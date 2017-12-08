Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận và cả người trong cuộc, nhà sản xuất chương trình Sau ánh hào quang cho biết đã xóa clip tập 10 về khách mời Lê Giang. Phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Tập 10 chương trình Sau ánh hào quang với khách mời Lê Giang được phát sóng đã vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Không chỉ công chúng mà cả giới nghệ sĩ cũng lên tiếng, thậm chí kêu gọi tẩy chay chương trình này vì đã khai thác quá sâu về đời tư, đặc biệt là quá khứ không mấy tốt đẹp. Trước làn sóng dư luận mạnh mẽ, ngày 6/12, Đài truyền hình TP. HCM đã chỉ đạo nhà sản xuất gỡ clip tập 10 với khách mời Lê Giang.

Về phía cơ quan chức năng, ca sĩ Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang xem xét về talkshow Sau ánh hào quang tập Lê Giang: “Chúng tôi sẽ có văn bản trả lời chính thức về sự việc”, theo Zing.

Những ngày qua, dư luận "dậy sóng" khi chuyện quá khứ của Lê Giang được tiết lộ. Nữ nghệ sĩ này tiết lộ từng bị chồng cũ là danh hài Duy Phương đánh đập, bạo hành tàn nhẫn trong quá khứ. Sau đó, Duy Phương chóng lên tiếng phản bác vì cho rằng nhân phẩm của mình bị xúc phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Thậm chí, Duy Phương còn tiết lộ đã nhờ luật sư kiện chương trình này.

Vợ đầu Duy Phương tiết lộ sự thật kinh khủng về cuộc hôn nhân cay đắng: ‘Lê Giang dan díu với chồng tôi và còn đánh tôi’ Liên quan đến những ồn ào từ chương trình "Sau ánh hào quang", nghệ sĩ Hải Lý bức xúc lên tiếng vì cho rằng mình đã bị Duy Phương và Lê Giang thêu dệt nhiều điều không đúng sự thật.

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