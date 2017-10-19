Nhanh nhảu động viên Bảo Anh sau chia tay, bà xã Trấn Thành nhận cái kết không thể bi thảm hơn

Sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay trên trang cá nhân, Bảo Anh cũng khóa Facebook và im lặng một thời gian. Nhưng cách đây ít giờ, giọng ca Trái tim em cũng biết đau đã lên tiếng về chuyện chia tay bạn trai sau 2 năm quen nhau.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Sau tất cả… Em vẫn ổn… Anh cũng vậy nhé!”.