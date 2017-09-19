Phản ứng lạ của Nhã Phương giữa tâm bão Trường Giang bị tố say xỉn, đi xe gây tai nạn

Giải trí 19/09/2017 11:12

Nhã Phương đăng tải một bức ảnh đang nhìn xa xăm với ánh mắt buồn cùng một dòng chú thích khó hiểu sau khi bạn trai Trường Giang bị "tố" say xỉn, lái xe gây tai nạn giữa đêm mưa.

Dòng trạng thái ẩn ý cùng bức hình đầy tâm trạng của Nhã Phương khiến fan rất lo lắng. Mặc dù nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân không hề nhắc gì đến Trường Giang nhưng nhiều fan đoán rằng, những ồn ào của bạn trai chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến người đẹp.

Nhã Phương hiện tại đang quay phim ở Nga nên dù có lo lắng ra sao thì cô cũng không thể đến bên cạnh để an ủi Trường Giang. Có lẽ vì vậy nên nữ chính phim 49 ngày mới thể hiện trạng thái buồn bã như để động viên, quan tâm bạn trai.

Phản ứng lạ của Nhã Phương giữa tâm bão Trường Giang bị tố say xỉn, đi xe gây tai nạn - Ảnh 1
Nhã Phương thể hiện tâm trạng buồn bã sau khi bạn trai bị tố lái va quẹt xe gây tai  nạn trong lúc say xỉn - Ảnh: FBNV

Phản ứng lạ của Nhã Phương giữa tâm bão Trường Giang bị tố say xỉn, đi xe gây tai nạn - Ảnh 2
Nhiều fan động viên thần tượng đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip Trường Giang to tiếng cãi vã với người đang cầm máy quay sau khi va quẹt xe với người này. Mặc kệ xung quanh có rất nhiều chiến sĩ công an đang mặc đồng phục nhưng nam danh hài vẫn không ngừng giận dữ, liên tục lớn tiếng mắng mỏ chủ nhân chiếc xe bị tông.

Vì nghi vấn bản thân nam diễn viên đã có nồng độ cồn cao trong máu thông qua giọng nói lè nhè trong clip lại còn ngang nhiên thách thức khi gây tai nạn nên bạn trai Nhã Phương đã nhận không ít lời chỉ trích từ người chứng kiến lẫn cư dân mạng.

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