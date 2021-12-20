Sau ba năm bất ngờ nổi tiếng, "Em gái bán lê" Hà Giang hiện tại ra sao?

Sau ba năm Vàng Thị Sinh bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình thiên thần, hiện tại "em gái bán lê" còn xinh đẹp hơn gấp bội khiến cộng đồng mạng không khỏi "xuýt xoa".
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Nhắc tới Hà Giang, không thể không kể đến "em gái bán lê" Vàng Thị Sinh từng nức tiếng một thời trên mạng xã hội vì vẻ ngoài xinh xắn của mình. Hiện tại dù đã ba năm trôi qua nhưng Vàng Sinh vẫn rất xinh đẹp và thậm chí còn khác trước rất nhiều.
Việc nổi tiếng trên mạng đã thay đổi cuộc sống cô bé rất nhiều. Cô bé từng chia sẻ: “Có nhiều cơ hội mở đến với mình, mình nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng , cũng có một số lời mời đóng thử 1 vài sitcom ngắn. Điều này giúp mình có thể có thêm thu nhập để giúp gia đình hơn.”