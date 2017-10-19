Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn

Giải trí 19/10/2017 17:18

Thấy Bảo Anh đăng status sau chia tay bạn trai, Hari Won vội vào động viên đồng nghiệp nhưng không ngờ lại nhận kết cục quá bi thảm.

Sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay trên trang cá nhân, Bảo Anh cũng khóa Facebook và im lặng một thời gian. Nhưng cách đây ít giờ, giọng ca Trái tim em cũng biết đau đã lên tiếng về chuyện chia tay bạn trai sau 2 năm quen nhau.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Sau tất cả… Em vẫn ổn… Anh cũng vậy nhé!”.

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 1
Sau một thời gian ngắn khóa trang Facebook cá nhân, mới đây Bảo Anh đã lên tiếng về việc chia tay bạn trai sau 2 năm yêu nhau. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Sau tất cả… Em vẫn ổn… Anh cũng vậy nhé!” - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái của Bảo Anh nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè đồng nghiệp trong showbiz Việt.

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 2
Ca sĩ Dương Triệu Vũ và Trương Quỳnh Anh vào động viên người em thân thiết - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 3
Ngoài ra, ca sĩ Trung Quân và hàng loạt fan cũng vào động viên Bảo Anh - Ảnh: Internet

Trong số nhiều nghệ sĩ Việt vào trang cá nhân an ủi Bảo Anh, Hari Won cũng hết lòng động viên đàn em. Tuy nhiên, bà xã Trấn Thành lại bị dân mạng lên án dữ dội.

Một số người chơi Facebook còn bình luận thiếu tế nhị rằng: “Sao không thương Tiến Đạt 9 năm của chị”, "Chị trả lời anh Duy Khánh đi" (cách đây một tháng, trong một bài phỏng vấn, Duy Khánh công khai xin lỗi nữ ca sĩ Hàn Quốc nhưng người đẹp vẫn chưa trả lời - PV).

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 4
Hari Won cũng hết lòng động viên đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô lại nhận được phản ứng tiêu cực từ dân mạng - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 5
Nhiều người còn nhắc lại chuyện giữa bà xã Trấn Thành và Tiến Đạt khi cặp đôi còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 6
Bên cạnh những bình luận soi mói, thiếu tế nhị, không ít dân mạng đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 7
Bảo Anh và Hari Won có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 8
Chuyện tình đẹp của cặp đôi tan vỡ khiến nhiều fan nuối tiếc - Ảnh: Internet

Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn - Ảnh 9
Trước khi chia tay, cả hai có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   bảo anh hồ quang hiếu hari won bà xã trấn thành

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