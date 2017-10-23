Ngọc Trinh giản dị cùng mẹ kế nấu ăn, lộ mối quan hệ thực với gia đình mẹ ruột gây sốc

Xây dựng được tên tuổi và chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt nhưng Ngọc Trinh vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường bên gia đình khiến khán giả ngưỡng mộ.

Dù kiếm được rất nhiều tiền và có thể đến bất kỳ nhà hàng sang trọng nào nhưng mới đây “Nữ hoàng nội y” chia sẻ hình ảnh cô mặc đồ ngủ nấu ăn cùng mẹ kế khiến dân mạng thích thú. Do trời mưa nên hai mẹ con phải mang đồ lên sân thượng nấu. Nữ diễn viên Vòng eo 56 chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái: “Trời mưa lên sân thượng làm điều tuyệt vời”.