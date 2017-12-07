Phản ứng bất ngờ của Trấn Thành khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’

Giải trí 07/12/2017 11:18

Là MC trực tiếp trò chuyện với Lê Giang trên ghế nóng "Sau ánh hào quang", thế nhưng Trấn Thành chọn cách né tránh trả lời báo chí về những rắc rối mà chương trình mang đến cho chồng cũ của nữ nghệ sĩ.

Cách đây ít ngày, tập 10 chương trình Sau ánh hào quang gây chú ý với câu chuyện đời đẫm nước mắt của diễn viên hài Lê Giang. Trong gần 1 giờ lên sóng, vợ cũ danh hài Duy Phương không ngừng khóc khi kể lại quá khứ đầy tủi nhục khi phải sống kiếp chồng chung, bị đánh đập thậm tệ.

Phản ứng bất ngờ của Trấn Thành khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’ - Ảnh 1
Trấn Thành bật khóc khi nghe Lê Giang kể chuyện bị bạo hành trong quá khứ - Ảnh: Internet

Thậm chí, Lê Giang còn đau đớn kể lại lần uống thuốc ngủ suýt chết vì bị Duy Phương vu oan là thuê người đánh đập chồng. Câu chuyện trên đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, ai cũng xót thương cho Lê Giang và bày tỏ sự phẫn nộ đối với người đàn ông vũ phu đã đày đọa chị suốt những năm tháng thanh xuân.

Tuy nhiên, khi sự việc bắt đầu lắng xuống thì danh hài Duy Phương bất ngờ tố ngược vợ cũ nói dối, phủ nhận việc bạo hành và ném Lê Giang xuống cầu thang. Nam danh hài cho biết, những ngày qua anh chỉ muốn chết đi vì cảm thấy mọi cánh cửa cuộc đời đều đóng sầm trước mắt.

Phản ứng bất ngờ của Trấn Thành khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’ - Ảnh 2
Tuy nhiên, danh hài Duy Phương phủ nhận tất cả những điều Lê Giang nói trong chương trình Sau ánh hào quang - Ảnh: Internet

Vì mang tiếng oan là vũ phu với vợ cũ, Duy Phương bị hàng xóm coi thường, khán giả trên mạng thì trách móc, chửi bới. Nghiêm trọng hơn, sự việc trên còn khiến quán ăn của nam danh hài thất thu suốt nhiều ngày qua. Quá bức xúc, chồng cũ Lê Giang đã có một buổi làm việc với luật sư để tìm ra phương án khởi kiện ê kip chương trình.

Phản ứng bất ngờ của Trấn Thành khi nghệ sĩ Duy Phương tuyên bố sẽ kiện chương trình ‘Sau ánh hào quang’ - Ảnh 3
MC Trấn Thành cho rằng câu chuyện trên không liên quan đến mình - Ảnh: FBNV

Trước những hậu quả trên, nhiều người cho rằng MC Trấn Thành cần phải đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi Duy Phương. Tuy nhiên, ông xã Hari Won hiện tại vẫn chưa có một động thái nào liên quan đến vụ việc.

Trả lời một trang thông tin điện tử, Trấn Thành nói: “Đó là chuyện riêng nhà Lê Giang - Duy Phương, tôi không liên quan gì đến vấn đề này”.

Trên trang cá nhân, nam MC vẫn thoải mái đăng tải những dòng trạng thái vui vẻ mặc cho dư luận chỉ trích. Trước khi Duy Phương lên tiếng, Trấn Thành có nhắn nhủ cư dân mạng rằng hãy để cho quá khứ của gia đình họ ngủ yên.

“Mọi người xem qua số chị Lê Giang chưa? Hãy thương bà chị của tôi và hai đứa nhỏ! Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình họ hết! Mọi chuyện đã qua, giờ cái họ cần là.... bình an! Vì họ đã tha thứ cho nhau rồi, đây chỉ là 1 góc ký ức thôi!” - Trấn Thành viết.

Nghệ sĩ Duy Phương làm việc với luật sư để khởi kiện chương trình 'Sau ánh hào quang' vì bị mạt sát, xúc phạm

Nghệ sĩ Duy Phương làm việc với luật sư để khởi kiện chương trình 'Sau ánh hào quang' vì bị mạt sát, xúc phạm

Nam danh hài Duy Phương cho rằng cuộc sống của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chương trình "Sau ánh hào quang" phát sóng thông tin một chiều. Anh hiện đang làm việc với phía luật sư để đưa ra phương án khởi kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Lê Giang Lê Giang bị chồng bạo hành Duy Phương kiện Sau ánh hào quang Sau Ánh Hào Quang

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 40 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 25 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp