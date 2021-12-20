Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, "Em gái bán lê" Hà Giang hiện tại ra sao?

Nhắc tới Hà Giang, không thể không kể đến " em gái bán lê " Vàng Thị Sinh từng nức tiếng một thời trên mạng xã hội vì vẻ ngoài xinh xắn của mình. Hiện tại dù đã ba năm trôi qua nhưng Vàng Sinh vẫn rất xinh đẹp và thậm chí còn khác trước rất nhiều.

Nhờ có vẻ ngoài xinh xắn trong trẻo như thiên thần cùng nụ cười toả nắng, cô bé đã làm cư dân mạng phải chú ý vào năm 2018. Mọi người đã truyền tai nhau đến Hà Giang ủng hộ của cô bé và mong được chụp ảnh với Vàng Thị Sinh. Chính từ đây tên gọi “em giá bán lê” chính thức ra đời.

Vàng Thị Sinh sinh năm 2003 ở Mèo Vạc, Hà Giang. Năm 2018, các khách du lịch Hà Giang thấy một cô bé xinh xắn bán lê gần dinh thự Vua Mèo và họ đã ráo riết tìm kiếm thông tin cô bé, từ đó Vàng Thị Sinh trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội.

Vàng Thị Sinh đã từng tham gia nhiều cuộc thi như cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu cho "Lễ hội hoa tam giác mạch" tỉnh Hà Giang. Trong cuộc thi, cô bé trở nên ấn tượng với trang phục dân tộc.

Cô bé cũng góp mặt trong MV quảng bá tỉnh Hà Giang

“Em gái bán lê” vẫn tiếp tục phụ giúp công việc của mẹ sau khi nổi tiếng

Việc nổi tiếng trên mạng đã thay đổi cuộc sống cô bé rất nhiều. Cô bé từng chia sẻ: “Có nhiều cơ hội mở đến với mình, mình nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng , cũng có một số lời mời đóng thử 1 vài sitcom ngắn. Điều này giúp mình có thể có thêm thu nhập để giúp gia đình hơn.”

Cô bé thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Vẫn là nụ cười trong trẻo thiên thần nhưng gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều.

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