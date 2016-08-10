Sau 5 tháng kết hôn, Nam Cường không hề xuất hiện cùng vợ hot girl?

Từ lúc kết hôn hồi tháng 3, trên trang cá nhân, các fan dường như thấy Nam Cường lẻ bóng trong mọi hoạt động.

Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng vào hồi tháng 3, Nam Cường gây bất ngờ khi tổ chức tiệc cưới với Phương Thảo (SN 1993) tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM.

Theo đó, cô dâu theo học ngành ngân hàng tại TP HCM. Không ít tin đồn cho rằng Nam Cường và vợ kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ 'Bay giữa ngân hà' lên tiếng phản bác.

Trao đổi trên tờ Tri thức trực tuyến, Nam Cường giãi bày: "Trong hôn lễ tôi đã chia sẻ tâm tư với bố mẹ về việc con trai lớn đến tuổi phải lập gia đình. Nhưng tôi không phải cưới vội hay cưới cho có. Tôi cưới người mình yêu thật sự và chân thành.

Sau đám cưới, tôi đọc được khá nhiều thông tin “buồn cười”, nhưng điều đó không sao cả. Họ không phải là người ở cạnh mình cả đời nên tôi không để tâm. Đó cũng là lý do tôi ngại chia sẻ những thông tin đời tư".

Song trong suốt 5 tháng nay, trên trang cá nhân, mọi hoạt động của Nam Cường rất hiếm có sự xuất hiện của vợ hot girl. Đi hát hay du lịch... nam ca sĩ cũng chỉ một mình hưởng thụ...

Mới đây, thông tin vợ Nam Cường mang bầu được 4 tháng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Việc họ ít xuất hiện cùng nhau cũng khiến các fan đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Theo bạn bè thân thiết của Nam Cường, họ nói vui rằng: "Vợ Cường xinh quá nên phải giấu để dành, không khoe nhiều quá sợ bị mất...".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-5-thang-ket-hon-nam-cuong-khong-he-xuat-hien-cung-vo-hot-girl-151385.html