Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn

Thấy Bảo Anh đăng status sau chia tay bạn trai, Hari Won vội vào động viên đồng nghiệp nhưng không ngờ lại nhận kết cục quá bi thảm.
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Sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay trên trang cá nhân, Bảo Anh cũng khóa Facebook và im lặng một thời gian. Nhưng cách đây ít giờ, giọng ca Trái tim em cũng biết đau đã lên tiếng về chuyện chia tay bạn trai sau 2 năm quen nhau.
Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Sau tất cả… Em vẫn ổn… Anh cũng vậy nhé!”.
Dòng trạng thái của Bảo Anh nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè đồng nghiệp trong showbiz Việt.
Trong số nhiều nghệ sĩ Việt vào trang cá nhân an ủi Bảo Anh, Hari Won cũng hết lòng động viên đàn em. Tuy nhiên, bà xã Trấn Thành lại bị dân mạng lên án dữ dội.
Một số người chơi Facebook còn bình luận thiếu tế nhị rằng: “Sao không thương Tiến Đạt 9 năm của chị”, "Chị trả lời anh Duy Khánh đi" (cách đây một tháng, trong một bài phỏng vấn, Duy Khánh công khai xin lỗi nữ ca sĩ Hàn Quốc nhưng người đẹp vẫn chưa trả lời - PV).