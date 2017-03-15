Sau 3 năm xa cách Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình cuối cùng cũng đã trùng phùng

Bộ phim "Cô Phương Bất Tự Thưởng" của Chung Hán Lương và Angela Baby tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng rating các phim hay nhất trên sóng truyền hình.

Đúng như dự đoán của khán giả xem truyền hình, cuối cùng Bạch Sính Đình cũng đã đến gặp Sở Bắc Tiệp trong sự ngỡ ngàng của Trấn Bắc Vương.

Suốt 3 năm xa cách, Sở Bắc Tiệp không hề vơi đi nỗi nhớ với Bạch Sính Đình, chàng thường đến ngôi mộ mà chàng lầm tưởng là của Sính Đình để đọc cho nàng nghe những cuốn sách mà trước đây nàng thích.

Sự lưu luyến, nỗi nhớ mong, tình yêu, niềm hạnh phúc vỡ òa của Sở Bắc Tiệp trong giây phút gặp lại Bạch Sính Đình đã được Chung Hán Lương thể hiện vô cùng xuất sắc. Từng ánh nhìn và mỗi cử chỉ của anh đối với Bạch Sính Đình đều khiến người xem ấm lòng.

Khoảng thời gian để hai người trùng phùng là quá dài, ngay cả những khán giả yêu phim nhất cũng thấy chuyện tình của họ quá gian nan, đạo diễn đã tạo quá nhiều khó khăn để thử thách sự chung tình của chàng Sở Bắc Tiệp.

Nhưng đến phút cuối tất cả đều vỡ òa trong hạnh phúc, chuyện tình Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

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