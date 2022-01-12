NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu tiết lộ từng nhiễm Covid-19, 6 tháng đeo 3 tang

Giải trí 12/01/2022 14:01

Năm 2021 là một năm nhiều thị phi và biến động đối với NSƯT Trịnh Kim Chi.

Mới đây, sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đã có màn tái xuất sân khấu. Đây có lẽ là lần đầu diễn kịch nhưng phải đeo khẩu trang của dàn nghệ sĩ Việt.

NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu tiết lộ từng nhiễm Covid-19, 6 tháng đeo 3 tang - Ảnh 1

Trịnh Kim Chi lần đầu tiết lộ bị nhiễm Covid-19

Chia sẻ với Công lý và Xã hội về một năm 2021, NSƯT Trịnh Kim Chi bùi ngùi: "Tôi cũng gặp rất nhiều rủi ro về cuộc sống của mình, thị phi cũng có, ở đâu từ trên trời ập xuống. Mới đây, tôi cũng bị nhiễm Covid-19. Tất cả những điều này tôi nghĩ giống như sự thử thách. Tôi nghĩ đây là năm rất nhiều sự cam go với tôi, tôi cảm thấy mình đã có được sức mạnh mà tôi không ngờ tôi có được. Hy vọng năm sau mọi thứ nhẹ nhàng và trìu mến với tôi hơn. Về công việc, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, công việc về nghệ thuật, về kinh doanh, tôi vẫn đi vào được guồng. Qua tất cả tôi học hỏi được trong tất cả mọi điều phải luôn bình tĩnh và không việc gì nóng vội cả. Tôi nghĩ như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho tôi nhiều hơn.

Nếu không có lời động viên từ ông xã, có lẽ tôi sẽ stress nhiều hơn. Khi có chuyện gì xảy ra, ông xã lúc nào cũng đưa ra cho tôi con đường tươi sáng để tôi nghĩ những chuyện đó theo chiều hướng khác tốt hơn, giúp tôi giảm bớt suy nghĩ và sự căng thẳng của mình. May mắn tôi lúc nào cũng có ông xã bên cạnh".

NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu tiết lộ từng nhiễm Covid-19, 6 tháng đeo 3 tang - Ảnh 2

Chỉ trong 6 thántg vừa qua, cô đã chịu 3 cái tang

Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân có có những sơ suất trong việc ứng xử nên dẫn đến nhiều rắc rối cho mình: "Đôi khi mình nóng vội quá thành ra mình dở. Khi tập kịch, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để không khí ôn hoà. Chính vì vậy ở diễn Blouse Trắng diễn ra suôn sẻ, anh chị em nghệ sĩ vui vẻ với nhau, tinh thần làm việc thoải mái. Đây cũng là một trong những điều tôi đã có kinh nghiệm trước đây. Mình không giải quyết được lúc này, lúc sau cũng sẽ giải quyết được. Tất cả mọi thứ đều sẽ êm ái trôi qua"

Suốt nhiều tháng qua, thị phi liên tục bủa vây Trịnh Kim Chi, gần đây nhất phải kể đến ồn ào với Thương Tín. Mặc dù từng đứng ra kêu gọi cho đàn anh trong thời điểm nam nghệ sĩ bị đột quỵ, song đến nay nam tài tử Biệt động Sài Gòn là tố ngược đàn em nhập nhằng trong chuyện tiền bạc. Vụ ồn ào trên đã khiến cho danh tiếng và hình ảnh của Trịnh Kim Chi bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Trịnh Kim Chi 'ngó lơ' màn 'đấu tố' với Thương Tín, có cách đáp trả 'không ngờ' khiến nhiều người vội réo tên nam tài tử Biệt Động Sài Gòn

Trịnh Kim Chi 'ngó lơ' màn 'đấu tố' với Thương Tín, có cách đáp trả 'không ngờ' khiến nhiều người vội réo tên nam tài tử Biệt Động Sài Gòn

Sau nhiều lần bị Thương Tín "chơi 1 vố đau", Trịnh Kim Chi có cách đáp trả không ngờ, còn báo tin vui đến khán giả khiến CĐM vỗ tay rào rào.

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