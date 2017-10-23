Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc

Giải trí 23/10/2017 11:39

Là một người mẫu tên tuổi trong làng giải trí Việt, Ngọc Trinh vẫn mặc bình dị nấu cơm vui vẻ với mẹ kế khiến khán giả bất ngờ.

Xây dựng được tên tuổi và chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt nhưng Ngọc Trinh vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường bên gia đình khiến khán giả ngưỡng mộ.

Dù kiếm được rất nhiều tiền và có thể đến bất kỳ nhà hàng sang trọng nào nhưng mới đây “Nữ hoàng nội y” chia sẻ hình ảnh cô mặc đồ ngủ nấu ăn cùng mẹ kế khiến dân mạng thích thú. Do trời mưa nên hai mẹ con phải mang đồ lên sân thượng nấu. Nữ diễn viên Vòng eo 56 chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái: “Trời mưa lên sân thượng làm điều tuyệt vời”.

Dù đây chỉ là những khoảnh khắc giản dị đời thường nhưng đã giúp Ngọc Trinh được thêm nhiều điểm cộng trong mắt người hâm mộ.

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 1
Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh nấu nướng vui vẻ cùng mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 2
"Nữ hoàng nội y" nổi tiếng là người con hiếu thảo và có mối quan hệ rất tốt với mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 3
Có thể nhận ra, cô nàng rất coi trọng tình cảm gia đình - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 4
Trước đó, Ngọc Trinh từng gây sốc khi thừa nhận không có tình cảm với gia đình mẹ ruột nhưng lại hết lòng chăm sóc và chu cấp cho mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 5
Khoảnh khắc tình cảm của Ngọc Trinh và mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc - Ảnh 6
Thậm chí, nữ diễn viên Vòng eo 56 từng chia sẻ hình ảnh vui vẻ dẫn mẹ kế đi làm đẹp thế này - Ảnh: Internet

Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

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