng góp với vai trò hướng dẫn viên tỉnh Hà Giang khiến mọi người dậy sóng 

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 9 

Giờ đây Vàng Sinh đã trở thành thiếu nữ 19 tuổi đầy quyến rũ nhưng nụ cười toả nắng vẫn không mất đi

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 10 

Cô bé có đam mê nghệ thuật và mong muốn sau khi đại học sẽ theo đuổi con đường này trong tương lai

Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, 'Em gái bán lê' Hà Giang hiện tại ra sao? - Ảnh 11 

Mong rằng trong tương lai netizen sẽ mau chóng được thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật của “em gái bán lê” Hà Giang năm nào.

Bất ngờ khi thấy Hậu Hoàng mặc đầm cup ngực, khoe vai gầy gợi cảm xinh như hot girl

Bất ngờ khi thấy Hậu Hoàng mặc đầm cup ngực, khoe vai gầy gợi cảm xinh như hot girl

Đây là lần đầu người hâm mộ thấy một Hậu Hoàng mặc đầm gợi cảm, khoe vòng 1 lấp ló.

Xem thêm
Từ khóa:   em gái bán lê vàng thị sinh Hot girl 10X

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy