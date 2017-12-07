Phản ứng bất ngờ của Trấn Thành khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’

Cách đây ít ngày, tập 10 chương trình Sau ánh hào quang gây chú ý với câu chuyện đời đẫm nước mắt của diễn viên hài Lê Giang . Trong gần 1 giờ lên sóng, vợ cũ danh hài Duy Phương không ngừng khóc khi kể lại quá khứ đầy tủi nhục khi phải sống kiếp chồng chung, bị đánh đập thậm tệ.

Tuy nhiên, khi sự việc bắt đầu lắng xuống thì danh hài Duy Phương bất ngờ tố ngược vợ cũ nói dối, phủ nhận việc bạo hành và ném Lê Giang xuống cầu thang. Nam danh hài cho biết, những ngày qua anh chỉ muốn chết đi vì cảm thấy mọi cánh cửa cuộc đời đều đóng sầm trước mắt.

Thậm chí, Lê Giang còn đau đớn kể lại lần uống thuốc ngủ suýt chết vì bị Duy Phương vu oan là thuê người đánh đập chồng. Câu chuyện trên đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, ai cũng xót thương cho Lê Giang và bày tỏ sự phẫn nộ đối với người đàn ông vũ phu đã đày đọa chị suốt những năm tháng thanh xuân.

Vì mang tiếng oan là vũ phu với vợ cũ, Duy Phương bị hàng xóm coi thường, khán giả trên mạng thì trách móc, chửi bới. Nghiêm trọng hơn, sự việc trên còn khiến quán ăn của nam danh hài thất thu suốt nhiều ngày qua. Quá bức xúc, chồng cũ Lê Giang đã có một buổi làm việc với luật sư để tìm ra phương án khởi kiện ê kip chương trình.

Trước những hậu quả trên, nhiều người cho rằng MC Trấn Thành cần phải đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi Duy Phương. Tuy nhiên, ông xã Hari Won hiện tại vẫn chưa có một động thái nào liên quan đến vụ việc.

Trả lời một trang thông tin điện tử, Trấn Thành nói: “Đó là chuyện riêng nhà Lê Giang - Duy Phương, tôi không liên quan gì đến vấn đề này”.

Trên trang cá nhân, nam MC vẫn thoải mái đăng tải những dòng trạng thái vui vẻ mặc cho dư luận chỉ trích. Trước khi Duy Phương lên tiếng, Trấn Thành có nhắn nhủ cư dân mạng rằng hãy để cho quá khứ của gia đình họ ngủ yên.

“Mọi người xem qua số chị Lê Giang chưa? Hãy thương bà chị của tôi và hai đứa nhỏ! Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình họ hết! Mọi chuyện đã qua, giờ cái họ cần là.... bình an! Vì họ đã tha thứ cho nhau rồi, đây chỉ là 1 góc ký ức thôi!” - Trấn Thành viết.