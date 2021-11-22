Rầm rộ hình ảnh Hồ Văn Cường lần đầu quay trở lại sân khấu sau biến cố với mẹ nuôi, thực hư ra sao?

Netizen lan truyền khoảnh khắc được cho là của Hồ Văn Cường biểu diễn trên sân khấu sau quãng thời gian ồn ào với mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau khi dọn khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường và gia đình gần như lặng mất tăm mà không có thêm bất kì thông tin nào. Bởi thế, những tin tức về nam ca sĩ rất được cư dân mạng tò mò và theo dõi. Mới đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các cư dân mạng đã chia sẻ khoảnh khắc được cho là Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu biểu diễn sau ồn ào với người mẹ nuôi quá cố. Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết tiền cát xê với quản lý cố ca sĩ - Ảnh: FBNV Hình ảnh được cho là của giọng ca nhí - Ảnh: Internet Hình ảnh này được chụp lại tại một buổi trình diễn online chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của một trường Đại học tại TP HCM. Buổi biểu diễn được phát trên nền tảng Zoom, trong đó có tiết mục của một nam thanh niên có vóc dáng gần giống Hồ Văn Cường.

Điều khiến ai nấy bán tín bán nghi là ngôi trường diễn ra sự kiện lại chính là nơi Hồ Văn Cường đang theo học. Thế nên, nhiều dân mạng cho rằng nhân vật trong clip chính là Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó cũng có nhiều người lại nghĩ đây không phải Hồ Văn Cường vì nam ca sĩ đang tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật sau những biến cố quá lớn. Hiện tại, bức ảnh này đang được chia sẻ rộng rãi ở các diễn đàn và nhận nhiều lời bàn tán.

Trước đó, khi nữ ca sĩ Phi Nhung ra đi, Hồ Văn Cường bỗng vướng phải ồn ào liên quan đến tiền cát-sê. Sau đó không lâu, phía gia đình cố ca sĩ đã trao trả toàn bộ số tiền cát-sê trong nhiều năm qua cho Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ cùng bố mẹ ruột cũng quyết định chuyển đi khỏi nhà mẹ nuôi sau thời gian dài gắn bó. Cách đây ít ngày, khi diễn ra lễ 49 ngày của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã vắng mặt trong khi tất cả các con nuôi của cố ca sĩ đều có mặt. Con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang cho biết, trước khi đi, Hồ Văn Cường có nhờ mình thắp hương thay cho nam ca sĩ và những hiểu lầm vừa qua chỉ xuất phát từ tình thương mà thôi.

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