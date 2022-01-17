Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích

Giải trí 17/01/2022 00:43

Như Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về tính cách của con gái cưng với danh hài Thúy Nga

Ca sĩ Như Quỳnh có đời tư khá kín tiếng. Cô từng kết hôn với Nguyễn Thắng và sinh con gái đầu lòng năm 2007. Sau vài năm chung sống, vợ chồng Như Quỳnh chia tay. Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nuôi con, còn chồng cô cũng đi lấy vợ mới. Nữ ca sĩ hiếm khi khoe hình ảnh con gái cưng với công chúng. Chỉ trong vài lần ít ỏi, chân dung của ái nữ nhà nữ danh ca mới được trình làng. Con gái Như Quỳnh rất xinh đẹp, giống mẹ. Hiện tại, con gái Như Quỳnh đã được 15 tuổi.

Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 1
Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 2 
Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 3

Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 4

Ái nữ nhà Như Quỳnh rất xinh đẹp và cá tính

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường cô gặp gỡ các đồng nghiệp trong một show diễn. Thúy Nga đang đi thì bất ngờ bắt gặp danh ca Như Quỳnh, cô bèn gọi đàn chị: "Trời ơi, chị Như Quỳnh đây sao?". Nghe vậy, Như Quỳnh trách yêu: "Trông tôi có đến nỗi nào đâu mà Thúy Nga giật mình như nhìn thấy ma vậy". Bị đàn chị trách móc, nữ danh hài vuốt lại: "Đâu có, tại chị Như Quỳnh đẹp quá nên tôi giật mình. Chị Như Quỳnh nhìn bên ngoài cứ tưởng hot girl nào đó, tôi không nghĩ là chị ấy, trẻ đẹp lắm, khiến tôi không khỏi ganh tị. Chị Như Quỳnh đứng đây làm gì vậy?". Nữ ca sĩ trả lời đàn em là: "Tôi đang chuẩn bị lên hát, đã make up, diện đồ xong hết rồi, chỉ đợi tới lượt. Trên tay tôi cầm chai nước để quen tay, còn cầm mic".

Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 5

Như Quỳnh tiết lộ ái nữ thích nhuộm tóc vàng khiến cô phải năn nỉ hết lời để thay đổi sở thích - Ảnh 6

Như Quỳnh tiết lộ điều bất ngờ về ái nữ với Thúy Nga

Sau khi nghe Như Quỳnh, Thúy Nga gạ đàn chị nên làm kênh YouTube: "Chị Như Quỳnh cũng làm Youtube đi, nhiều khán giả sẽ thích lắm". Tuy nhiên, Như Quỳnh lại từ chối thẳng: "Tôi nhường lại cho Thúy Nga hết. Tôi không biết làm mấy cái đó, tôi mù công nghệ thông tin, cuộc đời tôi chỉ biết đi hát thôi".

Tiếp đó, Thúy Nga lại chuyển đề tài sang con gái của Như Quỳnh: "Tiếc quá, chị Như Quỳnh mà làm Vlog chắc hot lắm vì con gái chị ấy bây giờ lớn lên xinh lắm, tôi vừa thấy trong hậu trường mà ngỡ ngàng. Hi vọng chị Như Quỳnh định hướng con gái theo nghề ca sĩ giống mẹ. Tuy nhiên, tôi thấy con gái chị Như Quỳnh có vẻ ít nói tiếng Việt và thích hát nhạc ngoại hơn nhạc Việt. Hồi xưa nó còn để tóc vàng, giờ bớt vàng đi rồi. Con gái chị Như Quỳnh ở Mỹ từ lúc đẻ ra nên Tây lắm". Như nói trúng ý, Như Quỳnh đáo: "Đúng rồi, con gái tôi thích nhuộm tóc vàng, tôi năn nỉ gần chết nó mới để lại tóc đen". Thúy Nga tỏ ra lo lắng: "Chị Như Quỳnh nói vậy làm tôi lo ngại cho con gái tôi quá, sợ nó lớn lên cũng Tây hóa quá mức". Như Quỳnh lập tức trấn an: "Không lo đâu, chúng nó lớn lên tự khắc tìm về cội nguồn ấy mà".

Qua cuộc nói chuyện cũng đủ hiểu con gái của Như Quỳnh khá cá tính. Do sống ở nước ngoài nên ái nữ nhà nữ ca sĩ có cách suy nghĩ thoáng và cực có chính kiến.

Ái nữ duy nhất của ca sĩ Như Quỳnh: Tài năng, thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ

Ái nữ duy nhất của ca sĩ Như Quỳnh: Tài năng, thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ

Melody Đông Nghi là ái nữ duy nhất của Như Quỳnh, thỉnh thoảng vẫn cùng nữ ca sĩ đi tham dự một số sự kiện.

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